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Novou ombudsmankou se stane Kostolanská, složením slibu nahradí Křečka

ČTK

Novou veřejnou ochránkyní práv se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V pátečním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu, nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka.

Nominantka Senátu a České konference rektorů na funkci veřejné obhájkyně lidských práv Eva Kostolanská obdržela v pátek celkem 93 hlasů, ke zvolení jich potřebovala nejméně 87.
Nominantka Senátu a České konference rektorů na funkci veřejné obhájkyně lidských práv Eva Kostolanská obdržela v pátek celkem 93 hlasů, ke zvolení jich potřebovala nejméně 87.Foto: Archiv Evy Kostolanské, se svolením
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Ke zvolení bylo nutné získat nejméně 87 hlasů. Nominantka Senátu a České konference rektorů Kostolanská jich obdržela 93 a kandidátka prezidenta republiky Šimáčková Laurenčíková 58. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).

V prvním volební kole na konci května volilo Kostalanskou 77 poslanců, ke zvolení potřebovala o osm hlasů víc. Šimáčkové Laurenčíkové dalo v prvním kole hlas 31 poslanců. Z volby tehdy vypadli advokát Vítězslav Dohnal, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a nynější zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Prezidentův nominant Dohnal získal 16 hlasů a Jirsa, kterého navrhl Senát, šest hlasů. Kandidát konference rektorů Schorm dostal pět poslaneckých hlasů.

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Hodnoticí komise dala z pětice kandidátů přednost Dohnalovi před Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jako třetí se v jejím hodnocení umístil Schorm, na čtvrtém shodně Kostolanská a Jirsa. Šlo jen o doporučení pro poslance.

Křečkovo funkční období již skončilo. V úřadu ale zůstává do složení slibu své nástupkyně.

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V polovině března se kandidáti do volby ombudsmana představili na veřejném slyšení. Nominanti často zmiňovali ochranu zranitelných lidí, zejména těch, kteří jsou proti své vůli v různých ústavních zařízeních. Usilovali by v případě potřeby o legislativní či systémové změny.

„Ombudsman není jen kritikem veřejné správy, ale partnerem, který dokáže problém pojmenovat, zjistit následky a řešit jejich odstranění,“ řekla při slyšení Kostolanská. Podle Šimáčkové Laurenčíkové má ombudsman posilovat hlas zranitelných skupin i jednotlivců a zlepšovat činnost veřejné správy. Prostřednictvím prověřování má podle ní nastavovat zrcadlo těm, kteří jsou povinni napravovat nevhodné praxe i jednotlivá pochybení.

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Do volby nominují po dvou adeptech prezident republiky, Senát a konference rektorů. Kandidáti mohou být stejní.

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