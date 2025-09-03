Nový průzkum: vedoucí dvojka oslabuje, výzkumníci upozorňují na obří otazník

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročili i Motoristé, kteří si od konce července polepšili téměř o dva procentní body.
Čtvrté by skončilo hnutí STAN, které by obdrželo 10,9 procenta hlasů. Následovali by Piráti, kteří na své kandidátky přizvali Zelené, se ziskem 7,6 procenta. Stačilo! by získalo 7,1 procenta hlasů, Motoristé 5,6 procenta.
Nynější výsledek pro SPD, které kandiduje s podporou Svobodných, PRO a Trikolory, se meziměsíčně téměř nezměnil. STAN si mírně polepšilo, stejně jako Stačilo!, které má na kandidátce mj. členy SOCDEM. Piráti si asi o procentní bod pohoršili.
"Na konci srpna stále platilo, že 43 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivně určenou," uvedla agentura.
Volební účast by byla na konci srpna 65 procent podobně jako ve volbách na podzim 2021. Průzkum se uskutečnil od 27. do 31. srpna a zúčastnilo se ho 1095 dospělých respondentů. Statistická odchylka je u větších stran až 3,4 procenta, u menších až 1,5 procenta.
Výsledky volebních modelů agentury Ipsos v letošním roce (v procentech):
|strana či hnutí
|konec srpna
|červenec až srpen
|Červen
|Květen
|Duben
|Březen
|Únor
|Leden
|ANO
|32,2
|34,9
|35,1
|34,1
|34,4
|35,8
|36,4
|36,7
|Spolu
|21,5
|21,9
|21,4
|20,6
|21,7
|20,9
|20,6
|20,5
|SPD
|11,5
|11,4
|10,5
|10,1
|10,4
|9,8
|7,5
|5,7
|STAN
|10,9
|10
|10,8
|9,9
|9,8
|10,3
|10,6
|12,0
|Piráti
|7,6
|8,6
|6,7
|6,0
|6,1
|5,8
|5,1
|5,0
|Stačilo!
|7,1
|6,3
|5,7
|6,4
|5,8
|5,1
|4,8
|5,5
|Motoristé sobě
|5,6
|3,9
|4,5
|4,6
|4,5
|5,0
|4,8
|5,4
|Přísaha
|2,2
|2
|2,4
|2,1
|2,4
|1,4
|2,0
|1,9
Zdroj: Ipsos