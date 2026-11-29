Je toho hodně, co vyčítají ministru kultury Oto Klempířovi jeho kritici. Sám přiznává, že komunikace s nimi je velmi složitá až nemožná. Redakce Aktuálně.cz se ho proto zeptala na řadu kontroverzních či polemických věcí, které jsou s ním a jeho úřadem spojeny.
Mluvíme spolu v Poslanecké sněmovně, kde se občas potkáváme a já na vás vidím, jak jste tady z toho prostředí nešťastný.
Poslanecká sněmovna na mě působí negativně. Nepodceňuji poslance a poslankyně, každý z nich si tady zasloužil svoje místo, každý prošel s nadsázkou řečeno plameny předvolebního boje a byl zvolen lidmi. Ale pokud jste opoziční poslanec, téměř nic neprosadíte, takže mnozí podléhají frustraci, což se tady odráží v negativní atmosféře.
Vy jste také v obtížné situaci, vypadá to, že proti vám stojí většina „kulturní obce“. Jak to prožíváte?
Já znám jedno krásné přísloví. „Přítomnost vyrůstá z minulosti jako rostlina z kořenu.“ A toto má kořeny v minulosti. Já totiž dlouhá léta byl a nebyl členem „kulturní obce.“ Hrál jsem sice v populární skupině, ale zároveň jsem byl jednou nohou v byznyse nebo v marketingu.
Když jsem oznámil kandidaturu za Motoristy sobě, tato obec se postavila velmi ostře proti mně. Tam všechno začalo.
Přeskočme do současnosti. Když vyjdete odsud ze sněmovny, doprovázený ochrankou, musíte počítat, že na mnoha místech můžete potkat své kritiky. Neříkáte si někdy, že jste to či ono mohl udělat jinak, abyste si tuto kritiku „utišil“?
V minulosti jsem dokázal lámat hroty, usmiřovat lidi a přivádět je k jednomu stolu, ať už se jednalo o byznys, nebo o kulturu. Ale bohužel, teď, když jsem ministr kultury, tak je to prakticky nemožné. Snažil jsem se o to, jednal jsem i s některými kritiky, ale vy musíte mít na druhé straně někoho, kdo se chce dohodnout.
Vaši kritici by nepochybně odpověděli, že s vámi není možná dohoda. Co plánujete dál? Uzavřete se ještě víc, nebo jste otevřený debatě?
Já tu cestu k druhé straně hledám a dál hledat budu. Zároveň si ale musíme všichni uvědomit, že k sobě hledají cestu dva antagonistické bloky. Jeden blok je vládní, koaliční, více či méně konzervativně zaměřený, a na druhé straně je to blok otevřeného aktivismu a liberalismu.
Takže podle vás není shoda mezi vámi a lidmi z kultury možná?
Průniky můžete najít, ale myslím, že je můžeme najít spíše na bázi individualit, jednotlivců. Nebudou to asi mosty, ale spíš nitky, z kterých možná něco vzejde.
Boj proti dezinformacím nepatří do naší státní politiky
Pojďme projít alespoň některé problémové věci, ve kterých fakticky vznikl příkop mezi vámi či vaším ministerstvem a lidmi z kultury. Začněme dokumentem s názvem Státní kulturní politika, který sklidil velkou kritiku.
Myslíte tím kukaččí vejce, které nám na ministerstvu nechal předcházející pan ministr Martin Baxa?
Kukaččí vejce?
On nám zanechal státní politiku, kterou prosazovala předcházející vláda, plnou liberalismu, občanského aktivismu a boje proti dezinformacím. A my jsme ji logicky museli změnit, protože přicházela jiná vláda.
Která je proti liberalismu, občanskému aktivismu a boji proti dezinformacím?
My nechceme podporovat takovou kulturu.
Co je ale například špatného na boji proti dezinformacím?
Myslím si, že toto má na starosti rozvědka. To je moje přesvědčení.
Součástí tohoto boje byla například mediální výchova, vzdělávání mladých lidí, aby se lépe orientovali v ohromně širokém a složitém světě informací. Je na tom něco špatného?
