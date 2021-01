Novináři nevěřili svým očím. Hniličkův mluvčí utnul brífink při otázkách na Bendu

Krátce poté, co Milan Hnilička (ANO) na jednání sněmovny složil poslanecký mandát, došlo v kuloárech k netradiční situaci. Šéf sportovní agentury po několika otázkách novinářů na radu svého mluvčího Jakuba Večerky odešel, aniž by odpověděl na dotazy, které mířily třeba na jeho vztah s kontroverzním exposlancem za ČSSD a podnikatelem Petrem Bendou.

Hnilička na improvizovaném brífinku mj. vysvětloval, co na narozeninové oslavě Bendy v teplickém hotelu dělal. "Přijel jsem pogratulovat letitému známému, potkal jsem se tam i s Jiřím Šlégrem, jsem v kontaktu s mnoha organizacemi. Víc k tomu netřeba dodávat," řekl Hnilička novinářům. "Byla to hloupá chyba. Dnes tu stojím a musím ukončit svůj mandát," dodal olympijský medailista z Nagana.

V tu chvíli do improvizovaného tiskového brífinku zasáhl mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka a dotazy ukončil. "Tohle není možné, to přece není normální," reagovali na to novináři, zatímco Hnilička opustil předsálí atria sněmovny. Novináři tak mj. nedostali odpověď na jeho vztah s Bendou.

Podívejte se na video v úvodu článku.