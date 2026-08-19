Nová pražská nemocnice vznikne v areálu FN Královské Vinohrady, oznámil Babiš

Nová pražská nemocnice bude stát v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Ve středu to při zahájení stavby urgentního příjmu ve Fakultní Thomayerově nemocnici řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo Fakultní nemocnice Bulovka. Podle Babiše by o projektu měla vláda rozhodnout do Vánoc.
Umístění do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady podle Vojtěcha dává smysl kvůli tamním specializovaných centrům, v nemocnici je traumacentrum a centrum specializované na popáleniny. „Není to tak, že by celý areál šel k zemi, on je poměrně rozlehlý. My využijeme pouze část toho areálu, kde dnes je prázdný pozemek,“ přiblížil Vojtěch.
Podle něho bude možné nemocnici napojit právě na pracoviště popáleninové medicíny, které se v současné době rekonstruuje. „Takže nedává smysl, abychom ho rušili,“ uvedl Vojtěch.
Některá pracoviště vinohradské nemocnice pak budou podle něj přemístěná do nové nemocnice. „Ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu už jsou nevyhovující,“ dodal šéf resortu zdravotnictví.
Na konci července vláda pověřila ministry zdravotnictví a obrany, aby do konce srpna připravili převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Postavení nové pražské nemocnice jako vojenské by mohlo umožnit vynaložené náklady vykázat Severoatlantické alianci jako výdaje na obranu. Vojenské nemocnici jsou v Česku v současné době tři - v Praze, Brně a Olomouci.
Stanovit potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má kapacitní studie. Hotová má být do konce letošního roku. Smlouvu s firmou Advance Hospital Analytics, která ji vypracuje, uzavřely společně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice a Bulovka. Právě provozy těchto nemocnic by se měly do nové budovy částečně sestěhovat.
Analýza má stanovit očekávané potřeby zdravotní péče v Praze, hrubý odhad lůžkových, přístrojových a personálních kapacit a rozdělení péče mezi tyto tři stávající nemocnice a nové zařízení.
Využít má data o produkci Bulovky, Vinohrad a Všeobecné fakultní nemocnice nebo demografické predikce. Zaměří se na období pěti až 15 let od roku 2026. Náměstek ministra zdravotnictví Pavel Scholz v červnu uvedl, že se v nemocnici počítá se zhruba 800 až 1300 lůžky.
Novou nemocnici v Praze vláda slíbila v programovém prohlášení. V metropoli je od letošního ledna pět fakultních nemocnic řízených ministerstvem zdravotnictví a Ústřední vojenská nemocnice řízená ministerstvem obrany.
Sloučení sousedících FN Motol a Nemocnice Na Homolce od ledna 2026 oznámil loni v dubnu tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Nemocnice, které by se měly do nové stavby přestěhovat, mají od letošního roku nové ředitele. Bulovku a Vinohrady vede dosavadní ředitel pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch a VFN Ján Dudra.
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