Ombudsmana v prvním kole poslanci nezvolili, rozhodne se mezi Křečkem a Schormem

Poslanecká sněmovna v prvním kole nevybrala nového ombudsmana. Ani jeden ze tří kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Nejvíce hlasů obdržel Stanislav Křeček, který do druhého kola postupuje spolu s Vítem Alexandrem Schormem. Třetí skončil Jan Matys. Druhé kolo volby proběhne v 18 hodin. Může se však stát, že ani v něm neuspěje ani jeden z kandidátů.

Ještě před vyhlášením výsledků bylo podle chování poslanců patrné, že se středeční volba ombudsmana protáhne. "Dnes se tady zdržíme až do večera," sdělil Aktuálně.cz jeden z poslanců s tím, že v prvním kole ani jeden kandidát nebyl zvolený.

Nejvíce diskutovaný kandidát, donedávna zástupce ombudsmanky, Stanislav Křeček získal v tajné volbě 66 hlasů. Jeho soupeř pro druhé kolo Vít Alexander Schorm se dostal k číslu 47 hlasů a Jan Matys obdržel pouhých 20 hlasů. Ten, kdo chtěl být zvolen ombudsmanem, potřeboval hlasů devadesát. Předseda volebního výboru Martin Kolovratník tak oznámil, že druhé kolo volby proběhne ve středu v 18 hodin.

Do druhého kola volby ombudsmana postupují kandidáti Stanislav Křeček a Vít Alexander Schorm - podle informaci @Aktualnecz a @Hospodarky ze zákulisí parlamentu . Oficiální výsledky budou oznámeny ve 14.45 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 12, 2020

V zákulisí nyní poslanci debatují nad tím, jak by mohlo další kolo dopadnout. Stanislav Křeček by mohl například uspět, kdyby získal hlasy poslanců ODS. Jejich kandidát Matys totiž vypadl v prvním kole. Zda dají hlas zrovna Křečkovi, ale není zdaleka jisté, nikdo z poslanců ODS totiž dříve neřekl, že by byl nakloněný právě volbě bývalého sociálně demokratického poslance.

Za této situace bude klíčový postup poslaneckého klubu hnutí ANO. V některých médiích se sice objevily v úterý informace, že předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek doporučil poslancům volbu Křečka, ovšem podle výsledku ho moc poslanců ANO neposlechlo. Pokud vůbec tato výzva zazněla - někteří poslanci ANO ve středu tvrdili Aktuálně.cz, že doporučení nezaznělo.

Podle výsledků prvního kola vděčí Křeček postupu do druhého kola především poslancům SPD, KSČM a částečně ČSSD a hnutí ANO. Komunisté a SPD mají ve sněmovně 34 poslanců, další hlasy přidal Křečkovi předseda Trikolóry Václav Klaus a jeho poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková, a přibližně deset hlasů mohl dostat z klubu ČSSD.

Z toho vychází, že z klubu ANO, který má 78 poslanců, mohl Křeček dostat přibližně dvacet až třicet hlasů. Jak vidno, zbývá spousta poslanců ANO, kteří by mohli zajistit zvolení Křečka v druhém kole. Jestli to udělají, nelze zatím předvídat. Podle informací deníku Aktuálně.cz hraje roli mimo jiné to, že v klubu ANO si jsou vědomi obrovských výhrad zaměstnanců úřadu veřejného ochránce práv proti tomu, aby úřad vedl právě Křeček.

První ukázka z rozhovoru s poslancem ANO Patrikem Nacherem, který @Aktualnecz sdělil, ze volil za ombudsmana Stanislava Křečka - částečně kvůli Milionu chvilek, tvrdí... Nacher je jeden z minima poslanců ANO, kdo se netají tím, koho volil... Přidám i druhou ukázku ... pic.twitter.com/jJvNKYHTcP — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 12, 2020

Je reálné, že nezvolí nikoho

Křečkův protikandidát Schorm není v druhém kole bez šancí. Lze předpokládat, že poslanci Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří ho volili, se budou snažit přesvědčit poslance ODS, aby se k nim přidali. Pokud by se jim to podařilo, potřebují ale ještě dost hlasů poslanců ANO - získat je bude velmi obtížné.

Může se proto stát, že pravdu budou mít ti, kteří už dříve avizovali, že ve středu nebude ombusmanem zvolen nikdo. Takový svůj tip dával například předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Vítěz totiž potřebuje získat nadpoloviční počet volebních lístků, které si poslanci vyzvednou. A pokud je poslanci hodí do koše nebo odevzdají nevyplněné, může se stát, že dostatek hlasů nezíská nikdo. V prvním kole poslanci takto nevyplněných lístků odevzdali 45 ze 179.

Za takového stavu není vyloučeno, že by sociální demokracie nasadila svou poslankyni Kateřinu Valachovou. Tu chtěl navrhnout prezident, ale ona sama řekla, že zatím kandidovat nebude. V kuloárech sněmovny je přitom slyšet, že ona by mohla mít slušné šance na zvolení.

Foldyna nařkl Pánka z vyhrožování

Někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka nominoval prezident Miloš Zeman. Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Samotné volbě předcházela poměrně emotivní debata, kdy poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna bez důkazů tvrdil, že Šimon Pánek z Člověka tísni rozeslal předsedům politických stran sms s vyhrůžkou, pokud budou volit Křečka. Hned několik předsedů odmítlo, že by jim Pánek cokoliv psal. A pro Aktuálně.cz to popřel i sám Pánek.