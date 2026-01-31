TEČKA Radka Bartoníčka: Pokrytectví má jméno Babiš a Okamura

Aktuálně.cz přichází s novým videopořadem, ve kterém se vám budu snažit pravidelně přibližovat nejen politické dění tak, jak ho zažívám mnohdy z bezprostřední blízkosti. Své povídání budu doplňovat videoukázkami, z nichž jsem mnohé sám natočil. Jako reportér se pohybuji často v terénu, ať už v Poslanecké sněmovně, v budově vlády, mezi lidmi na demonstracích nebo při cestách po naší zemi.
V prvním díle videopořadu TEČKA Radka Bartoníčka se můžete mimo jiné přesunout do kuloárů Poslanecké sněmovny, kde se zrovna zástupci opozičních stran chystali zanést předsedovi Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD) žádost o svolání mimořádné schůze sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) - uskuteční se už v úterý 3. února 2026.
V prvním díle pořadu ovšem také uvidíte a uslyšíte Babiše a Okamuru, jak pranýřují opozici za to, že podle nich jen komplikuje vládnutí, často zdržuje a nemá zájem o komunikaci. Jenže oba zmiňovaní politici předcházející čtyři roky dělali právě to, co nyní vyčítají svým oponentům. A dělali to navíc v míře, jakou do té doby česká politika nezažila.
Pořad vás ale můžete přenést i do míst, kde odborníci, kteří se věnují lidem bez domova, upozorňují na stále horší situaci těchto lidí. Do této situace se přitom dostává stále více lidí, mladí i staří, celé rodiny. Experti proto naléhají na politiky, aby například uvedli v život co nejlepší zákon o podpoře bydlení - politiky, kteří se často v Poslanecké sněmovně jen hádají…
Naštěstí bude TEČKA Radka Bartoníčka přinášet i pozitivní informace. Takže tentokrát dojdou pochvaly dvě senátorky - jedna za ANO, druhá za ODS -, které se podílely na veřejném slyšení právě na téma dostupného bydlení.
Rád bych byl co nejvíce v kontaktu se čtenáři a diváky našeho webu Aktuálně.cz, takže na mail [email protected] můžete zasílat dotazy nejen o tom, co vás zajímá z politiky. Ale třeba i o čem by se podle vás mělo více psát, co považujete za podstatné, co vás potěšilo či naštvalo.