Odhalte padoucha, který chce ovlivnit prezidentské volby. Studenti se učí v nové hře

Středoškoláci budou pomocí únikové hry Fakescape rozšiřovat svoje znalosti o mediální výchově a dezinformačních zprávách. Projekt vyvinuli studenti z Masarykovy univerzity v Brně a během následujících dvou měsíců ho otestují na více jak dvaceti školách v republice.

Blíží se prezidentské volby v roce 2028. Někdo však šíří nebezpečné dezinformace, které by mohly ovlivnit průběh kampaně a finální výsledek. Kdo ze skupiny sledovaných osob je oním dezinformátorem?

Najít odpověď na tuto otázku je úkol pro studenty, kteří v současnosti testují novou hru, jejímž cílem je naučit se ověřovat informace a odlišit zprávy od dezinformací.

V únikové hře se řešitelé potýkají se čtyřmi zapeklitými úkoly, které jsou propletené různými typy dezinformací a ty musejí postupně odhalit. Postupně sbírají indicie, dokud nevypátrají osobu, která lži šíří. Čekají je však různé typy nástrah - lživá sdělení, nepravdivé titulky nebo fotografie a zkreslená fakta. Na úkoly mají studenti časový limit, ideálně by měli padoucha vypátrat do půl hodiny.

Nová hra Fakescape má pomoci s mediální výchovou na středních školách a během jedné hodiny seznámit žáky s tím, jak by měli správně pracovat a přemýšlet nad informacemi v textu, které se k nim šíří z médií a sociálních sítí.

"Naší cílovou skupinou jsou střední školy, ať už to jsou třeba gymnázia nebo odborná učiliště, hra je opravdu pro každého," uvedla studentka Tereza Kráčmarová, mluvčí projektu.

Právě studenti politologie a žurnalistiky z Masarykovy univerzity v Brně únikovou hru vyvinuli a představili v pondělí novinářům, kteří si sami mohli vyzkoušet pátrat po záhadném člověku, který šíří dezinformace.

"Hra trvá jednu vyučovací hodinu, na začátku jim hru představíme a potom mají třicet minut na řešení, v závěru je čas na zpětnou reflexi, kdy se studenty probereme téma dezinformací a jejich zkušenosti a znalosti," uvedl spoluautor Fakescape Šimon Gilar.

Hru otestuje dvacet středních škol

Během následujících dvou měsíců navštíví autoři hry střední školy, kde ji budou představovat a doladí podle reakcí studentů případné nedostatky.

"Ti, co říkali, že pro ně hra byla jednoduchá, udělali několik chyb, což může dokazovat to, že nedávali tolik pozor, nevěnovali se hře tak jak měli nebo si špatně ověřovali informace," popisuje testování projektu Kráčmarová. Podle jejích slov je do projektu na listopad zatím přihlášeno dvacet středních škol.

Pedagogové a studenti z Masarykovy univerzity se tématu dezinformací, manipulací a propagandy věnují už několik let. Dva roky cestují po republice s prvotním projektem Zvol si info a prostřednictvím přednášek a webu šíří nejen mezi studenty osvětu o informačním vzdělávání.

V průběhu projektu přišli na to, že se o dezinformace zajímají i lidé, kteří o nich už něco vědí a chtějí si jen rozšířit znalosti, proto koncipovali Fakescape v herní podobě, aby se hra mohla dostat i mimo gymnázia a střední školy s maturitou. "Úniková hra Fakescape by mohla být atraktivní i pro učiliště, není to obyčejná přednáška, ale hravá forma vzdělávání," řekl vedoucí pedagog studentů Miloš Gregor.

Podle něj je u mladé generace vidět, že technologii ovládají výborně, ale nepřemýšlí nad zdrojem informací. "Před dvěma roky jsme uspořádali anketu, ve které vyšlo, že každý čtvrtý středoškolák bere jako zdroj informace na Facebooku svého kamaráda," dodal Gregor.

K tématu napsali i knihu s názvem Nejlepší kniha o fake news a spolu s únikovou hrou startují projekt, ve kterém ji díky obnosu čtvrt milionu od nadace O2 chtějí rozšířit zdarma nejenom mezi studenty dalších škol, ale i do sociálních a zdravotnických zařízení.