21. 5. Monika
Nova dostala obří pokutu kvůli přenosu soudu s Ferim, odvysílala informace o obětech

ČTK

Televize Nova musí zaplatit pokutu 1,8 milionu korun kvůli živému vysílání od soudu s bývalým poslancem Dominikem Ferim. Rozhodl o tom minulý pátek Úřad pro ochranu osobních údajů, informoval dnes server iROZHLAS.cz.

Dominik Feri před soudem.Foto: CTK
Nova v listopadu 2023 odvysílala přímý přenos rozsudku nad Ferim v kauze znásilnění. Verdikt přitom obsahoval údaje o poškozených, jejichž zveřejnění zakazuje zákon. Televizi hrozila za tento přestupek pokuta až pět milionů korun. Nova pochybení uznala a rozhodnutí úřadu respektuje.

„Úřad vydal v případě TV Nova pravomocné rozhodnutí, v rámci kterého udělil pokutu za zveřejnění informací umožňujících identifikaci obětí trestného činu,“ potvrdil serveru mluvčí úřadu Josef Štípský.

Televize by proti verdiktu mohla podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze, bránit se už ale nebude. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů respektujeme. Uznáváme pochybení na naší straně, za něž přijímáme zodpovědnost a vyjadřujeme omluvu. Také jsme přistoupili k interním preventivním opatřením, aby k podobným incidentům již nedocházelo,“ uvedl mluvčí Novy Michal Prokeš.

Televize Nova spustila 2. listopadu 2023 na svém serveru TN.cz živé vysílání z vyhlašování rozsudku nad exposlancem Dominikem Ferim. Soudkyně Lenka Hájková pak přečetla jména a data narození všech Feriho obětí. Feri už podle pravomocného verdiktu dvě dívky znásilnil, jedna byla nezletilá, a jednu se pokusil znásilnit. Za to si odpykává tříletý trest v teplické věznici.

Zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší verdikt přivítala. Doplnila, že bezprostředně poté, co televize pochybila, zaplatila Nova obětem odškodnění. Jeho výši neupřesnila, napsal iROZHLAS.cz.

Lose,Weight.,Fat,Diet,And,Scale,Feet,Standing,On,Electronic

An ambulance believed to be carrying an American health worker, who has been brought to Germany for treatment after contracting Ebola in the Democratic Republic of Congo, arrives at the Charite University Hospital in Berlin

