Novou ombudsmankou se stane Kostolanská, složením slibu nahradí Křečka

Novou veřejnou ochránkyní práv se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V pátečním druhém kole sněmovní volby porazila někdejší zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská se ujme funkce složením slibu, nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka.
Ke zvolení bylo nutné získat nejméně 87 hlasů. Nominantka Senátu a České konference rektorů Kostolanská jich obdržela 93 a kandidátka prezidenta republiky Šimáčková Laurenčíková 58. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník (ANO).
V prvním volební kole na konci května volilo Kostalanskou 77 poslanců, ke zvolení potřebovala o osm hlasů víc. Šimáčkové Laurenčíkové dalo v prvním kole hlas 31 poslanců. Z volby tehdy vypadli advokát Vítězslav Dohnal, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a nynější zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm. Prezidentův nominant Dohnal získal 16 hlasů a Jirsa, kterého navrhl Senát, šest hlasů. Kandidát konference rektorů Schorm dostal pět poslaneckých hlasů.
Hodnoticí komise dala z pětice kandidátů přednost Dohnalovi před Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jako třetí se v jejím hodnocení umístil Schorm, na čtvrtém shodně Kostolanská a Jirsa. Šlo jen o doporučení pro poslance.
Křečkovo funkční období již skončilo. V úřadu ale zůstává do složení slibu své nástupkyně.
V polovině března se kandidáti do volby ombudsmana představili na veřejném slyšení. Nominanti často zmiňovali ochranu zranitelných lidí, zejména těch, kteří jsou proti své vůli v různých ústavních zařízeních. Usilovali by v případě potřeby o legislativní či systémové změny.
„Ombudsman není jen kritikem veřejné správy, ale partnerem, který dokáže problém pojmenovat, zjistit následky a řešit jejich odstranění,“ řekla při slyšení Kostolanská. Podle Šimáčkové Laurenčíkové má ombudsman posilovat hlas zranitelných skupin i jednotlivců a zlepšovat činnost veřejné správy. Prostřednictvím prověřování má podle ní nastavovat zrcadlo těm, kteří jsou povinni napravovat nevhodné praxe i jednotlivá pochybení.
Do volby nominují po dvou adeptech prezident republiky, Senát a konference rektorů. Kandidáti mohou být stejní.
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