Nový český tank? Strnad přijel do Bratislavy se strojem Karpat, chce ho prodat armádě

Že by Česká republika po 90 letech obnovila výrobu tanků vlastní konstrukce? Zas tolik rozjetý tuzemský zbrojní průmysl není. Ovšem i přesto byl střední tank CFL-120 Karpat jedním z největších lákadel bratislavského veletrhu IDEB. Především proto, že obrněncem s tureckým šasi a italskou věží se miliardář Michal Strnad zřetelně přihlásil o velkou zakázku slovenských ozbrojených sil.
Podobně jako česká armáda nyní i slovenské pozemní síly stojí na dvou typech tanků. Kromě třicítky sovětských T-72M1 provozují ještě patnáct strojů Leopard 2A4. Ty Bratislava získala od Německa jako kompenzaci za bojová vozidla BVP-1, jež poskytla Ukrajině.
A byť ještě loni v létě Slovensko uvažovalo o nákupu desítek těžkých německých či korejských hlavních bojových tanků (MBT), na podzim se situace změnila. To tamější ministr obrany Robert Kaliňák (SMER) potvrdil do té doby neoficiální informace, že koncepční úvahy už míří jen směrem k lehčí technice. Výslovně zmínil švédské a turecké řešení.
„Obě by měla být o čtyřicet, možná padesát procent levnější (ve srovnání s cenou MBT). To znamená levnější na servis a více vyrobené na Slovensku,“ oznámil ministr Kaliňák.
Dvě až tři vozidla místo jednoho tanku
Až nyní je zjevnější, jak bude výběr Ozbrojených sil Slovenské republiky (OSSR) s velkou pravděpodobností vypadat. Švédskému obrněnci CV90120 se postaví novinka CFL-120 Karpat, kterou v úterý 12. května 2026 přímo v Bratislavě představil koncern CSG za přítomnosti majitele Michala Strnada.
„Je určen pro menší armády, které řeší modernizaci tankové flotily a uvažují, jestli pořizovat hlavní bojový tank, anebo za jeho cenu pořídit dvě až tři tahle vozidla,“ přibližuje Andrej Čírtek, mluvčí CSG, kam s Karpatem míří.
Jak vypadá stroj Karpat zblízka? Posuďte sami:
Čírtek dále tvrdí, že po této kategorii není hlad jen na Slovensku, celosvětově by se jich mohlo prodat prý až několik tisícovek. „Váží přes třicet tun, to znamená, že se nepropadnou do bláta, dají se přepravit po běžných mostech. Přitom palebnou sílu mají stejnou jako MBT – do věže můžete dát kanon ráže 105 i 120 milimetrů,“ sumarizuje Čírtek.
Zatímco podvozek vozidla CFL-120 vyrábí turecká společnost FNSS prioritně pro své tanky Kaplan MT, věž pochází z produkce italské firmy Leonardo.
„S FNSS máme strategické partnerství, kdy společně nabízíme tuhle pásovou platformu a oni přenesou výrobu do závodu CSG v Česku nebo na Slovensku,“ přibližuje Čírtek to, jakou roli zbrojní koncern Czechoslovak Group v celém programu Karpat hraje.
Švédové sází na rozšířený podvozek
I když má ministr Robert Kaliňák k Michalu Strnadovi a jeho holdingu CSG poměrně blízko, Bratislava dosud nerozhodla, kudy se při modernizaci svého tankového vojska vydá. Švédské konkurenci CV90120 z dílen BAE Systems Hägglunds totiž výrazně napomáhá jedna skutečnost.
Faktem je, že tento „lehčí tank“ se 120milimetrovým kanonem vyráběným německým Rheinmetallem dosud žádná armáda nepoužívá. Nicméně řada vojsk – velmi brzy snad včetně toho slovenského i českého – má ve své výzbroji bojová vozidla CV90.
Právě tato platforma je základem stroje CV90120, což by armádám používajícím už bojová CV90 mělo zjednodušit a zlevnit logistiku, údržbu, opravy i výcvik.
Podle dřívějších informací by si Slovensko chtělo pořídit až 108 tanků, z nich naprostá většina bude v bojové verzi. Doplní je vyprošťovací či mostní vozidla.
Česká armáda se zatím hlavního bojového tanku nevzdává, své jednotky sloužící nyní na technice T-72M1, T-72M4CZ a Leopard 2A4 by výhledově chtěla posadit do moderních německých obrněnců Leopard 2A8. Na jejich nákup chce využít i půjčku z EU ve výši 55 miliard korun.
