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Novotný bude v Řeporyjích místostarostou, městskou část povede jeho sestra

ČTK
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Koaliční smlouvu v Praze - Řeporyjích ve čtvrtek večer podepsala ODS bývalého starosty Pavla Novotného, která ve volbách skončila na druhém místě, s TOP 09 a ANO. Starostkou bude Novotného sestra Lenka Fialová (ODS), Novotný bude druhým místostarostou. Vyplývá to z informací facebookového účtu Řeporyje oficiální. Koalice bude mít v 15členném zastupitelstvu těsnou většinu osmi hlasů.

Prvním místostarostou bude David Roznětinský (TOP 09), druhým pak bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).
Prvním místostarostou bude David Roznětinský (TOP 09), druhým pak bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).Foto: Petrášek Radek – ČTK / Petrášek Radek
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„V Řeporyjích byla právě podepsána koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a ANO. ODS obsadí post starostky, druhého místostarosty a tři místa v radě,“ uvedli zástupci koalice na Facebooku.

Prvním místostarostou bude David Roznětinský (TOP 09), druhým Novotný, neuvolněným místostarostou pak Radek Hubata (za ANO) a členem rady Radek Hanák (ODS).

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Vítězné uskupení Přívětivé Řeporyje tak skončí v opozici. „Lidé si přáli změnu, ale tato dohoda ji nepřináší. Ptejte se svých zastupitelů, proč odmítli naši korektní a věcnou nabídku na spolupráci,“ uvedlo v reakci na uzavření koaliční smlouvy uskupení Přívětivé Řeporyje, které bude mít v zastupitelstvu sedm křesel.

Novotný loni pozastavil členství v ODS a rezignoval na post starosty kvůli odsouzení ke třem měsícům vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Původně podmíněný trest soud Novotnému přeměnil na nepodmíněný, protože se ve zkušební době opakovaně dopouštěl přestupků.

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Do vězení nastoupil vloni v červenci, na svobodu se dostal na začátku října. Přihlášku do ODS podal letos v lednu. Členem se znovu stal o tři měsíce později.

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Novotný před nástupem do vězení rezignoval na funkci starosty Řeporyjí, kterou zastával od roku 2018. Nahradil ho tehdejší místostarosta Roznětinský. Mandát zastupitele si Novotný ponechal.

Později neuspěl se žalobou proti rozhodnutí magistrátu, kterým jeho mandát zastupitele městské části zrušil kvůli pravomocnému odsouzení za úmyslný trestný čin.

Městská část Praha - Řeporyje je jednou z 57 městských částí hlavního města. Leží na jihozápadním okraji Prahy a žije tam asi 6400 obyvatel.

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Připomeňte si: Archivní rozhovor s Pavlem Novotným

Archivní rozhovor s Pavlem Novotným | Video: Martin Veselovský
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