Nový území plán Prahy prošel prvním kolem schvalování, rozhodnou příští týden zastupitelé

Vedení Prahy schválilo návrh nového pražského územního plánu, který je v přípravě od roku 2012. Ve středu jej odsouhlasili radní města, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května.
Takzvaný Metropolitní plán nahradí nynější územněplánovací dokument z roku 1999. Územní plán je klíčovým dokumentem, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu.
Rada dnes plán neschválila jednomyslně, podle pirátského radního Adama Zábranského pro něj nehlasovali dva jeho straničtí kolegové, zvedli tak pro něj ruku dva z celkem čtyř pirátských radních.
„Věřím tomu, že na zastupitelstvu většina našeho klubu Metropolitní plán podpoří,“ řekl Zábranský, který byl pro. Dokument podpořili i všichni přítomní zástupci Spolu a STAN.
Nový plán má podle vedení města zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu zahrnuje například výškovou regulaci a zahrnuje několik míst, kde bude možné stavět až stometrové budovy. V plánu je podle městského Institutu plánování a rozvoje (IPR), který měl na starosti jeho návrh, prostor pro stavbu 350 tisíc bytů. V případě schválení zastupiteli nabyde dokument účinnosti s letošním 1. zářím.
Zrychlení výstavby
Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) kromě podpory bytové výstavby zmínil jako hlavní výhody plánu také zrychlení přípravy dopravních staveb či stabilizaci charakteru jednotlivých čtvrtí.
„Vytváří se zelený pás kolem města, což nebude prales, ale kultivovaná, prostupná zemědělská krajina s možností rekreace, a podporujeme zeleň na sídlištích,“ řekl. Šéf IPR Ondřej Boháč dodal, že nový plán nebude nutné měnit zdaleka tak často jako ten současný. „Denní používání plánu bude z hlediska města mnohem efektivnější,“ uvedl.
Přípravu nového plánu schválilo zastupitelstvo města v roce 2012, o rok později zastupitelé odsouhlasili jeho zadání a v roce 2018 zveřejnil IPR první návrh. Poté následovala tři kola připomínkování, první v roce 2018, druhé v roce 2022 a třetí loni. Současný plán může bez změny zákona platit maximálně do konce roku 2028. Pokud by město do té doby neschválilo nový, hrozilo by úplné zablokování výstavby.
Nový plán podle důvodové zprávy k radními schváleného dokumentu zahrnuje všechny velké dopravní a jiné plánované projekty, jako je dostavba obou okruhů, vysokorychlostní tratě, filharmonie na Vltavské nebo energocentrum v Bubenči, které má využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.
„Klíčovým nástrojem pro samosprávu je pak podmínění části rozvojových ploch plánovací smlouvou, přičemž díky tomuto nástroji bude možné dále uplatňovat požadavky samosprávy,“ stojí dále v dokumentu.
Netransparentní příprava, tvrdí kritici
Metropolitní plán má i kritiky, například podle občanského sdružení Arnika nebyl připravován dostatečně transparentně a má značné rezervy v ochraně zeleně či zajištění potřebné veřejné vybavenosti. Sdružení v úterý vyzvalo zastupitele, aby schvalování odložili na červen či září, protože na prostudování finálního dokumentu není dostatek času.
Podle zástupců města nicméně lidé mohou způsob vyhodnocení svých připomínek najít na webu za pár minut a jako celek se dokument oproti loni zveřejněné verzi nijak zásadně nezměnil. Zároveň podle nich již ze zákona přímo na zastupitelstvu není ani možné plán nijak měnit, k tomu by se musel znovu otevřít proces projednávání, což by podle šéfa magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara znamenalo další dva až tři roky zdržení.
Plán kritizoval i hlavní autor jeho původního návrhu, architekt Roman Koucký, podle kterého při projednávání ztratil vlivem zapracování připomínek především ze strany státních organizací a ministerstev flexibilitu, která měla být jeho hlavní devizou. Plán se nelíbí ani šéfovi pražského ANO a opozičnímu zastupiteli Ondřeji Prokopovi.
„Po 15 letech připrav tu máme plán, který je velmi neambiciózní, hloupý kompromis, který nevyhovuje nikomu: ani investorům, ani památkářům, ani ochráncům přírody, městských částem a ani Praze samotné,“ uvedl.
Mohlo by Vás zajímat:
Francouzský expremiér Philippe čelí vyšetřování kvůli obvinění ze zpronevěry
Francouzští vyšetřovatelé prověřují podezření ze zpronevěry veřejných prostředků v případě prezidentského kandidáta a starosty města Le Havre Édouarda Philippa. Podle prokuratury kauza souvisí s přidělením zakázky na provoz digitálního centra v roce 2020 organizaci vedené jeho zástupcem.
ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem
Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.
USA evropským členům NATO sníží vojenskou podporu pro případ velké krize
Spojené státy podle agentury Reuters zmenší objem vojenských sil, které by daly k dispozici na pomoc evropským členům NATO v případě velké krize, jakou by byl například útok na některý z těchto států. Svůj záměr chce Washington spojencům oznámit v pátek, uvedla agentura s odvoláním na tři zdroje obeznámené s americkými plány.
Konkurzní správce navrhl ukončení provozu TV Barrandov, zatím bude vysílat dál
Konkurzní správce televize Barrandov navrhl soudu ukončení provozu společnosti. Důvodem je provozní ztrátovost. Informoval o tom konkurzní správce David Jánošík. Televize zahrnující tři kanály bude nicméně ještě několik měsíců vysílat.
Náhle zemřela autorka knih pro děti i rodiče Veronika Valentová. Bylo jí 52 let
Ve věku 52 let v úterý nečekaně zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník – Knížka pro tvrdohlavé děti a jejich zoufalé rodiče, Meteorit z Mušlovky nebo Tajný pramen z Hůrky. Na sociálních sítích to ve středu oznámilo nakladatelství Argo.