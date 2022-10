Brněnská primátorka si staví dům na parcele vykoupené hlavní postavou korupční kauzy

Na okraji jihomoravského Rojetína vyrostl nový dům. Patří brněnské primátorce Markétě Vaňkové z ODS a stojí na pozemcích, které k ní připutovaly přes řetězec vlivných spolustraníků. Původně je kupoval místní starosta Pavel Hubálek, majitelem se však nestal a nefiguroval ve smlouvách. Teď je stíhaný a vypovídá v kauze kupčení s městskými byty v Brně. K té mají blízko i ostatní postavy v řetězci.

Když Aktuálně.cz a Hospodářské noviny přinesly před dvěma lety výpovědi stíhaného Pavla Hubálka o pozadí brněnské bytové kauzy, politici ODS se od jeho slov distancovali a označili jej za lháře. Někdejší starosta vesničky Rojetín uvedl, že nosil úplatky za městské byty špičkám jihomoravských občanských demokratů, s nimiž se přátelil. Pátrání redaktorů nyní ukazuje, že vzájemné vazby byly zřejmě užší, než politici připouštěli, a že jejich součástí byla i nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková z ODS.

Hubálkovy informace přispěly k vyšetřování, při kterém elitní detektivové provedli počátkem letošního října 28 domovních prohlídek. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadrželi osm lidí kvůli podezření z korupce při privatizaci městských bytů v Brně. Za zlomek jejich tržní ceny.

Bývalý rojetínský starosta ve své výpovědi ukázal do vysokých politických pater. "Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Otakar Bradáč," označil v roce 2019 nynějšího ministra spravedlnosti z ODS, předsedu jihomoravské buňky strany a šéfa bytové komise městské části Brno-střed. Politici tvrdí, že se Hubálek snaží z případu lživě vyvinit.

Po razii je Bradáč ve vazbě a hrozí mu vysoký trest. Prohlídku dělali policisté i u Kamila a Romana Kotěrových, nevlastních bratrů primátorčina náměstka Kerndla. Oba jmenoval Hubálek jako součást skupiny. Stejně jako Vaňkovou.

Právě k ní podle pátrání Aktuálně.cz a HN doputovaly pozemky, na kterých teď dokončuje rodinný dům. Navíc za okolností, které primátorku spojují s Hubálkem, podobně jako případ dvou brněnských bytů, o němž redakce informovaly dříve.

Nový dům stojí hodinu cesty od Brna, na okraji "Hubálkova" Rojetína. Původním vlastníkům za parcely platil Hubálek, sám se však majitelem nestal. "Prodej jsme řešili výhradně s ním," potvrdila redaktorům Ivana Richterová, která pozemky vlastnila společně s matkou. "Oslovil nás a my jsme souhlasily. Peníze vyplatil v hotovosti," popsala. S politiky, u nichž parcely skončily, ani ona, ani její matka nejednaly.

Smlouvy, které reportéři získali, však Hubálka nezmiňují. Podle nich koupil pozemky v roce 2010 za 20 tisíc korun Kamil Kotěra a v roce 2017 je daroval Kerndlovi. Kerndl v minulosti Hubálkovi dveře mezi jihomoravské špičky ODS otevřel. A v roce 2010 mu byl za svědka na svatbě.

Tři měsíce po darování měnily pozemky majitele znovu. Zhruba pět tisíc čtverečních metrů koupila Vaňková a začala na nich stavět. Zaplatila 200 tisíc korun.

Reportéři dorazili na místo v první polovině září, stavební materiál v okolí budovy naznačoval, že ještě není hotovo. V okně se objevil primátorčin manžel Tomáš Vaněk a na dotaz, zda mají parcelu od Kotěry či Kerndla, odmítl odpovědět. "Jste na soukromém pozemku, kliďte se," vykázal reportéry.

Kerndl a bratři Kotěrové s redakcí dlouhodobě nekomunikují. Na dotazy nereagovala ani Vaňková.

Bratři Kotěrové a správa nemovitostí Kamil a Roman Kotěrovi jsou nevlastními bratry Roberta Kerndla, náměstka brněnské primátorky Markéty Vaňkové z ODS. Patří mezi sponzory strany.

Kamil Kotěra dělal před rokem 2014 na radnici Brna-střed šéfa správy nemovitostí, která měla na starosti městské byty. Právě v tomto období skupina občanských demokratů přidělování bytů za úplatky manipulovala, sdělil policii stíhaný Pavel Hubálek, exstarosta nedalekých Rojetic.

