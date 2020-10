Jak vláda žádá sněmovnu o delší nouzový stav. Efekt opatření nehodnotí, plán nenabízí

Vláda Andreje Babiše se na svém posledním zasedání usnesla, že kvůli zhoršujícímu se stavu epidemie koronaviru požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Sněmovna o něm bude jednat v pátek. Deník Aktuálně.cz se seznámil s obsahem žádosti, na jejímž základě se poslanci rozhodnou. Materiál je především shrnutím dosavadního vývoje bez ukazatelů do budoucna.

,Kvůli koronavirové epidemii platí v Česku nouzový stav od 5. října. Vládu tento režim zákonem zmocňuje, aby pro utlumení šíření nákazy zkrátila občanská práva. V současnosti taková omezení představují zákaz nočního vycházení, povinnost za určených pravidel nosit roušky nebo uzavření služeb. Kabinet může také občany zavázat k různým povinnostem, třeba vyslat mediky pomáhat do nemocnic.

Původní termín nouzového stavu se naplní 3. listopadu. Protože se epidemii stále nedaří zbrzdit, naopak postupuje rychleji, Babišův kabinet chce nechat nouzový režim prodloužit do 3. prosince. K tomu potřebuje souhlas poslanců. Deník Aktuálně.cz se s žádostí vlády seznámil. Z ní jednoznačně plyne, že současný stav epidemie považuje za hraniční.

"Je naprosto zřejmé, že epidemiologická situace v České republice je nadále kritická. Evidujeme vysoký počet pozitivně diagnostikovaných pacientů, rostoucí počty hospitalizací a také určitý zásah rizikových skupin obyvatelstva. K významnému zlepšení situace nedošlo ani poté, co vláda ČR v minulých týdnech zavedla některá plošná opatření," zní jedna z klíčových pasáží žádosti.

Extrémní vytížení lékařů a sester

Kabinet připomíná, že na takzvaném semaforu, jenž graficky znázorňuje míru zasažení jednotlivých krajů infekcí, jsou všechny regiony na nejvyšším stupni pohotovosti. Všude dochází ke komunitnímu šíření nákazy. Podle vlády je klíčové pro zkrocení epidemie srazit hodnotu reprodukčního čísla, které je nyní 1,36. Hodnota určuje, kolik dalších lidí infikuje nakažený člověk.

Podle vlády počet lůžek v nemocnicích a přístrojů dosud na poskytování potřebné péče o infikované pacienty postačuje, naopak vytížení lékařů a zdravotnického personálu považuje za extrémní. Nicméně právě šíření infekce mezi lékaři a sestrami hodnotí coby rizikové.

"Významně ovlivňuje kapacitu systému, a proto jsou využívány veškeré možnosti k posílení počtu nezbytného zdravotnického personálu a překlenutí období jeho nedostatku, který vzniká v současnosti zejména v souvislosti s nákazou covidem-19," upozorňuje vláda. Kabinet také rekapituluje sadu opatření, jež měla intenzitu nákazy zbrzdit. Nicméně už neříká, jak se to které konkrétně projevilo.

Aktuální epidemiologickou situaci dokládá kabinet řadou grafů, statistik a tabulek, jež zachycují trendy v počtu infikovaných, postup infekce mezi jednotlivými kraji či zatížení nemocnic (vybrané příklady naleznete ve fotogalerii, pozn. red.). Údaje jsou platné k 26. říjnu včetně, poslancům se žádost vlády dostala do rukou o den později odpoledne. V pátek ji má ve sněmovně představit přímo premiér Andrej Babiš.

Místo predikce jen shrnutí stávající situace

Z aktuálních trendů si kabinet ve zprávě všímá, že většina infikovaných připadá na mladší a střední generaci. U nich zpravidla probíhá nemoc bezpříznakově nebo mírně. Naopak zdůrazňuje zvyšující se počet nakažených ve věkové skupině seniorů, kteří jsou vůči koronaviru zranitelnější. Právě kvůli tomu podle vlády stoupá počet hospitalizací na jednotkách intenzivní péče.

"Znepokojujícím aspektem je nárůst výskytů případů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, což vyúsťuje nejen ve vyšší počet diagnostikovaných případů u zdravotníků a sociálních pracovníků, ale v případě průniku do domovů pro seniory a ostatních zařízení poskytovatelů sociálních služeb také vyšší počet hospitalizací, včetně hospitalizaci v těžkém stavu," píše kabinet.

Ačkoliv vláda chce nouzový stav protáhnout až do 3. prosince, v materiálu se soustředila jen na shrnutí dosavadního stavu epidemie. Predikci se nevěnuje. Chybí čísla k předpokládanému vývoji nákazy, schází scénáře pro postup epidemie za té či oné hodnoty reprodukčního čísla. Vláda nenabízí ani recept, jak bude reagovat na předpokládané vytížení zdravotnických kapacit. Ze zprávy nevyplývá jasný plán dalších opatření.

Prodloužení nouzového stavu jen o 14 dní?

"Budeme se na plán zkoušet vlády ptát. Obávám se ale, že to bude neúspěšný pokus," řekl Aktuálně.cz k žádosti kabinetu místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Před jednáním sněmovny se ODS ještě poradí, jak dlouhé prodloužení nouzového stavu podpoří. Za sebe předpokládá nejvýš 14 dní. "Ať potom opravdu přijdou s plánem do dalších měsíců vzhledem k tomu, že žádný nemají," dodal.

Absentující výhled do budoucna kritizuje i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Podle něj vláda nemá důležitější věc na práci, než je právě příprava jasných modelů. Nouzový stav jsou Piráti připravení odhlasovat také jen o 14 dní. "Chceme si zachovat kontrolu nad tím, co vláda v nouzovém stavu dělá," vysvětluje. Stávající dramatický průběh druhé vlny nákazy přičítá premiéru Babišovi.

"Po vládě chceme celou řadu informací ohledně zvládání epidemie, na co všechno chce nouzový stav využít, jaký vývoj očekává a jak se má projevit to které opatření. Od jara se to ale neděje," sdělila Aktuálně.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nicméně nouzový stav chce její strana nechat trvat. "Věřím, že při jednání sněmovny bude nový ministr zdravotnictví schopný na naše otázky odpovědět," podotkla.

Vojtěch Filip, předseda komunistů, klíčového spojence vlády ve sněmovně, ujišťuje, že KSČM zvedne ruku pro prodloužení nouzového stavu nejméně o dva týdny. Připouští ale i jeho trvání až o čtyři týdny. "Když jsem poslouchal nového ministra zdravotnictví, podle něj je třeba stávající opatření vyhodnotit. Myslím si to také. My si zítra důvody vlády vyslechneme a pak to vyhodnotíme," sdělil Aktuálně.cz Filip.