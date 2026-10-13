Desítky let staré kosterní pozůstatky, které 1. října odkryla stavební technika v Postoloprtech, nejspíš patří jedné z dosud neidentifikovaných obětí tamějšího poválečného masakru. Krajské státní zastupitelství proto nyní hledá způsob, jak lokalitu v místě developerské výstavby prozkoumat a zjistit, zda se pod parcelami nachází masový hrob. Výstavba rodinného bydlení v okolí mezitím pokračuje.
Přesně týden poté, co během odkrývání zeminy museli archeologové stavební práce zastavit, začalo být na parcele v rohu bývalých dragounských kasáren v Postoloprtech opět živo. Dokonce tak, že někteří místní si mysleli, že developer chce znehodnotit místo nálezu.
Na pozemek totiž minulý čtvrtek dorazil domíchávač a začal lít beton. „Policie České republiky byla o této skutečnosti zpravena a provede neodkladná opatření na místě,“ reagoval tehdy Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze, když se jej novinář ptal, zda má aktuální informace z místa.
Podle dostupných zpráv by tím však přístup k lokalitě samotného nálezu neměl být výrazně zkomplikován. „Podrobné informace o dalším postupu policejního orgánu ve věci nelze sdělovat,“ prohlásil pak jen Bílý.
„Stáří přesahuje 50 let“
A jak si reportér deníku Aktuálně.cz zjistil přímo v regionu u lidí obeznámených s případem, vyšetřovatelé už mají přesnější informace, co že to vlastně Vojtěch Peksa, zástupce ředitele Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, ve čtvrtek 1. října během stavebních prací našel.
Jde o část lidské končetiny včetně obuvi. „Nízká hloubka nálezu i jeho umístění dokládají, že noha patří oběti masakru z přelomu května a června 1945,“ tvrdí dobře informovaný zdroj. Tuto novinku potvrdili i další tři lidé.
„Podle dosavadních poznatků se jedná o nález historického charakteru, jehož stáří přesahuje 50 let,“ doplnil koncem minulého týdne Jakub Vinčálek, mluvčí prezidia Policie ČR.
Podívejte se, jak se v Postoloprtech začalo stavět:
Hrůzný objev byl lokalizován v místech vojenského příkopu. Ten dle dobových leteckých snímků publikovaných třeba i v knize Postoloprty – Příběh vražd, které nikdo nenařídil, nikdo nespáchal a nikdo nevyšetřil autora Jiřího Padevěta v areálu kasáren vyhloubili dragouni ke svému výcviku.
Podle některých historiků se právě tady nachází místo, kde by mohl být jeden z dosud neobjevených hromadných hrobů. I když totiž odhady mluví až o několika tisícovkách sudetských Němců, které měla česká „spravedlnost“ v roce 1945 zmasakrovat, při exhumacích bylo identifikováno „jen“ 763 obětí.
„Důrazně žádáme, aby celý archeologický odkryv proběhl řádně, bez průtahů a bez zamlčování jakýchkoliv důležitých skutečností. Veřejnost i pozůstalí mají právo vědět, co se na tomto místě nachází a kdo zde byl v roce 1945 pohřben. Zároveň doufáme, že bude odborně prozkoumáno celé území bývalého vojenského příkopu,“ vyzval Nadační fond Postoloprty 1945. Ten mimo jiné každoročně masakr připomíná pochodem.
Praha vycouvala, případ si převzalo Ústí
V minulém týdnu se k místu nálezu vypravili nejen policisté, ale i žalobci. A došlo k tomu, že Vrchní státní zastupitelství v Praze už velmi citlivý případ nedozoruje. „Věc byla postoupena Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem, které je k jejímu vyřízení věcně a místně příslušné,“ vysvětlil Martin Bílý.
Reportér deníku Aktuálně.cz se proto s dotazy obrátil na jeho kolegy v Ústí. Ti ale do vydání článku na otázky k průběhu vyšetřování a dalšímu postupu neodpověděli.
Přímo v lokalitě po bývalých postoloprtských kasárnách tak místní firma Písky - J. Elsnic dál pokračuje s výstavbou rodinného bydlení. V rámci projektu nazvaného Obytná zóna Písečná mají vzniknout čtyři řadové, osm rodinných a pět velkých bytových domů.
Ve společnosti se angažuje jak Hana Elsnicová, tak její syn Petr Elsnic. Oba jsou v Postoloprtech i politicky aktivní, Elsnicová dokonce jako radní. Během sobotních voleb obhájili své zastupitelské mandáty.
„Víte, co svateb se tam udělalo? A myslíte, že to byli lidi, kteří nevěděli, co se tam dřív dělo?“ odvětila sama Elsnicová letos v červnu reportérovi, když se jí ptal, jestli jí přijde v pořádku stavět byty v místech lidského utrpení a stále nedořešeného masakru. „Proč bych se toho bála, já jsem tady vyrostla, mí předci jsou tady odvždycky,“ dodala tehdy.
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