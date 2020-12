Epidemie přestává zpomalovat, na silvestra bude 5 tisíc nově nakažených, varuje vláda

Poslanci budou ve středu už potřetí rozhodovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Vláda usiluje o to, aby nouzový stav platil do 11. ledna příštího roku. Hlavním důvodem její prosby je zpomalující tempo brzdění epidemie a stále vysoký podíl infikovaných při výsledcích testování. Deník Aktuálně.cz se seznámil s odůvodněním žádosti vlády.

Česko se kvůli epidemii nemoci covid-19 způsobené koronavirem nachází v nouzovém stavu od 5. října. Od té doby ho Poslanecká sněmovna dvakrát prodloužila, aktuálně platí do 12. prosince. Stav nouze slouží vládě jako nástroj umožňující restrikce, aby se podařilo dostat šíření nemoci pod kontrolu. Kabinet díky němu může omezit například provoz restaurací, zpřísnit podmínky volného pohybu či přikázat nošení roušek.

Podle vlády je nutné, aby dál měla možnost reagovat na šíření nemoci pokračujícími opatřeními. V první řadě zmiňuje vysoký podíl pozitivních při testování. "V dalším z hodnocených faktorů protiepidemického systému, tj. podílu pozitivních testů, pokračuje mírný pokles, aktuálně je tato hodnota okolo 22 procent, což je ale stále velmi vysoká hodnota, která i nadále značí komunitní šíření," píše vláda.

Upozorňuje i na to, že zpomalování epidemie není tak výrazné jako po polovině listopadu. Po čtyřdenním poklesu naopak od 30. listopadu do 7. prosince stoupl počet aktivních případů z necelých 41 tisíc na více než 57 tisíc. Největší nárůst evidují ve středních Čechách, na Vysočině, v Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Celkové riziko nového vzedmutí epidemie však vláda nepozoruje, nicméně varuje před jiným jevem.

Negativní je podle ní trvající trend šíření nákazy mezi seniory. V průměru za první prosincový týden se jich nakazilo 700 denně. "Což je vzhledem k časté polymorbiditě, tj. stavu, kdy pacient trpí více chronickými onemocněními zároveň, která znamená vyšší pravděpodobnost hospitalizace, včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče, stále velmi vysoké číslo," upozorňuje.

Počet hospitalizací je stabilizovaný

"Počet nových příjmů odpovídá predikcím (tj. cca průměrně 250-350 denně), které vycházejí z počtu nakažených seniorů a zranitelných skupin v uplynulých 10 dnech. Z žádného regionu není hlášena eskalace rizikových trendů a počtů hospitalizovaných. Příjmy jsou vyvažovány vysokým počtem propouštěných pacientů," píše vláda k hospitalizovaným, jichž bylo v úterý 4296. Situace je podle ní stabilizovaná.

V písemné části odůvodnění kabinet nehodnotí efektivitu přijatých restrikcí za uplynulé více než dva měsíce, odkdy platí nouzový stav. Ani neformuluje očekávaný výhled do budoucna, jak plánuje nakládat s dalšími nařízeními, dokdy budou platit a zda se budou zpřísňovat či uvolňovat. Nicméně v části žádosti tvořené grafy, statistikami a vizualizacemi předkládá vývoj epidemie po sérii restrikcí a předpokládaný vývoj nákazy.

Co do počtu případů do budoucna kabinet považuje za rizikový scénář reprodukční číslo (hodnotu ukazující, kolik lidí průměrně nakazí jeden infikovaný) na úrovni 1,2. Při takové variantě by denní nárůst vypočítaný od 27. listopadu, kdy bylo nakažených 4461, dosáhl 15. prosince 9443 nově infikovaných. Na silvestra by jich bylo 16 168.

Reprodukční číslo krátce po polovině listopadu spadlo na 0,8, ve chvíli výpočtu se ustálilo na hodnotě 1 až 1,05. Podle tohoto scénáře se odvíjí nynější skutečný přírůstek infikovaných. Pokud tento trend bude pokračovat, brzdění epidemie se zastaví a počet nově nakažených se snižovat nebude. V polovině prosince se jich předpokládá 4702 denně, na silvestra 4798.

Pomalé brzdění epidemie

To samé platí pro hospitalizace. Přestože za dva týdny v období od 21. listopadu do 5. prosince kleslo množství pacientů s covidem v nemocniční péči v průměru o necelých 600 pacientů za týden, vláda do konce roku podle stejného modelu úbytek hospitalizovaných nečeká. Podle výpočtů by mělo infikovaných v nemocnicích být na silvestra 4500.

Zmíněná cifra by ale mohla stoupnout, pokud se nepodaří zastavit šíření nákazy právě mezi seniory. Jinak vláda vyhlíží riziko nových hospitalizací "včetně hospitalizací v těžkém stavu, jelikož se povětšinou jedná o polymorbidní pacienty, u nichž covid-19 může výrazně zhoršit průběh základního onemocnění a tíži jejich zdravotního stavu".

Kabinet avizuje, že jedno z klíčových hledisek, podle něhož bude přistupovat k restrikcím či naopak jejich uvolňování do budoucna, je poměr infikovaných k provedeným testům. "Pokud toto číslo bude klesat a bude zachován současný objem testů, bude to signál o zlepšení epidemiologické situace. Zatím i přes pokles můžeme vzhledem ke stále velmi vysokému podílu záchytů hovořit o pomalém brzdění epidemie," uzavírá.

Poslanecká sněmovna se sejde kvůli prodloužení nouzového stavu ve středu ve 14 hodin. Žádost má přednést přímo premiér Andrej Babiš. Lze předpokládat, že ho stejně jako minule doplní ministr zdravotnictví Jan Blatný. Zůstává otázka, jestli sněmovna bude ochotná kývnout na prodloužení nouzového stavu o celý další měsíc. V minulých případech svolila o dva či maximálně tři týdny.