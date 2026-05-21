Nova dostala obří pokutu kvůli přenosu soudu s Ferim, odvysílala informace o obětech

Televize Nova musí zaplatit pokutu 1,8 milionu korun kvůli živému vysílání od soudu s bývalým poslancem Dominikem Ferim. Rozhodl o tom minulý pátek Úřad pro ochranu osobních údajů, informoval dnes server iROZHLAS.cz.
Nova v listopadu 2023 odvysílala přímý přenos rozsudku nad Ferim v kauze znásilnění. Verdikt přitom obsahoval údaje o poškozených, jejichž zveřejnění zakazuje zákon. Televizi hrozila za tento přestupek pokuta až pět milionů korun. Nova pochybení uznala a rozhodnutí úřadu respektuje.
„Úřad vydal v případě TV Nova pravomocné rozhodnutí, v rámci kterého udělil pokutu za zveřejnění informací umožňujících identifikaci obětí trestného činu,“ potvrdil serveru mluvčí úřadu Josef Štípský.
Televize by proti verdiktu mohla podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze, bránit se už ale nebude. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů respektujeme. Uznáváme pochybení na naší straně, za něž přijímáme zodpovědnost a vyjadřujeme omluvu. Také jsme přistoupili k interním preventivním opatřením, aby k podobným incidentům již nedocházelo,“ uvedl mluvčí Novy Michal Prokeš.
Televize Nova spustila 2. listopadu 2023 na svém serveru TN.cz živé vysílání z vyhlašování rozsudku nad exposlancem Dominikem Ferim. Soudkyně Lenka Hájková pak přečetla jména a data narození všech Feriho obětí. Feri už podle pravomocného verdiktu dvě dívky znásilnil, jedna byla nezletilá, a jednu se pokusil znásilnit. Za to si odpykává tříletý trest v teplické věznici.
Zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší verdikt přivítala. Doplnila, že bezprostředně poté, co televize pochybila, zaplatila Nova obětem odškodnění. Jeho výši neupřesnila, napsal iROZHLAS.cz.
