Nouzový stav mohou mít kraje, které požádají, řekl Babiš. Věří, že to udělají všechny

Otázka stavu nouze se musí vyřešit na úrovni vlády a hejtmanů, prohlásil v sobotu premiér Andrej Babiš. Kabinet musí do večera vědět, které kraje žádají, aby stav pokračoval. Podle něj by měly kraje postupovat jednotně. S tím souhlasí i pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD). "Zamezí se zmatkům a nepřehlednosti situace," řekl.

"Nepřipouštím nejednotný postup krajů. Uvolnění mimo nouzový stav, nebo jeho nové vyhlášení musí být v celé zemi. Jiný postup nemá smysl," napsal Netolický na facebooku. V krajích v sobotu jednají bezpečnostní rady, v podvečer se sejde k poradě Asociace krajů.

Předseda vlády Babiš doufá, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření proti covidu-19. "Do večera musíme vědět, které kraje na základě stavu nebezpečí požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu, abychom jako vláda co nejdříve rozhodli," řekl Babiš.

Kabinet má k dispozici analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní, dodal. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu.

Právě poslanci ho během hlasování ve čtvrtek prodloužit odmítli, a skončí v neděli. S nouzovým stavem se pojí množství opatření i pravomocí vlády, ale některá opatření lze vyhlásit i bez nouzového stavu. Někteří hejtmani nechtějí vyhlašovat na svém území stav nebezpečí, protože finanční náklady i odpovědnost pak nesou hejtmanství.

"Není možné, aby někde v zemi platila jedna opatření a jinde jiná. Nechci vícerychlostní zemi, kde budeme mít kombinaci krajů s nouzovým stavem, stavem nebezpečí a řešením situace pouze ministerstvem zdravotnictví a hygienami," řekl Netolický.

Hejtmani podle Netolického nenesou za současnou situaci odpovědnost. "Ta leží pouze a jenom na osobě, která má pocit, že něco od počátku řídí. Nicméně diletantismu a chaosu bylo už dost. Epidemii musí řídit odborníci, ne marketinkoví poradci, kteří nevyhodnocují rizika, ale pouze se snaží vytvářet dojem navenek," dodal hejtman.

Hejtman bude požadovat otevření obchodů s přesně stanovenými pravidly určenými podle výměry prodejní plochy a počtu zákazníků. Chce omezené a kontrolované otevření lyžařských středisek. Požaduje zrušení omezení volného pohybu v nočních hodinách a zrušení úplného zákazu shromažďování. Mělo by být podle něj možné za přesně stanovených hygienických opatření.

Hejtman žádá revizi všech platných opatření s doplněním zdůvodnění tak, aby veřejnost znala důvody restrikcí. Dalším bodem je odborné řízení epidemie. "Možná se něco z toho podaří prosadit, něco ne. Ale věřím opravdu v korektní a věcné řešení stávající situace, která opravdu není jednoduchá," uvedl hejtman.

