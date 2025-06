Náskok ANO se tenčí. Nový průzkum už měřil i vliv kauzy Blažek

Voličská podpora opozičního hnutí ANO podle volebního modelu agentury STEM oslabila na 30,1 procenta. Naopak koalice Spolu si mírně polepšila, hlasovalo by pro ni 22,3 procenta voličů. Do sněmovny by se dostala ještě SPD, Starostové, Piráti a hnutí Stačilo!. Průzkum se konal ve dvou vlnách na přelomu května a června, přičemž druhá vlna už mohla zachytit prvotní dopady bitcoinové kauzy.

Výsledky zveřejnila televize CNN Prima News. V porovnání s modelem zveřejněným o týden dříve klesla podpora ANO o 1,5 procentního bodu. Podpora koalice Spolu, tvořené ODS, lidovci a TOP 09, o půl procentního bodu stoupla. Otázka, proč se bitcoinová kauza neprojevila poklesem důvěry ve vládní koalici, má podle ředitele výzkumu agentury STEM Jaromíra Mazáka dvě možné odpovědi. "První z nich je, že u složitějších kauz trvá déle, než si na ně lidé vytvoří názor. Je proto možné, že dopady bitcoinové kauzy se naplno projeví až v polovině června nebo na jeho konci," řekl Mazák televizi CNN Prima News. Druhou možností podle něj je, že voliči Spolu přijali vysvětlení vlády a za dostatečnou odpověď považují odstoupení ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Volby do Sněmovny by vyhrálo ANO, obdrželo by 30 procent hlasů. Vyplývá to z výzkumu společnosti STEM pro CNN Prima NEWS. Na druhém místě je koalice Spolu, která si s více než 22 procenty opět polepšila. I když většina respondentů odpovídala již v době, kdy měla možnost zachytit… pic.twitter.com/sL7nmTHvDw — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) June 8, 2025 Mírně, z 12,8 na 13,1 procenta, si polepšila SPD. Naopak Starostové klesli o 0,6 procentního bodu na 10,8 procenta. Bez výraznější změny zůstala podpora Pirátů a Stačilo! Hlas by jim dalo 6,2 procenta, respektive 5,5 procenta voličů. Žádná další strana by pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny nepřekonala. Nejblíž by k tomu měli se ziskem čtyř procent Motoristé sobě. Sociální demokraté (SOCDEM) by dostali 3,6 procenta, Přísaha 1,9 procenta a Zelení 1,6 procenta hlasů. Výzkum veřejného mínění pro volební model provedla agentura STEM mezi 30. květnem a 4. červnem. Celkem se do něj zapojilo 1552 respondentů, z toho v mimořádné druhé vlně jich bylo 1033. "Mimořádný postup jsme zvolili proto, abychom zachytili možné prvotní dopady událostí kolem bitcoinového daru ministerstvu spravedlnosti a odstoupení Pavla Blažka (ODS)," uvedl STEM. Související Farský: ODS nám neřekla všechno. STAN teď vládu podpoří Bitcoinovou kauzu vyvolalo darování kryptoměny za miliardu korun ve prospěch ministerstva spravedlnosti. Bitcoiny daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Věcí se zabývá policie, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Pavel Blažek kvůli věci rezignoval na funkci ministra spravedlnosti, na vedení jihomoravské organizace ODS, v ODS pozastavil členství a nebude kandidovat v podzimních sněmovních volbách. Blažek řekl, že věc podcenil a svůj postup označil za chybu. Zároveň ale zdůraznil, že nejde o korupční záležitost.