Ukažte svůj rozpočet! hádal se Fiala se Schillerovou. Drtivě jste prohráli, zaútočila

Kritikou na adresu dosluhující vlády za její hospodaření a sestavování státního rozpočtu ze strany místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové začalo středeční jednání sněmovny o státním rozpočtu.
Schillerová vystoupila jako první s přednostním právem před ostatními řečníky v prostoru, který je vymezen pro návrhy na změny programu a prosadila možnost jednání až do noci. Přitom ale využila příležitosti zkritizovat návrh rozpočtu dosluhující vlády.
Krátce poté už stál u řečnického pultu premiér Petr Fiala, který jí neváhal "výkop" obratem vrátit. "Kde ho máme? Tak ho předložte! Předložte svůj rozpočet, který jste měli tak dokonale připravený," obracel se premiér během dlouhého projevu k Schillerové. Předseda ANO Andrej Babiš totiž krátce po volbách tvrdil, že jeho hnutí má svůj vlastní návrh. "My vás nepotřebujeme k tomu rozpočtu, my ho máme hotový, předělaný," prohlásil Babiš v polovině října.
Fiala připomněl, že když nastupovala k moci jeho vláda, také vypracovala svůj vlastní návrh, ačkoli to znamenalo dočasné rozpočtové provizorium. "Vy ale žádný návrh rozpočtu nemáte, vymýšleli jste si, lhali jste voličům," vyčetl Schillerové a opakované naléhání na poslání vládního návrhu rozpočtu do sněmovny označil za vyhrožování ze strany ANO. Rozpočet byl k dispozici už od konce září a ANO s ním mohlo pracovat, řekl.
Během projevu několikrát kritizoval jak úmysl ANO, SPD a Motoristů vrátit stávající vládě rozpočet k dopracování, tak i plán této nové většiny ve sněmovně schválit později podstatně větší schodek rozpočtu, než je současných 286 miliard korun.
"Proč jsme v takové situaci? Jenom proto, aby ANO, SPD a Motoristé získali alibi pro zvyšování deficitu, pro rozhazování peněz a pro hazardování s budoucností nás všech," tvrdil premiér a sliby ANO označil za "předvolební dárečky" voličům. "Nebudeme upravovat rozpočet podle vašeho programu," uzavřel.
Žádné dárečky, vaše špatná práce!
Alena Schillerová tak vzápětí znovu využila přednostního práva vystoupit, ale než zareagovala na předsedu vlády, přišli k mikrofonu ještě někteří další poslanci. Na Schillerové bylo vidět, že je nedočkavá, takže ji nakonec před sebe pustil nový spojenec, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. A Schillerová od začátku svého projevu ostře kritizovala veškeré hospodaření končící vlády i připravený rozpočet.
"Děkuji panu předsedovi klubu SPD, že mi dal přednost, abych náhodou nevychladla," přiznala hned na začátku své emoce a hájila se tím, že na rozdíl od "Fialova rozpočtu" byly prý rozpočty předcházející vlády Andreje Babiše, kde byla ministryní financí, reálné a dobře sestavené.
"Vážený pane premiére, ten váš schodek není žádných 286 miliard, ten váš schodek je 381 miliard," vyčetla Fialovi a v podobném duchu pokračovala.
"Vy nám po čtyřech letech bezprecedentního zvyšování daní napříč celou společností, kdy jste sebrali důchodcům mimořádnou valorizaci, kdy jste udělali naprosto nevratné kroky, které zaškrtily ekonomický růst, předáváte zemi s vyšším schodkem, než jsme vám ji dali v covidovém roce 2021. To je ta celá pravda!" rozčilovala se a občas se ohlédla za sebe, kde seděl premiér.
"Žádné dárečky, jen vaše špatně odvedená práce!" naštvala se Schillerová, když jmenovala, kde podle ní chybí peníze. "Udělejte škrty, najděte úspory a dejte všechno do souladu," diktovala.
V následující minutách pak tvrdila, že podle ní neexistuje jiná cesta než rozpočet přepracovat, aby odpovídal reálné situaci, a nakonec v něm zvýšit schodek. Na slova Petra Fialy, který popisoval, v čem všem byla jeho vláda úspěšná, reagovala zmínkou o výsledku voleb, kdy ANO získalo podstatně víc hlasů voličů než Fialova koalice Spolu.
Utrpěli jste drtivou porážku
"Když jste tady přednášel ekonomické úspěchy, čeho všeho jste dosáhli, tak nechápu, že to občané nepochopili a že jste utrpěli tak drtivou porážku ve volbách. Zaplaťpánbůh. Děkuji vám!" ukončila své vystoupení, za které sklidila potlesk poslanců ANO, SPD a Motoristů.
Samotný premiér během jejího projevu občas kroutil hlavou, stejně jako vedle něho sedící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten se brzy poté přihlásil o slovo a několikrát tvrdil, že Schillerová nemluvila pravdu.
To už se ale z jednacího sálu vytrácelo stále více poslanců a poslankyň, takže sněmovna byla poloprázdná. A bylo tomu tak i v okamžiku, kdy mluvil velmi detailně o rozpočtu ministr financí Zbyněk Stanjura. Do debaty bylo v té chvíli přihlášeno mnoho dalších poslanců, všichni ale věděli, že někdy odpoledne či spíše později večer odhlasuje většina zákonodárců vrácení rozpočtu vládě Petra Fialy.