Novinář Viet Tran: Tlak na Vietnamky je brutální. Rodina dokáže být nelítostná

Český novinář vietnamského původu Viet Tran si mentálně připadá víc jako Čech než jako Vietnamec. "K vietnamským kořenům jsem se nikdy moc nehlásil, minimálně do vysoké školy ne. Bylo to pro mě něco nepřirozeného. Chtěl jsem se integrovat do české společnosti," říká.

