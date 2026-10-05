Novela o asistentech pedagoga narazila ve vládě, Plaga mluví o zklamání

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) je zklamaný přístupem koaličních partnerů k novele, která by měla přinést změnu financování a profesionalizaci asistentů pedagoga v základních školách. Řekl to v pondělí novinářům na akci u příležitosti Světového dne učitelů. Projednávání novely v pondělí vláda přerušila, vrátí se k ní za týden po jednání koalice.
Návrh byl odložen kvůli stanovisku Motoristů a ministrů SPD. Podle nich by znamenal zakonzervování systému, uvedl v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).
„Musím říct, že jsem poměrně zklamán přístupem koaličních partnerů, se kterými jsme si to několikrát vysvětlovali. Byť bych třeba u kolegy (ministra zahraničí Petra) Macinky (Motoristé) zrovna čekal, že bude rozumět tomu, že potřebujeme dát podporu školám, aby si poradily s žáky, kteří mají poruchy chování,“ řekl Plaga.
Současné pojetí inkluze, tedy společného vzdělávání, není podle Plagy dostatečné.
Asistenti by dostávali peníze podle počtu žáků
Podle návrhu by mohli být asistenti financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Plaga zdůraznil, že novela má vést i k profesionalizaci této pozice. Cílem změn je, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy.
„Netuším, proč koaliční partneři měli s tím materiálem problém, protože prošel přes všechny resorty, které spravují, bez připomínek šel na vládu. Je to o systému, který dlouhodobě prosazuji a se kterým jsem je seznámil na dvou koaličních radách v posledním měsíci,“ řekl Plaga. Připomněl, že revizi inkluze má vláda v programovém prohlášení.
Písemné výhrady k návrhu mají menší koaliční strany dodat v pátek. Koaliční rada se věcí bude zabývat v pondělí ráno. Zásadní změny v takzvané inkluzi či její úplné zrušení požadují menší partneři ANO s odvoláním na finanční náročnost systému.
Změna, kterou ministerstvo školství připravilo, dává podle Plagy smysl a směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, vyšší stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky, ne jen ty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nový systém by měl také zastropovat počet asistentů pedagoga. Plaga dodal, že úkolem ministra školství je edukovat a bude tedy edukovat koaliční partnery dál.
Výhrady Motoristů jsou podle Plagy stále stejné, tedy že je změna málo ambiciózní. Ministr předpokládá, že změny koaličním partnerům vysvětlí a budou hlasovat pro. Debata na vládě byla pro Plagu překvapivá.
„Když jsem se zeptal, jaké mají výhrady proti tomu systému asistentů pedagoga v základních školách, tak jsem se nic kloudného nedozvěděl,“ řekl. Ministři za SPD podle něj konkrétní věcné výhrady neměli. Plaga má pocit, že si změny se zástupci SPD vyříkali na koaličních radách, nicméně pro přerušení bodu hlasovali i oni.
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