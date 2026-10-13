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Domácí

„Noha patří oběti masakru.“ Týden od hrůzného nálezu se situace v Postoloprtech hnula

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Desítky let staré kosterní pozůstatky, které 1. října odkryla stavební technika v Postoloprtech, nejspíš patří jedné z dosud neidentifikovaných obětí tamějšího poválečného masakru. Krajské státní zastupitelství proto nyní hledá způsob, jak lokalitu v místě developerské výstavby prozkoumat a zjistit, zda se pod parcelami nachází masový hrob. Výstavba rodinného bydlení v okolí mezitím pokračuje.

Při letošním výročí postoloprtského masakru vznikl u stěny místního hřbitova improvizovaný památník. Téměř tisícovka bílých kamínků se jmény některých obětí zdejšího poválečného českého řádění.
Při letošním výročí postoloprtského masakru vznikl u stěny místního hřbitova improvizovaný památník. Téměř tisícovka bílých kamínků se jmény některých obětí zdejšího poválečného českého řádění.Foto: Ondřej Stratilík, Aktuálně.cz
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Přesně týden poté, co během odkrývání zeminy museli archeologové stavební práce zastavit, začalo být na parcele v rohu bývalých dragounských kasáren v Postoloprtech opět živo. Dokonce tak, že někteří místní si mysleli, že developer chce znehodnotit místo nálezu.

Na pozemek totiž minulý čtvrtek dorazil domíchávač a začal lít beton. „Policie České republiky byla o této skutečnosti zpravena a provede neodkladná opatření na místě,“ reagoval tehdy Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze, když se jej novinář ptal, zda má aktuální informace z místa.

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Podle dostupných zpráv by tím však přístup k lokalitě samotného nálezu neměl být výrazně zkomplikován. „Podrobné informace o dalším postupu policejního orgánu ve věci nelze sdělovat,“ prohlásil pak jen Bílý.

„Stáří přesahuje 50 let“

A jak si reportér deníku Aktuálně.cz zjistil přímo v regionu u lidí obeznámených s případem, vyšetřovatelé už mají přesnější informace, co že to vlastně Vojtěch Peksa, zástupce ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, ve čtvrtek 1. října během stavebních prací našel.

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Jde o část lidské končetiny včetně obuvi. „Nízká hloubka nálezu i jeho umístění dokládají, že noha patří oběti masakru z přelomu května a června 1945,“ tvrdí dobře informovaný zdroj. Tuto novinku potvrdili i další tři lidé.

„Podle dosavadních poznatků se jedná o nález historického charakteru, jehož stáří přesahuje 50 let,“ doplnil koncem minulého týdne Jakub Vinčálek, mluvčí prezidia Policie ČR.

Podívejte se, jak se v Postoloprtech začalo stavět:

V místech postoloprtského masakru se začíná kopat (26. 5. 2026) | Video: Aktuálně.cz/Ondřej Stratilík

Hrůzný objev byl lokalizován v místech vojenského příkopu. Ten dle dobových leteckých snímků publikovaných třeba i v knize Postoloprty – Příběh vražd, které nikdo nenařídil, nikdo nespáchal a nikdo nevyšetřil autora Jiřího Padevěta v areálu kasáren vyhloubili dragouni ke svému výcviku.

Podle některých historiků se právě tady nachází místo, kde by mohl být jeden z dosud neobjevených hromadných hrobů. I když totiž odhady mluví až o několika tisícovkách sudetských Němců, které měla česká „spravedlnost“ v roce 1945 zmasakrovat, při exhumacích bylo identifikováno „jen“ 763 obětí.

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„Důrazně žádáme, aby celý archeologický odkryv proběhl řádně, bez průtahů a bez zamlčování jakýchkoliv důležitých skutečností. Veřejnost i pozůstalí mají právo vědět, co se na tomto místě nachází a kdo zde byl v roce 1945 pohřben. Zároveň doufáme, že bude odborně prozkoumáno celé území bývalého vojenského příkopu,“ vyzval Nadační fond Postoloprty 1945. Ten mimo jiné každoročně masakr připomíná pochodem.

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Praha vycouvala, případ si převzalo Ústí

V minulém týdnu se k místu nálezu vypravili nejen policisté, ale i žalobci. A došlo k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Praze už velmi citlivý případ nedozoruje. „Věc byla postoupena Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, které je k jejímu vyřízení věcně a místně příslušné,“ vysvětlil Martin Bílý.

Reportér deníku Aktuálně.cz se proto s dotazy obrátil na jeho kolegy v Ústí. Ti ale do vydání článku na otázky k průběhu vyšetřování a dalšímu postupu neodpověděli.

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Přímo v lokalitě po bývalých postoloprtských kasárnách tak místní firma Písky - J. Elsnic dál pokračuje s výstavbou rodinného bydlení. V rámci projektu nazvaného Obytná zóna Písečná mají vzniknout čtyři řadové, osm rodinných a pět velkých bytových domů.

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Ve společnosti se angažuje jak Hana Elsnicová, tak její syn Petr Elsnic. Oba jsou v Postoloprtech i politicky aktivní, Elsnicová dokonce jako radní. Během sobotních voleb obhájili své zastupitelské mandáty.

„Víte, co svateb se tam udělalo? A myslíte, že to byli lidi, kteří nevěděli, co se tam dřív dělo?“ odvětila sama Elsnicová letos v červnu reportérovi, když se jí ptal, jestli jí přijde v pořádku stavět byty v místech lidského utrpení a stále nedořešeného masakru. „Proč bych se toho bála, já jsem tady vyrostla, mí předci jsou tady odvždycky,“ dodala tehdy.

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