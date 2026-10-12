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Domácí

Nový průzkum: Podpora ANO klesá, Babiš už vnímá STAN jako hlavního soupeře

ČTK
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Sněmovní volby by i v říjnu vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora ale od jara klesla na 28,8 procenta. Druhý STAN si naopak polepšil na 18,8 procenta, třetí ODS by získala 12,5 procenta hlasů.

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Ze Starostů Víta Rakušana se stává jasný lídr opoziceFoto: ČTK – Šulová Kateřina
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Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Do dolní komory by se dostali také SPD, Piráti a Motoristé.

"Podpora ANO klesá. Hnutí by získalo 28,8 procenta hlasů, což je o 3,7 procentního bodu méně než v květnu. Jde o nejnižší výsledek od února," uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová. I přesto vládní ANO i nadále zůstalo nejsilnější stranou. Pokud by se volby konaly nyní, získalo by v nich 72 poslanců. V loňských volbách získalo 80 křesel.

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Opoziční hnutí STAN si podle průzkumu od června polepšilo o čtyři procentní body na nejvyšší hodnotu od loňských voleb. "Ze Starostů se stává jasný lídr opozice a jako hlavního soupeře je začíná vnímat i premiér (Andrej Babiš). Pomáhá jim v tom umírněný styl politické komunikace i schopnost vyhnout se spojování s velkými kauzami," uvedla Friedrichová.

Třetí ODS od června oslabila asi o 1,5 procentního bodu. "ODS se nedokázala po rozpadu Spolu samostatně prosadit, jak asi očekávala. Je otázkou, zda změní komunikační strategii, nebo po testování síly vlastní značky v komunálních volbách přijde u ODS, lidovců a TOP 09 impuls k opětovnému sbližování," uvedla Friedrichová.

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Koaliční SPD by nyní ve volbách získala osm procent hlasů, opoziční Piráti 6,3 procenta a koaliční Motoristé 5,7 procenta. Nutnou pětiprocentní hranici by nepřekonali lidovci, komunisti, TOP 09 ani Naše Česko.

Průzkumu se na začátku října zúčastnila zhruba tisícovka respondentů.

Podle průzkumu STEM zveřejněného v neděli by ANO získalo 31,3 procenta hlasů, STAN 16,6 procenta a ODS 11,3 procenta. Do Sněmovny by se dostalo i SPD a Piráti. Motoristé v průzkumu, který se konal ještě před komunálními volbami, skončili těsně pod pětiprocentní hranicí.

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