Novináři z Mafry zvažují výpověď. Vadí jim, že Babiš domlouval články s redaktorem MF Dnes

před 1 hodinou

Zveřejnění nahrávek Andreje Babiše s bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem vyvolalo znechucení mezi ostatními zaměstnanci vydavatelství Mafra. Firma, kterou donedávna vlastnil ministr financí a šéf hnutí ANO Babiš, vydává deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny, provozuje i zpravodajské servery iDnes a Lidovky.cz. Druhý den po zveřejnění nahrávek oznámilo záměr podat výpověď hned několik lidí.

Praha - Výpověď zvažují někteří novináři ze společnosti Mafra. Reagují tak na zveřejnění nahrávky, na níž se faktický majitel společnosti a místopředseda vlády Andrej Babiš (ANO) domlouvá s redaktorem na publikování kompromitujících článků na ministry Milana Chovance a Miloslava Ludvíka z ČSSD.

MfD se otrasa v reakci na nahravky s Andrejem Babisem v zakladech. Mluvi se o hromadne vypovedi. — Ondrej Kundra (@okundra) May 4, 2017

"Je otázka, jestli s tím nepočkat na parlamentní volby," říká například Babiš dnes již bývalému redaktorovi Marku Přibilovi. "Vyřiďte Nachtigallovi, že jsem se sešel se Zimolou…," žádal na dalším místě vicepremiér. "Máme tam ostře nabito," sděluje pak Přibil Babišovi.

Redaktoři z Mafry jsou obsahem znechuceni a myslí si, že to ohrožuje dobré jméno novin. "Atmosféra v redakci je velmi napjatá. Lidi, kteří vždy dělali svoji práci s čistým svědomím, cítí velké zklamání z kolegy Přibila i z jeho nadřízených, zejména Františka Nachtigalla. Několik kolegů z deníku MF Dnes i webu iDnes.cz podává okamžitou výpověď, další o tom uvažují," uvedla redaktorka zpravodajského iDnes.cz, která nechtěla být jmenována.

Podání výpovědi oznámil novinář MF Dnes Jan Sůra. "Mohu to potvrdit. Myslím, že to, co je na nahrávkách, tyto noviny poškozuje," řekl Sůra. Další členové redakcí výpověď zvažují.

Okolnosti kolem zveřejněných záznamů lidé komentují na sociálních sítích. Připomínají například Babišův slib z roku 2013, že do dění ve svých novinách nijak nebude zasahovat, protože by byl jinak "mrtvý muž".

Po 13 letech jsem dal výpověď @mfdnes Důvody jsou asi všem jasné. — Jan Sůra (@honzalb) May 4, 2017

Andrej Babiš na nahrávky zareagoval podáním trestního oznámení. "Považuji za nehorázné, že někdo může odposlouchávat místopředsedu vlády v jeho vlastním objektu," vzkázal prostřednictvím své tiskové mluvčí.

Vedení redakcí se zatím k obsahu nahrávek nevyjádřilo, pouze okamžitě vyhodilo redaktora Marka Přibila (psali jsme zde). Ředitel pro strategický rozvoj František Nachtigall, o kterém se na nahrávkách několikrát mluví, nebere telefon ani nereaguje na e-mail.

Oprava: V předchozí verzi článku bylo mylně uvedeno, že redaktoři zvažují hromadnou výpověď. Za chybu se omlouváme.