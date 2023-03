Nový klíčový muž Lipavského. Jeho kabinet řídí exministr z vlád Klause i Paroubka

Karel Kühnl pronikl do nejvyššího patra ministerstva zahraničí. Někdejší ministr obrany i průmyslu a obchodu a také dlouholetý diplomat se stal tento měsíc ředitelem kabinetu prvního muže české diplomacie Jana Lipavského (Piráti). Kabinet je klíčovým nástrojem ministra pro řízení úřadu. Kühnl působí v Černínském paláci poslední tři roky.

Kabinet ministra je orgán, bez kterého se první muž Černínského paláce neobejde. Koordinuje přípravu zahraničních akcí ministra, zajišťuje podkladové materiály pro jednání vlády či tlumočí pokyny ministra pro jednotlivé sekce resortu a dohlíží na jejich plnění. Současně sdružuje tým stálých poradců ministra Lipavského.

Ředitelem kabinetu se 1. března stal Karel Kühnl. Vyplývá to z čerstvě aktualizovaného organizačního řádu resortu. Funkci převzal po své předchůdkyni Lence Do, která z Černínského paláce odešla po dohodě s Lipavským z rodinných důvodů minulý měsíc. Kühnl působil od loňského dubna coby její zástupce.

"Je to člověk s obrovskou zkušeností, kterou může nabídnout pro vedení ministerstva. Ví, jak funguje tento úřad. Byl generálním konzulem v Petrohradu, takže zná i ruské prostředí. Je to výborná volba," sdělil k tomu Aktuálně.cz bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, který s Kühnlem sloužil ve vládách Josefa Tošovského, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka.

Zajistit servis pro Lipavského

Poslední diplomatickou štací příští rok sedmdesátilého Kühnla byla zmíněná pozice generálního konzula České republiky v druhém největším ruském městě Petrohradu. Působil tam v letech 2015 až 2019. Po dokončení služby se vrátil do ústředí resortu, který v té době řídil Tomáš Petříček (ČSSD).

"Jeho další působení v ústředí se řešilo personální cestou prostřednictvím státního tajemníka, osobně jsem to nevyřizoval," řekl ke Kühnlovu návratu Petříček, který tuzemskou diplomacii vedl v druhé vládě Andreje Babiše (ANO) v letech 2018 až 2021. Ve funkci Petříček skončil po vnitrostranickém soupeření s tehdejším předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.

"Je to zkušený diplomat, má za sebou řadu let na ministerstvu. Zná dobře fungování instituce a bude schopen zajistit kompletní servis pro ministra a zařídit spojku mezi jeho týmem, jednotlivými sekcemi resortu a diplomatickou službou," říká o Kühnlovi Petříček. Zástupkyní nového ředitele je Kristýna Plašilová, která se věnuje problematice Číny, Tchaj-wanu a bezpečnosti.

Znovuobnovený kabinet ministra se ustavil loni v dubnu, do jeho čela tehdy nastoupila zmíněná Lenka Do. Předtím krátce působila coby tisková mluvčí resortu. Kabinet také organizuje styky ministra s Poslaneckou sněmovnou, Senátem a odpovídá za vypracování stanoviska resortu v připomínkovém řízení k materiálům projednávaným vládou.

Dvojnásobný ministr

Karel Kühnl získal první diplomatické zkušenosti na prestižním místě velvyslance ve Spojeném království, kde sloužil v letech 1992 až 1997. Má za sebou také řízení české ambasády v Chorvatsku mezi roky 2007 až 2012. Na další dva roky se pak stal zmocněncem ministerstva zahraničí pro krajanské záležitosti.

Na politické mapě se zapsal coby dvojnásobný ministr. V druhé vládě Václava Klause řídil resort průmyslu obchodu, v čemž pokračoval i v navazujícím úřednickém kabinetu Josefa Tošovského v roce 1998. Ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka (oba ČSSD) mezi lety 2004 až 2006 byl ministrem obrany. V letech 1998 až 2006 zasedal v Poslanecké sněmovně za Unii svobody.

Stranickou kariéru načal v půli devadesátých let v Občanské demokratické alianci, v roce 1998 ji opustil a vstoupil do nově vzniklé Unie svobody. Strana se ustavila kolem Jana Rumla a Ivana Pilipa poté, co odešli z ODS kvůli skandálům s financováním strany za Václava Klause. Kühnl po Rumlovi straně předsedal.