Roman Kotěra je dnes za ODS místostarostou městské části Brno-střed, který má pronájmy na starosti.

Hubálek před třemi lety vypověděl, že mu Roman Kotěra ukazoval dopředu seznamy volných bytů a označil ty, které se budou brzy privatizovat. A že mu jeho bratr Kamil předával klíče. "Lidé tak mohli vidět byt ještě před zveřejněním na úřední desce a před jejich registrací. I z toho důvodu, že Roman chtěl peníze předtím, než se začne řešit registrace," řekl.

Čelní politici brněnské ODS nakupovali v Rojetíně i další pozemky. Tentokrát Kerndl a Blažek, jejichž podpisy jsou na kupní smlouvě z března 2008. Jako právnička je zastupovala Vaňková, někdejší Blažkova advokátní koncipientka. Obchod opět dojednával a v hotovosti platil Hubálek.

"Byl to kus lesa a pole," řekl reportérům Rudolf Šmerda, od jehož ženy politici pozemky koupili. "S manželkou žijeme v Brně. Najednou přišel Hubálek jako starosta, že má o ně zájem. Peníze jsem dostal v hotovosti od něj, předával mi je na krajském úřadě, kde tehdy pracoval," popsal s tím, že uvedené politiky nikdy neviděl. Potvrdila to i jeho žena.

Před třemi roky si Vaňková část pozemků v Rojetíně od Kerndla odkoupila, později přikoupila další.

Městské byty pro Vaňkovou

Nejde o jediné nemovitosti, které primátorku spojují s Hubálkem. Ten pro ni podle své policejní výpovědi pomáhal zajistit prostory v privatizovaném domě na brněnské ulici Hlinky. Vaňková tehdy byla radní Brna-střed. "Městská část schválila zpočátku nájemní smlouvy na půdní prostory. Nájemníky byli její švagr Ondřej Vaněk s přítelkyní," popsal Hubálek.

Reportérům se podařilo ověřit, že dokumenty z listopadu 2012, uložené na radnici Brna-střed, jeho slova potvrzují. "Je to už dlouho, přesně si nepamatuji. Se švagrovou jsme to ale neřešili," vyjádřil se k tomu Ondřej Vaněk.

O tom, že chystané půdní byty připravoval Hubálek pro nynější primátorku, svědčí i nahrávka architekta Roberta Ševčíka, který rekonstrukci připravoval. Hotový projekt poslal nikoli Ondřeji Vaňkovi, ale Hubálkovi. Reportéři získali projekt i nahrávku, Ševčík uvedl, že si na okolnosti nepamatuje.

Za primátorčina švagra Hubálek jednal i s radnicí Brna-střed a měl k dispozici korespondenci, kterou úředníci Vaňkovi posílali.

V dubnu 2014 ale pronájem skončil. "Kerndl mi sdělil, že Vaňková se dostala do finančních problémů a bylo by dobré najít nového zájemce. Za půdní byty na Hlinkách jsem vyplatil Vaňkové 1,2 milionu korun. Za byt, který je v přízemí, částku 500 tisíc korun, kterou jsem předal Romanu Kotěrovi," uvedl Hubálek.

"Dům pro mě připravován nebyl a Hubálek mi nikdy žádné peníze nepředal," reagovala v minulosti Vaňková. "Žádné peníze jsem od Hubálka nepřijal," doplnil Kotěra, místostarosta Brno-střed za ODS.

Vaněk a jeho přítelkyně požádali o přepsání bytů na Tomáše Janošku, bratra Hubálkovy bývalé přítelkyně a jeho družku. Podle dokumentů získaných redakcemi o ně dál pečoval Hubálek. Janoška s přítelkyní drží byty dodnes, při případné privatizaci budou mít přednostní právo koupit je za nižší cenu.

Podle Hubálkovy policejní výpovědi využívala korupční skupina takzvaných bílých koní, nastrčených osob, které nemovitosti do privatizace drží v nájmu.

K brněnské policejní razii, která nyní zasáhla některé z osob spojených s Hubálkem a jeho okolím, vydalo oficiální prohlášení tiskové oddělení ministerstva spravedlnosti. Uvedlo, že se razie "podle všeho" netýkala ministra Blažka, primátorky Vaňkové ani jejího náměstka Kerndla.

