Prvním předsedou Nové sociální demokracie (NSD) byl dnes v Jihlavě zvolen jednatřicetiletý právník Martin Matas. Na ustavujícím sjezdu získal 58 z 84 hlasů. Byl zvolen na dva roky. Sjezd pokračuje volbou místopředsedů, kandidátů na ně je deset. NSD vznikla letos v červnu a formuje se kolem bývalého sociálnědemokratického premiéra Vladimíra Špidly.
Podle Matase Česku chybí funkční středolevá politická strana, protože současná politika se zúžila na střet pravice a populismu, problémy už jsou tak velké, že ohrožují samotnou podstatu demokracie. "Silní musí chránit a podporovat slabé, bohatí musí chránit a podporovat chudé, zdraví musí chránit a podporovat nemocné, žijící generace musí chránit a podporovat budoucí," řekl Matas ve svém projevu před volbou.
Spolu s ním kandidoval na předsedu strany také šestatřicetiletý Jiří Benýšek, který ve svém projevu vyjádřil ambici být rozhodující parlamentní stranou. "Přeji si, aby do konce roku padla vláda a v březnu 2027 byly předčasné volby," řekl Benýšek. Jednapadesátiletý Petr Hůle, který také kandidoval na předsedu, vyzval NSD, aby se zapojila do prezidentských voleb a navrhla na hlavu státu silnou osobnost. Ukázal přímo na Špidlu nebo Jiřího Dienstbiera, který je dalším ze zakladatelů NSD. Benýšek získal jeden hlas, Hůle dostal 14 hlasů.
Podle Špidly, který vystoupil v úvodu sobotního ustavujícího sjezdu NSD, se současná společnost výrazně proměnila zejména vlivem technologií. Varoval ale před tím, aby z toho těžily jen soukromé subjekty. "Chceme-li si udržet demokracii, musí mít politika dostatečnou moc. To znamená, že veřejné instituce musejí mít dostatek ekonomických prostředků a moci, která z nich vyplývá. Ale také musí mít dostatek dat, která jsou v zásadě surovinou. Není možné, aby data vzniklá činností všech byla třeba i z velmi podstatné části v majetku velkých korporací," řekl.
Pro komunikaci mezi členy i směrem k veřejnosti chce NSD využívat vlastní malou sociální síť. Má sloužit ke sdílení myšlenek, příspěvků i informací o struktuře strany. Nahradit by mohla i chatovací platformy. Na sjezdu představili její zkušební verzi, zprovoznit ji chtějí do konce roku.
O nové straně začali bývalí členové sociální demokracie (dříve ČSSD, nyní SOCDEM) uvažovat v reakci na zapojení SOCDEM do koalice Stačilo! vedené komunisty, s čímž nesouhlasili. Petici o jejím vzniku podepsalo asi 1600 lidí. Ministerstvo vnitra NSD zaregistrovalo 19. června. Zatím má strana 184 členů a příznivců a místní organizace v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a Libereckém kraji a v Praze.
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