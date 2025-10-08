Domácí

Nová zjištění o Kellnerovi: Žil a jednal na úplné hraně rizika, popisuje novinářka

před 35 minutami
Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová natočila podcastový dokument, který mapuje životní a podnikatelskou cestu nejbohatšího českého podnikatele Petra Kellnera. Zemřel před čtyřmi lety při nehodě vrtulníku na Aljašce. I po tak dlouhé době ale řada lidí z jeho blízkého okolí odmítla poskytnout rozhovor, upozorňuje novinářka.
"Oslovili jsme Renátu Kellnerovou jako vdovu a nejstarší dceru Annu. Ani písemnou formou jsme bohužel nedostali odpovědi, takže můžeme vlastně jen interpretovat výpovědi nejbližších spolupracovníků."

Extrémně obtížné prý ale bylo sehnat ochotné respondenty třeba i z byznysového prostředí. "Třeba nechtěli vytahovat nějaké historky, které by nebyly úplně košer," vysvětluje s tím, že za prvé je Petr Kellner po smrti a za druhé je jeho PPF pořád jednou z největších firem v Česku a někteří se s ní možná zkrátka nechtějí pouštět do křížku.

Z výpovědí, které se Klímové podařilo nashromáždit, vyplývá, že jít na hranu rizika bylo podstatou součástí Kellnerovy osobnosti. "Ale zároveň si už od začátku uvědomoval nějaké právní limity a byl asi dost opatrný. Na 90. léta možná opatrnější než někteří jiní podnikatelé. Lidově řečeno si prostě dával bacha." Kellnerovi ale zároveň v podnikání nechybělo sebevědomí, dravost a touha mít vlastní byznys pevně ve svých rukou, uzavírá. 

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:28 Co uslyšíme v dokumentu Jany Klímové o Petru Kellnerovi a jak těžké bylo udělat rozhovory s jeho nejbližšími? Zůstávají po tragédii vrtulníku nějaké nejasnosti? Připouští někdo možnost cizího zavinění? Jak otevřená a emotivní byla zpověď jeho nejbližšího přítele Iva Nesrovnala?

05:28-09:20 Vydával se Nesrovnal s Kellnerem na adrenalinové expedice? Byl adrenalin a ochota podstupovat riziko základem Kellnerova životního i obchodního úspěchu? Byl "hlavním mozkem" PPF?

09:20-14:34 Jak obtížné bylo přesvědčit bývalé kolegy a spolupracovníky, aby promluvili veřejně? Jak to, že rozhovor neposkytl Milan Maděryč, a proč je právě on pro příběh PPF klíčový? Z jakého důvodu se Kellner důsledně vyhýbal médiím a hlídal si svůj veřejný obraz?

14:34-11:49 Jak moc osobnost otce zakladatele v PPF chybí a jak to skupina zvládla ekonomicky i strategicky? Proč po převzetí vedení PPF odešel Ladislav Bartoníček? Kroužili po Kellnerově smrti kolem PPF "žraloci"?

19:49-26:45 Používala PPF někdy drsné byznysové metody? Jak Kellnerovi pomohla "divoká" devadesátá léta a co problematického po této éře zůstalo? Šlo v případě vstupu do Ruska a Číny hlavně o pragmatismus a čísla, nebo se postoj PPF v čase nějak měnil?

26:45-31:00 Jaké měl Kellner vazby na politiky a kdo koho využíval? Vysvětlili Václav Klaus nebo Miloš Zeman, proč rozhovor odmítli? Mířil Kellner investicemi do školství a vědy k nějakému "vyššímu odkazu", nebo šlo i zde primárně o byznys?

 
