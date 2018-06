Matematika je základní gramotnost, říká nová šéfka Cermatu. Odmítá, aby zkouška měla víc obtížností

Kleňhová nahradila ve funkci Jiřího Zíku, odvolaného kvůli chybám v maturitě z češtiny i přijímacích testech na střední školy.

Praha - Nová šéfka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaela Kleňhová chce zachovat jednotnou úroveň maturitní zkoušky pro všechny žáky všech oborů i povinnou maturitu z matematiky. Plánuje také kompletní revizi přípravy dosavadních testů, aby se v budoucnu předešlo dalším chybám v zadání.

Právě kvůli chybám v letošních maturitních testech, ale i přijímacích zkouškách na střední školy, odvolal ministr školství v demisi Robert Plaga dosavadního ředitele Cermatu Jiřího Zíku. Kleňhová ho vystřídala ve funkci v pátek 1. června.

Její pozice v Cermatu ale nebude jednoduchá. Instituce je kvůli podobě testů v poslední době pod palbou kritiky nejen ministerstva školství, ale také poslanců a učitelů. Potýkat se pravděpodobně bude také s personálními nedostatky, na něž upozorňoval i její předchůdce Jiří Zíka. Podle něj je organizace značně poddimenzovaná a autorů testů je tak v podstatě jen několik.

"S panem ministrem jsme domluveni, že první věcí k řešení je zmapování a revize procesů spojených s přípravou testů a návrh opatření k tomu, aby se minimalizovala rizika chyby," řekla Kleňhová Aktuálně.cz. To potvrdil i ministr Plaga, který uvedl, že by se měla zaměřit například na validační komisi, která dělá závěrečnou kontrolu testů.

Někteří odborníci však považují chyby samotné spíše za okrajovou záležitost a problém je podle nich v plošném nastavení testů. "Cermat jako realizátor projektu nemá přesně definovány své kompetence, což mu umožňuje například svévolně měnit podobu i náročnost testů z roku na rok podle představ jeho aktuálního vedení," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz například David Souček ze společnosti Kalibro.

To Kleňhová odmítá, podle ní je koncepce maturitní zkoušky věcí ministerstva a testy vycházejí z rámcových vzdělávacích programů. "K diskusi je tedy spíše to, co od maturity očekáváme - pokud má být maturita garancí základních znalostí, kterých má dosáhnout žák maturitního oboru, pak by měla být společná část maturitní zkoušky jednotná pro všechny žáky maturitních oborů," říká a nesouhlasí tak s názory, že by maturita mohla mít více úrovní. Právě ministr v demisi Plaga uvažuje o tom, že by matematika měla mít lehčí a těžší variantu.

Kleňhová je také zastánkyní povinné maturitní zkoušky z matematiky. "Myslím si, že znalost základů matematiky spolu se znalostí mateřského jazyka a cizího jazyka je základní gramotností, kterou by měl mít každý absolvent maturitního oboru střední školy," řekla. Vysoká neúspěšnost studentů podle ní tkví především v tom, že neumějí matematické znalosti uplatnit v praktických příkladech.

Není přesvědčená ani o tom, že by testy byly příliš těžké, jak tvrdí někteří kritici. Například ředitelé některých osmiletých gymnázií prý volali po větší náročnosti testů. Stejně tak by ráda zachovala dosavadní formu jazykových testů, tedy didaktický test, sloh a ústní zkoušku. "Zkouška z jazyků, ať už mateřského, nebo cizího, by měla ověřovat komplexní znalosti jazyka, ať už se jedná o porozumění jazyku, schopnost se domluvit, či komunikovat písemně," dodala.

Řešit by ale chtěla také fakt, že neúspěšní maturanti nakonec odcházejí ze školy po čtyřech letech studia pouze se základním vzděláním. "Je nutné zejména hledat příčinu jejich neúspěšnosti - zda se jedná o špatnou volbu oboru, nedostatečný základ znalostí ze základní školy, či zda je příčina někde jinde," řekla.

Kleňhová je bývalá analytička, v minulosti vedla sekci demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu. Do čela Cermatu ji vybrala komise již loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech (za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok.

Povinnou maturitu z matematiky kritizuje například Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data - odtajněno: