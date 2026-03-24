24. 3. Gabriel
Nová scéna Národního divadla projde rekonstrukcí, nabídne moderní sál i nové prostory

ČTK

Národní divadlo v Praze v úterý zahájí generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. Rekonstrukce potrvá dva roky.

Archirun 2023
Nová scéna Národního divadla. Praha, 26. 8. 2023. Foto Václav VaškůFoto: HN
Vyklizenou budovu si před předáním staveniště za doprovodu generálního ředitele Národního divadla Jana Buriana prohlédnou předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Rekonstrukce nezmění vnější vzhled budovy. Zachová také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Zrenovovat se mají zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy. Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, který se skládá ze 4000 skleněných obrazovek

Důvodem rekonstrukce je to, že původní záměr stavby nepočítal s divadelním provozem a architektonické řešení tak bylo i ve své době kompromisem. Nová scéna po rekonstrukci návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.

Ve vedlejší budově Národního divadla získá ještě jeden komorní divadelní sál zkušebnu a nové prostory se zázemím pro doprovodné edukační programy. V přízemí vznikne také nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla. Technologická modernizace obou budov má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.

Vyhodnocení tendru a vyhlášení vítěze zdrželo podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zpochybnilo vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers. Podle verdiktu úřadu ale Národní divadlo jako zadavatel postupovalo správně, rozhodnutí počátkem února potvrdil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna.

Národní divadlo vzápětí za vítěze a zhotovitele rekonstrukce určilo sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema s nabídkou 1,8 miliardy korun bez DPH. Jednou z podmínek tendru byla maximální cena 2,3 miliardy korun včetně DPH.

