Zvonkohra na pražské Loretě změní po 100 letech melodii. Poslechněte si ji on-line

Po zhruba sto letech se ve středu večer změní melodie, kterou hraje známá zvonohra Lorety na Hradčanech. Místo písně Tisíckráte pozdravujeme Tebe budou Pražané a návštěvníci hlavního města každou hodinu slýchat barokní mariánskou melodii Maria, Maria, nad sluce jasnější. Změna je návratem k původní tradici, kdy se melodie často měnily.

Zvonohra na pražské Loretě je sestavena tak, aby se melodie mohly měnit snadno. Stačí do stroje vložit novou sadu kovových lišt, na kterých je pomocí kolíčků skladba "naprogramována". Jak se má tento důmyslný mechanismus používat, ale obsluha zvonohry časem zapomněla. Proto melodie Tisíckráte pozdravujeme Tebe vydržela na repertoáru zvonohry tak dlouho.

Píseň Maria, Maria, nad sluce jasnější, která se bude nad hradčanskými střechami počínaje dneškem rozléhat, hrál loretánský mechanismus už dříve. Při poslední změně byla druhou, alternativní melodií.

Loreta otevírá až 25. května, ale uvedení nové melodie se bude vysílat ve středu večer v přímém přenosu mimo jiné na facebookové stránce Lorety. V 18:00 začne na nádvoří pražské Lorety slavnostní koncert pěveckého kvarteta Bohemia Voice. Zazní staronová píseň a poté další písně doprovázené zvonohrou, na kterou bude hrát carillonneur Radek Rejšek.

Obměna by mohla prospět i samotné zvonohře. Neustálé opakování jediné skladby totiž namáhá stále stejné části hracího mechanismu. Změny melodií by proto měly být do budoucna častější.

"Pokud jste ale byli zarytými příznivci melodie Tisíckráte pozdravujeme Tebe, nemusíte smutnit - tato píseň zůstala naprogramována na sejmuté sadě lišt a je možno ji kdykoli na automat vrátit," ubezpečují správci pražské Lorety na svém webu.

Zvonkohra ve věži pražské Lorety byla zprovozněna na konci 17. století. Kostelu ji věnoval bohatý malostranský obchodník Eberhard z Glauchova. Autorem 27 zvonků je amsterodamský městský zvonař a dělolijec Claude Fremy. Hrací mechanismus sestavil a na hodinový stroj napojil pražský hodinář Petr Neumann.

Kromě automatického přehrávání lze zvonkohru obsluhovat i pomocí klaviatury. Má rozsah dvě a půl oktávy a dodnes se na ni hraje o církevních svátcích.