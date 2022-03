Armáda objednala pušky za miliardy. Některé po 30 výstřelech selhaly, tvrdí vojáci

Při přezbrojování ručními palnými zbraněmi má česká armáda problém. Podle zdrojů z bezpečnostní komunity selhávají pušky pro přesnou střelbu Bren 2 PPS, které jsou součástí bezmála třímiliardového kontraktu. Zdroje redakce tvrdí, že potíže jsou mnohem vážnější, než ministerstvo obrany přiznává. Výrobce problémy nepopírá, zbraň ale podle něj prošla všemi zkouškami.

Plán měla armáda jasný. Výsadkáři, průzkumníci i brigáda rychlého nasazení dostanou nové pušky pro přesnou střelbu. Bude jich 350 a budou součástí obří objednávky 39 tisíc kusů různých typů ručních palných zbraní od České zbrojovky. Přebírat je začala v lednu, jenže se ukázalo, že nejsou všechny spolehlivé. Na potíže jako první upozornil server Novinky.cz. Hrozí navíc, že se problémy mohou týkat i dodávky 16 tisíc útočných pušek Bren 2, ze kterých je zmíněná zbraň odvozena.

Pušky pro přesnou střelbu nesou označení CZ Bren 2 PPS a mají ráži 7,62 milimetru. Určené jsou k ničení cílů vzdálenějších nad účinný dostřel útočné pušky. Už po třiceti výstřelech ale podle zdrojů Aktuálně.cz selhávají. Problémy mají s blokací zápalníku a jeho vylamováním poté, co nábojová komora nevydrží tlak plynů z nábojnice. Útočné pušky Bren 2 mají sice menší ráži 5,56 milimetru, konstrukčně jsou ale velmi podobné.

"Jedna zbraň Bren 2 PPS byla reklamována kvůli závadám při nabíjení. Závada byla podle prvotních zjištění způsobena municí od zahraničního dodavatele. Ministerstvo obrany danou šarži munice prověřuje a do ukončení šetření používání této munice pro pušku pozastavilo," sdělila vedoucí tiskového oddělení ministerstva obrany Jana Zechmeisterová. Bližší informace o šetření nesdělila.

Podle informací Aktuálně.cz si armáda do nových přesných pušek objednala rumunskou munici odpovídající standardům Severoatlantické aliance. Armádní zdroje kromě toho uvádějí, že se závada neobjevila jen u jedné pušky, ale hned u několika.

Poškození blokace zápalníku může vést podle oslovených zbrojířů až k selhání zbraně a v bojové situaci i k ohrožení střelce. Na vině je podle zdrojů Aktuálně.cz pravděpodobně nekvalitní materiál nebo chybná konstrukce. "Možná se tu sešly oba problémy," uvedl zasvěcený expert, který si kvůli citlivosti obří zakázky nepřeje být jmenován.

"Zatím to svádějí na rumunskou munici, jenže ta odpovídá normám NATO, takže mi to připadá dost zvláštní. Navíc mám informace o dalších závadách. Nejde jen o potíže s blokací zápalníku, které se v menším rozsahu vyskytují rovněž u útočných pušek Bren 2 ráže 5,56 milimetru," řekl Aktuálně.cz vlivný zdroj z obranného průmyslu. Také on si přál kvůli citlivosti zakázky zůstat v anonymitě.

Podle ministerstva obrany ale dodávka zbraní proběhla v požadované kvalitě, uvedl Lubor Koudelka, náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic. "V současné době má ministerstvo garantovánu výhodnou cenu zbraní bez ohledu na rapidně rostoucí ceny surovin a práce, až do roku 2025," popsal zakázku.

Kvůli potížím nové pušky už vlašimský výrobce munice Sellier & Bellot vyvíjí zvláštní střelivo, u kterého by hoření střelného prachu nevyvinulo v nábojové komoře tak velký tlak. Jinými slovy, teprve po zavedení přesné pušky do armády se hledá vhodné, "slabší" střelivo. S ním by se ale výrazně snížil dostřel a průraznost střely.

Jiné zdroje Aktuálně.cz dokonce naznačují, že uvedená zbraň prošla bez potíží všemi testy - jenže s loveckou, vysoce zraňující a pro armádní účely mezinárodními konvencemi zakázanou municí. Standardní náboje NATO v ní nefungují. Na vině však nemusí být nutně Česká zbrojovka, pokud vyšla vstříc požadavkům armády na vlastnosti i výkonnost munice. I to je nyní předmětem probíhajícího šetření.

Informaci o vývoji slabšího střeliva uvádějí i zdroje Novinek.cz. Mohlo by tak dojít k situaci, kdy by čeští vojáci zůstali odkázáni na jediný typ munice. Nemohli by používat standardní munici NATO a tu českou, speciálně vyvinutou, by s sebou museli vozit i na zahraniční mise. V případě bojového nasazení v zahraničí by to znamenalo nemalé logistické komplikace.

Výrobce problémy nepopřel, odpověděl ale velmi obecně. "Puška byla v rámci vojskových zkoušek podrobena řadě testů včetně životnosti na 10 tisíc výstřelů a splnila všechny požadavky," sdělil manažer České zbrojovky pro vnější vztahy Radek Hauerland. "Technické podmínky zbraně definují střelivo a jeho parametry, které jsou určeny pro správnou funkci zbraně, dosažení maximální spolehlivosti a přesnosti," řekl serveru Novinky.cz.

S Hauerlandovým argumentem, že za problémy pušky pro přesnou střelbu může standardizovaná munice NATO však experti nesouhlasí. Nikdo si také podle nich až dosud na zmíněný typ munice nestěžoval. "I kdyby vznikal v rámci připuštěné tolerance v nábojové komoře o něco vyšší tlak plynů, měla by to opravdu kvalitní zbraň bez potíží zvládnout," vysvětlil jeden z předních zbrojířských expertů pod podmínkou zachování anonymity.

Oslovení experti upozorňují, že dochází ke stejné situaci, jaká tu byla s puškou Bren 1, které se nyní armáda zbavuje. "Dodat armádě zbraně za stovky milionů a teprve pak k nim hledat vhodnou munici, to je postavené na hlavu," míní další expert.

"Technické potíže pušek Bren 2 PPS nejsou žádným překvapením," říká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Připomíná navíc, že ministerstvo obrany přidalo v březnu pod vlivem války na Ukrajině miliardu korun na nákup ručních palných zbraní české výroby. "Pistole a pušky nevyhrávají moderní válku, jakkoliv mají svůj nesporný význam," říká.

Upozorňuje také, že armáda v posledních letech nakoupila ruční palné zbraně za sedm miliard korun. V některých typech o mnoho převyšují počty vojáků a aktivních záložníků, kterých je dohromady necelých 30 tisíc. "Bleskový nákup pistolí a útočných pušek místo střel Javelin, Stinger či dronů není tedy ničím jiným než přípravou na minulou válku," varuje Mikulecký.