Není však zřejmé, o co ministerstvo své tvrzení opírá. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Daňhel odmítl, že by Blažkovu resortu informace z vyšetřování poskytl. "S ministerstvem nemohu mimo rámec zákona o státním zastupitelství o případech jakkoli komunikovat. Nemám jediný důvod porušit základní zásady profese, kterou vykonávám takřka 20 let," uvedl.

Právě olomoucké žalobce, kteří dozorují i kauzu brněnských bytových machinací, Blažek dlouhodobě kritizuje. Daňhela postavil do jejich čela v červenci, poté co v březnu skončil Ivo Ištvan.

1/3 V reakci na četné dotazy novinářů v souvislosti s dnešním zásahem Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Brně upřesňujeme, že ministr spravedlnosti @blazek_p , resp. primátorka Brna @VankovaBrno a její náměstek Robert Kerndl nebyli kontaktováni Policií ČR... — MSp ČR (@SpravedlnostCZ) October 4, 2022

Na nového šéfa ministr tlačí, aby v úřadu provedl změny. Na základě údajné analýzy, že olomoučtí žalobci pracují špatně. Ta cílila zejména na odbor, který dozoruje vyšetřování kauzy občanských demokratů.

Analýzu ale ministerstvo redakcím neposkytlo. Dle expertů tím porušilo zákon. Ministerstvo nejprve tvrdilo, že analýzu ministr slyšel ústně na poradě. Pak uvedlo, že se žádná porada nekonala. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž naopak uvedl, že olomoučtí žalobci špatně nepracují.

Obviněný vypovídá. Kdo je Pavel Hubálek? Až do roku 2015 byl Pavel Hubálek starostou jihomoravské vesnice s osmdesáti obyvateli Rojetín. Působil také na jihomoravském krajském úřadě, kde se staral o přidělování bytů azylantům.

S elitou jihomoravské ODS se dle svých slov seznámil přes dnešního náměstka primátorky Roberta Kerndla. V minulosti se přátelili, Kerndl byl Hubálkovi za svědka na statbě. Kerndlovi i šéfovi krajské ODS a nynějšímu ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi Hubálek zprostředkoval v Rojetíně nákupy pozemků. Na stejném místě je vlastní i brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V polovině roku 2018 Hubálka jihomoravská policie obvinila, že lidem podvodně nabízel zajištění městských bytů a falšoval přitom úřední listiny.

Na jaře roku 2021 naopak obvinila Generální inspekce bezpečnostních sborů kriminalistu Vladimíra Machalu, který Hubálka začal stíhat, že se kauzu pokusil zmanipulovat. Machala nyní míří před soud.

Případ převzala Národní centrála proti organizovanému zločinu a Hubálek začal vypovídat. Argumentuje, že byl členem organizované skupiny, která přidělování bytů v Brně manipulovala a účelně privatizovala. Poskytl o tom rozsáhlou výpověď. Za hlavu celé skupiny označuje Blažka. Dle něj se ale manipulací účastnila i Vaňková či Kerndl.

Jeho výpověď podporuje i výpověď podnikatele Miroslava Wagnera. Pro Aktuálně.cz a HN ale promluvil. Oba muži vypovídali, že za úplatky zájemcům slibovali pronájem městského bytu, který později politici pošlou do privatizace. Nájemníci měli dle pravidel magistrátu přednostní právo si byt výhodně koupit. Za zlomek tržní ceny. To, že sliby budou moci splnit, dle nich zajišťovali vysoce postavení politici ODS a ČSSD, kteří se výhodně k městskému majetku dostávali rovněž.

Aktuálně.cz a HN se na základně radničních listin podařilo ověřit, že minimálně část Hubálkem popisovaných transakcí s městským majetkem se skutečně odehrála. Hubálek mimo jiné zajišťoval i opravy dvou městských bytů pro nynější primátorku Markétu Vaňkovou (ODS), která je nakonec nevyužila. Potvrdil to na nahrávce architekt projektu i Hubálek.

Vrcholní představitelé ODS Hubálka dlouhodobě označují za lháře a jakékoliv manipulace s městským majetkem popírají. "Opakujeme, že při výsleších může Pavel Hubálek, jako obviněný, v zájmu své obhajoby beztrestně lhát a jenom soud v jeho trestní věci se znalostí celého případu může objektivně posoudit věrohodnost Pavla Hubálka a vyhodnotit pravdivost jeho tvrzení, nikoliv novináři," uvedli například Blažek s Kerndlem.

