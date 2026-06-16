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Domácí

„Normálně jsme seděli u stolu.“ V opilosti pořezal generála, proč vytáhl kudlu, neví

Vojtěch Kadaňka
Ondřej Stratilík
Vojtěch Kadaňka
Ondřej Stratilík
Vojtěch Kadaňka,Ondřej Stratilík

V krvi mohl mít až tři promile alkoholu, když tasil nůž s devíticentimetrovým ostřím a zamířil na krk generála. Voják se zkušenostmi ze speciálních sil a Afghánistánu pak útok vykryl. Kudla mu tak poranila „jen“ šlachy, nervy a svaly na pravé ruce. I tyhle detaily zazněly v úterý u Městského soudu v Brně, kde se případ z loňského září řešil. Během rychlého jednání útočník uznal vinu.

Roman Hyťha, brigádní generál Armády ČR.
Roman Hyťha, brigádní generál Armády ČR.Foto: Economia - Honza Mudra
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Trest 36 měsíců vězení s podmíněným tříletým odkladem a na stejnou dobu zákaz řízení, tedy sankci při spodní hranici možné sazby.

To uložil v úterý brněnský městský soud vojákovi Martinu Schejbalovi za útok na generála Romana Hyťhu a následný útěk autem pod vlivem alkoholu. U soudu zaznělo, že v krvi mohl mít podle propočtů až tři promile. Hrozilo mu přitom až deset let za mřížemi.

K incidentu došlo loni na konci září. Deník Aktuálně.cz kauzu, během které navíc Hyťha, blízký kolega náčelníka generálního štábu Karla Řehky, ztratil nejvyšší bezpečnostní prověrku a místo v nejužším vedení ozbrojených sil, sleduje od samého začátku.

Martin Schejbal, obžalovaný
Martin Schejbal, třicetiletý příslušník Armády ČR, který v září 2025 zaútočil kudlou na generála Romana Hyťhu.Foto: ČTK

Třicetiletý Schejbal podle svých slov v brněnském baru A2 na Kounicově ulici slavil úspěšné složení zkoušek na nedaleké Univerzitě obrany. V noci na 26. září 2025 vypil prý tolik alkoholu, že si na průběh večera vůbec nevzpomíná.

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„Rád bych se mu omluvil“

Právě tam se pak setkal s Hyťhou, který v podniku propojeném s klubem Alterna slavil narozeniny jednoho z vyučujících univerzity. Podle obžaloby se k němu Schejbal přiblížil s nožem s přibližně devíticentimetrovou čepelí a zaútočil na něj.

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Mířil prý na krk, což generál se zkušenostmi z Afghánistánu vykryl pravou rukou, do jejíhož předloktí zajelo ostří. Generál proto při incidentu utrpěl vážné zranění ruky. „Rád bych se mu osobně omluvil. Celá ta věc byla moje chyba. To, co jsem udělal, muselo výrazně ovlivnit jeho osobní život,“ uvedl teď Schejbal před soudem. K celému rozsahu obžaloby se v úterý doznal. Tvrdí však, že si kvůli silné opilosti samotný útok nepamatuje.

Motiv jeho jednání tak zůstává největší nevyřešenou otázkou případu. Jak během jednání poznamenala soudkyně, odpověď už zřejmě nebude možné zjistit.

Hyťha totiž uvedl, že se Schejbalem během večera vůbec nepřišel do kontaktu a oba muži se navzájem neznali. „Normálně jsme seděli u stolu, normálně jsme se bavili,“ popsal před soudem okamžiky před útokem.

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Soud nakonec Schejbalovi uložil zákaz řízení na tři roky a stanovil povinnost uhradit náklady léčby a zaplatit generálovi bolestné, případné škody a finanční újmu. Dohromady jde o téměř půl milionu korun.

Hyťha v armádě končí

Zatímco útočník z „ádvojky“ vyběhl po schodech na ulici a v opilosti si sedl za volant svého auta, ve kterém jej pak zastavili policisté, krvácejícího Hyťhu musela v noci na 26. září 2026 záchranka odvézt do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Tam si zkušený voják s bojovými zkušenostmi z Afghánistánu musel několik dní po zákroku poležet. Dodnes má prý následky v nervech a hybnosti, prohlásil v úterý před soudem.

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Navíc už loni musel odejít z generálního štábu. Přišel totiž o bezpečnostní prověrku a za ministryně Jany Černochové (ODS) byl přeřazen na odbor pro válečné veterány a hroby. Teď navíc Hyťha prohlásil, že pravděpodobně z resortu zmizí úplně.

Co čeká odsouzeného Martina Schejbala, je zatím nejasné. Generální štáb do vydání článku nereagoval. Podle zákona o vojácích z povolání zaniká služební poměr, když je člověk „odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.“ To se ale nestalo, Hyťha ani Schejbal se navíc neodvolali, rozhodnutí je tak pravomocné.

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