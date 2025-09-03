Domácí

Nový průzkum: vedoucí dvojka oslabuje, výzkumníci upozorňují na obří otazník

před 12 minutami
Pokud by se sněmovní volby konaly na konci srpna, vyhrálo by je opoziční hnutí ANO se ziskem 32,2 procenta hlasů, druhá by byla vládní koalice Spolu s 21,5 procenta hlasů a třetí opoziční SPD s 11,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu Ipsos. ANO i Spolu si oproti předchozímu modelu Ipsos meziměsíčně mírně pohoršily.
Foto: Aktuálně.cz

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročili i Motoristé, kteří si od konce července polepšili téměř o dva procentní body.

Čtvrté by skončilo hnutí STAN, které by obdrželo 10,9 procenta hlasů. Následovali by Piráti, kteří na své kandidátky přizvali Zelené, se ziskem 7,6 procenta. Stačilo! by získalo 7,1 procenta hlasů, Motoristé 5,6 procenta.

Nynější výsledek pro SPD, které kandiduje s podporou Svobodných, PRO a Trikolory, se meziměsíčně téměř nezměnil. STAN si mírně polepšilo, stejně jako Stačilo!, které má na kandidátce mj. členy SOCDEM. Piráti si asi o procentní bod pohoršili.

"Na konci srpna stále platilo, že 43 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou," uvedla agentura.

Volební účast by byla na konci srpna 65 procent podobně jako ve volbách na podzim 2021. Průzkum se uskutečnil od 27. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1095 dospělých respondentů. Statistická odchylka je u větších stran až 3,4 procenta, u menších až 1,5 procenta.

Výsledky volebních modelů agentury Ipsos v letošním roce (v procentech):

strana či hnutí konec srpna červenec až srpen Červen Květen Duben Březen Únor Leden
ANO 32,2 34,9 35,1 34,1 34,4 35,8 36,4 36,7
Spolu 21,5 21,9 21,4 20,6 21,7 20,9 20,6 20,5
SPD 11,5 11,4 10,5 10,1 10,4 9,8 7,5 5,7
STAN 10,9 10 10,8 9,9 9,8 10,3 10,6 12,0
Piráti 7,6 8,6 6,7 6,0 6,1 5,8 5,1 5,0
Stačilo! 7,1 6,3 5,7 6,4 5,8 5,1 4,8 5,5
Motoristé sobě 5,6 3,9 4,5 4,6 4,5 5,0 4,8 5,4
Přísaha 2,2 2 2,4 2,1 2,4 1,4 2,0 1,9

Zdroj: Ipsos

 
