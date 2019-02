Učí se řadu věcí, které my neumíme, říká lékař o novém oboru pro zdravotní sestry

Odolná psychika, fyzická zdatnost i schopnost ovládat moderní zdravotnické přístroje – to vše musí zvládnout zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče. Přípravu na tuto náročnou profesi má usnadnit nový magisterský obor Intenzivní péče na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vedení školy si tím zároveň dává za cíl pomoct s řešením celorepublikového nedostatku sester na těchto odděleních.

"Veřejnost si často myslí, že sestra je pomocná síla a doplněk lékaře, ale tak to v dnešní době není. Sestry dnes dělají spoustu věcí, které my, lékaři, neumíme, a proto je u nich vysokoškolské vzdělání důležité," zdůvodnil potřebu nového oboru přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady František Dušek.

Nápad vytvořit nový obor pro zdravotní sestry padl už před deseti lety, ale tehdy to nevyšlo. "Možná ještě nebyla uzrálá doba, aby takový program vznikl na lékařské fakultě," vzpomíná přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty Hana Svobodová.

Znovu se rozhodla svou snahu obnovit s návratem přednosty Duška z Anglie. "Přivítala jsem, když pan docent přišel s myšlenkou, že bychom takový obor mohli otevřít a pojmout ho poanglicku," uvedla pro Aktuálně.cz Svobodová. "Studium je rozděleno do tzv. modulů. Ukončení modulu znamená, že student získal určitou praktickou zkušenost i znalost," vysvětluje Svobodová pojetí výuky.

60 studentů a výuka jen prezenčně

Do magisterského studia fakulta přijme až 60 uchazečů. Přihlásit se může každý, kdo úspěšně absolvuje bakalářské studium v oboru. Výuka bude probíhat v prezenční formě, ale díky dnu samostudia by měla být přístupna i všeobecným sestrám se zkráceným pracovním úvazkem. Kombinované studium, které by přivítali především lidé z praxe, však fakulta v dohledné době nechystá. "Nechceme znesnadnit přístup ke vzděláním těm, kteří pracují, ale je mnoho aspektů, které musíme zvážit," uvedl Dušek.

Obor nabídne svým posluchačům nejen teoretickou výuku, ale zejména praxi. Začátek studia sice stráví studenti v posluchárnách, kde získají teoretické znalosti doplněné o praktickou výuku v učebnách, v druhém ročníku už je ale čeká pracovní stáž na odděleních vinohradské nemocnice.

"Praxe je klíčový předmět. Pod vedením mentorů se studenti naučí nejvíce," uvedla Svobodová. Podle jejích odhadů studenti absolvují kolem pěti set hodin praktické výuky. "Naším cílem je, aby se absolventky a absolventi u nás hlavou i rukama naučili vše, co budou v intenzivní, perioperační a resuscitační péči potřebovat v práci u lůžka," dodal Dušek.

Chybí tři tisíce sester

V posledních letech trpí české zdravotnictví nedostatkem kvalifikovaných zdravotních sester. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky chybí v akutní lůžkové péči tři tisíce sester. Ve Fakultní nemoci Královské Vinohrady, která těsně spolupracuje s 3. lékařskou fakultou, postrádají v současnosti na 50 sester. Nedostatek trápí i jiné nemocnice, které kvůli personální situaci snížily počet lůžek nebo dokonce uzavřely celá oddělení. Jedním z posledních případů byla trutnovská nemocnice, která musela v lednu dočasně uzavřít jednu stanici interního lůžkového oddělení.