Krutá daň za sucho. V řece Moravě uhynula bezmála tuna ryb

V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb včetně trofejních kusů. Rybáři do kafilérie koncem minulého týdne odvezli bezmála tunu ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. ČTK to v úterý řekli vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka a předseda olomouckého rybářského svazu Michal Šefčík.
Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odběru vody z některých toků na Olomoucku.
Situace je podle Loyky kvůli nízkému průtoku kritická na hlavním toku řeky Moravy i v některých jejích přítocích. Ryby hynou hlavně v nočních hodinách, kdy ve vodě výrazně ubývá kyslíku. Mrtvé ryby se pak zachytávají na jezech, v malých vodních elektrárnách nebo v tůních, rybáři je likvidují. Ve stojatých vodách na Olomoucku úhyn ryb zatím zaznamenán nebyl.
Předseda olomoucké organizace Českého rybářského svazu Michal Šefčík ČTK řekl, že rybáři likvidovali uhynulé ryby hlavně v pátek a v sobotu, do kafilérie jich odvezli 910 kilogramů. "Bylo tam hodně trofejních ryb. Krásní sumci, candáti, štiky i kapři vážící přes deset kilogramů," uvedl.
Další velký úhyn ryb v řece Moravě odborníci zatím nezaznamenali. "V Moravě je teď ale minimální průtok a čekají nás další teplé dny, takže vyhlídky jsou špatné," podotkl.
Úhyn ryb v řece Moravě podle Loyky způsobilo několik nepříznivých faktorů. "Nízký průtok znamená, že se látky, které se do Moravy a jejích přítoků dostávají, nemají jak naředit. Krátkodobé srážky navíc spláchly nečistoty a současně propláchly a pročistily kanály. V povodí také probíhají zemědělské práce a hnojení," upozornil Loyka.
Zejména na jihu Olomouce se tyto negativní vlivy v úseku řeky Moravy pod jezem často sčítají, letošní úhyn ryb je ale výjimečný svým rozsahem. "Něco takového za celou svou profesní dráhu nepamatuji," podotkl Loyka.
Stav v řece Moravě i jejích přítocích monitorují rybáři společně s pracovníky odboru životního prostředí, město na likvidaci úhynu ryb uvolnilo 50 000 korun. Situace se podle Loyky zlepší až po dlouhodobém poklesu teplot a vydatných a rovnoměrně rozložených srážkách.
Loyka upozornil, že pro vodní živočichy není rozhodující pouze množství kyslíku naměřené během dne. Kritická je především situace po setmění, kdy vodní organismy kyslík spotřebovávají a jeho koncentrace může klesnout na hodnoty, které už ryby nedokážou přežít.
Odbor životního prostředí magistrátu v pondělí kvůli nízkým průtokům prodloužil zákaz odběru povrchových vod z některých vodních toků. Omezení se týká Trusovického a Dolanského potoku včetně přítoků ve správním obvodu obcí Bělkovice-Lašťany a Dolany. Vztahuje se také na řeku Bystřici s přítoky na území Hluboček, Velké Bystřice, Bystrovany a Olomouc.
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