Nový vládce evropského nebe. Ukrajina může mít brzy víc stíhaček než současný suverén

Německé letectvo dnes provozuje 127 stíhacích letounů Eurofighter Typhoon a i díky nim patří k nejdůležitějším hráčům na evropském nebi. To by se však už brzy mohlo změnit. Jak v úterý v Praze potvrdil šéf výzkumného ústavu ukrajinských ozbrojených sil, Kyjev v nejoptimističtějším scénáři počítá s 129 darovanými stíhačkami evropské a americké výroby. Ty mají zemi bránit před ruskými útoky.
S tím, jak útočící Rusové posílají na bránící se Ukrajinu stále více dronů poháněných proudovými motory, do akcí se častěji zapojují stíhačky. Především ty, které napadená země obdržela od svých západních podporovatelů.
Stíhačky podle Vadyma Slyusara, který v ústředním ústavu výzbroje a vojenské techniky ukrajinských ozbrojených sil vede oddělení výzkumu a vývoje, zvládají ničit „60 až 65 procent“ bezpilotních letounů vyslaných Moskvou.
Slyusar na pražské konferenci Future Airforce Conference připomněl masivní ruský útok z prvního říjnového víkendu. „Během jednoho startu náš stíhací letoun Mirage 2000 zlikvidoval 4. října pět dronů,“ počítal Slyusar. „To je typická praxe,“ doplnil.
Kvůli útočícím bezpilotníkům s proudovými motory představují totiž darované stíhačky stále důležitější součástí ukrajinské obrany. „Ruské stroje Geran jsou pro nás velká výzva, dosahují rychlosti až 350 kilometrů v hodině,“ vysvětluje Slyusar.
Jejich nejnovější generaci Geran 5 ruské letectvo dokáže vypouštět také z podzvukových bitevníků Su-25, a proto bývá velmi obtížné sestřelit je z vrtulníků nebo třeba desítky let starých vrtulových letounů Jak-52.
Dodávky z Evropy
I proto se ukrajinská armáda silně upíná k dodávkám starších stíhaček od svých evropských spojenců. Kromě zmíněných strojů Mirage 2000, jež Kyjevu poskytuje Francie, pomalu na ukrajinském nebi přibývá i legendárních F-16. Ty zase přichází z Nizozemska, Norska, Dánska či Belgie.
Důležitým partnerem země, která více než čtyři roky vzdoruje ruské agresi, se stalo i Švédsko. Podle dřívějších informací by už na začátku roku 2027 měl Stockholm zahájit dodávky prvních supersoniků Jas-39 Gripen ve verzích C/D. Tedy těch, jež nyní používá i česká armáda.
Ukrajinské stíhací letectvo v roce 2030
Minimalistický scénář: 96 strojů (75 kusů F-16, 16 kusů Jas-39 Gripen, 5 kusů Mirage 2000)
Maximalistický scénář: 129 strojů (98 kusů F-16, 16 kusů Jas-39 Gripen, 15 kusů Mirage 2000)
Zdroj: prezentace Vadyma Slyusara na Future Airforce Conference
A jak nyní potvrdil Vadym Slyusar, do roku 2030 by se Ukrajina mohla na evropském nebi stát hegemonem. Dle Slyusara počítá „minimalistický“ scénář Kyjeva s celkově 96 stíhačkami. Naopak ten „maximalistický“ pak dokonce se 129 stíhacími letouny.
K tomu je třeba připočítat i pořízení úplně nových stíhaček západní výroby, o kterých už Kyjev také promluvil. Ať už jde o 16 strojů Jas-39 Gripen E, či 16 francouzských dvoumotorových Dassault Rafale.
Takové počty znamenají, že ukrajinské letectvo se během několika let zařadí na úroveň evropských velmocí, jakými jsou Španělsko či Německo. Třeba luftwaffe provozuje i bombardéry Panavia Tornado a plánuje nákup 35 strojů páté generace F-35. Nicméně „čistokrevných“ stíhacích strojů Eurofighter Typhoon má dnes podle dostupných informací 127.
Future Airforce Conference bez Armády ČR
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„Organizátoři konference se rozhodli podniknout kroky k ukončení spolupráce s Petrem Markvartem. Spolupráce končí na základě vzájemné dohody,“ objevilo se na webu FAF dva týdny před zahájením jejího letošního ročníku.
Podívejte se, jak to stíhačkám F-16 létá
ve službách ukrajinského letectva:
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