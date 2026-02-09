Přeskočit na obsah
NKÚ: Vnitro nevytvořilo ani po osmi letech funkční systém ochrany měkkých cílů

ČTK

Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. NKÚ informoval o závěrech prověrky v dnešní tiskové zprávě.

Filozofická fakulta v Praze, den po střelbě, při které zahynulo 14 lidí
Situace se podle NKÚ změnila po útoku na filozofické fakultě.Foto: Economia
Reklama

Vnitro podle kontrolního úřadu navíc zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát.

"Ministerstvo vnitra nevypracovalo ani navazující koncepci pro další období a naopak v roce 2021 podporu ochrany měkkých cílů utlumilo," uvedl kontrolní úřad. Měkkými cíli se začalo vnitro a další instituce podle NKÚ více zabývat až po střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023. Vrah tehdy zastřelil 14 lidí, poté i sebe a dalších 25 lidí zranil. Reakci ministerstva ČTK shání.

Ministerstvo vnitra neplnilo podle NKÚ koordinační roli hlavně ve financování ochrany měkkých cílů, byť jejich vlastníci nebo provozovatelé žádali o program na nákup a modernizaci bezpečnostních prvků, například kamerových systémů. Chybí podle kontrolního úřadu také aktuální přehled nejohroženějších cílů.

"Vzdělávací činnost ministerstva vnitra pro pracovníky bezpečnostních institucí a odbornou veřejnost se v letech 2022 a 2023 nekonala a byla obnovena až v roce 2024, tedy po útoku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy," uvedl NKÚ. Vnitru vytkl také to, že ve stanoveném termínu nesplnilo úkol, který se týkal rozesílání varování vybraným zástupcům měkkých cílů.

Kontrolní úřad prověřoval vedle ministerstva vnitra také ministerstva kultury, školství a zdravotnictví. Situace se podle NKÚ změnila po útoku na filozofické fakultě. Například ministerstvo školství navýšilo podle kontrolního úřadu dotační program k posílení bezpečnosti škol ze 130 milionů o 200 milionů korun a ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo traumatologické a krizové plány nemocnic. "Kontrola NKÚ nicméně ukázala, že řada opatření je stále v přípravě a jejich realizace se uskuteční až v následujících letech," podotkl úřad.

Nynější kontrola zaměřená na ochranu měkkých cílů se týkala let 2021 až 2025. Podnět k prověrce se rozhodli podat poslanci z kontrolního výboru v prosinci 2023, dva týdny před střelbou na filozofické fakultě. Projednávali závěr z předchozí obdobné kontroly z roku 2021. NKÚ tehdy dospěl k závěru, že v Česku stále chybí celkový systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky. Ministerstvo vnitra v reakci uvedlo, že prověrka cílila na podporu zvýšení odolnosti měkkých cílů, nikoliv na celý systém. O uskutečnění prověrky završené nyní rozhodlo širší vedení NKÚ před dvěma lety v lednu.