My ale nic nezakazujeme, my jen říkáme, že státní kulturní podpora půjde konzervativnějším stylem. Nic nezakazujeme, nikoho netrestáme. Já upřímně řečeno přeji všemu rozkvět, jen my musíme pečlivě rozdělovat státní peníze, protože jich je opravdu málo. Ale ať žije svobodná, demokratická, pluralitní kultura. Ona se o sebe postará nezávisle na mně.
Ale nemá být součástí kulturní politiky i mediální a informační osvěta, celá tato oblast, ve které může pomoci i kultura?
To je věcí školství. My si nesmyslíme, že toto má být ve státní kulturní politice.
Kritici si stěžují i na to, že z tohoto dokumentu jste dali pryč významnou část s názvem Odolná společnost.
Co je podle vás odolná společnost?
Velmi stručně řečeno taková, která dokáže čelit spoustě problémů. Když například nevěří různým dezinformacím, lžím a fámám, a dokáže si vyhledávat pravdivé a ověřené informace, potom může různým problémům lépe rozumět a úspěšně s nimi bojovat.
Podle mě je odolná společnost ta, která se identifikuje se svou zemí, hranicemi a národem. Tak to mají v řadě zemí, včetně Slovenska, Polska a Maďarska.
Vzhledem k situaci v těchto zemích, ať teď nebo nedávno, si nejsem jistý, jestli tam politici skutečně vytvářeli odolnou společnost.
Já jsem přesvědčený, že odolná společnost musí být spojena i se svými kořeny. My pěstujeme odolnou společnost tím, že podpoříme regionální folklor, regionální divadla, pro který jsem teď vyjednal peníze navíc. Podpoříme regionální symfonické orchestry, živou kulturu, památky. To pro mě také dělá odolnou společnost, ne jen boj proti dezinformacím nebo propagaci liberalismu.
Předcházející dokument s touto politikou ale vznikal za účasti celé řady odborníků, zatímco podle kritiků vy jste odborníky do přípravy koncepce příliš nezapojili, mnozí byli překvapení, co vzniklo.
Když jsme přišli na ministerstvo, byli jsme opravdu v manažerské krizi a nouzi, takže jsme se dostali ke státní kulturní politice až na jaře. Začali jsme ji číst a shodli jsme se, že toto částečně nechceme. Zároveň jsme si z ní spoustu věcí vzali, to byly ty, které byly opravdu dobře napsané. A k tomu jsme přidali některé nové věci.
Ale proč jste do přípravy nezapojili více odborníků?
Neměli jsme na to čas. Vezměte si, že za ministra Baxy vznikala státní kulturní politika tři roky, my na to měli tři měsíce, kdy jsme to museli předložit vládě. Ale není v žádném případě horší. Ani omylem.
Ale sám víte, že má mnoho kritiků.
Ale já si stojím za svým názorem. Toto nejde rozporovat. Prostě nejde. Náš dokument je lepší, ne horší.
Je to věc názoru.
Kultura jede dál bez ohledu na státní kulturní politiku. Nezávisle na dokumentech, dotacích, na všem. Ale státní kulturní politika bude podporována tak, jak jsme napsali.
Nechtěli jsme postupovat jako exministr Baxa
Hodně zlé krve vůči vám vyvolalo to, že ministerstvo nedalo peníze organizaci Díky, že můžem, která se významně podílí na oslavách výročí 17. listopadu na Národní třídě.
Tady je potřeba zdůraznit jednu zásadní věc. My jsme podmínky této dotační výzvy vůbec neměnili. Byla vyhlášena v srpnu 2025, tedy ještě za ministra Martina Baxy. Je určena na podporu kulturních akcí spojených s významnými historickými výročími. Letos si připomínáme 37 let od sametové revoluce. Už v letech 2023, 2024 a 2025 odborná komise opakovaně nedoporučila projekt k podpoře, protože neodpovídal věcnému zaměření dotačního titulu. Přesto v minulosti dotace dostával. My pouze trváme na dodržování pravidel, která jsme sami ani nevytvářeli.
Skutečně to odborná komise nedoporučovala?
Skutečně ne. Máme to doloženo v podkladech ministerstva. Ve třech po sobě jdoucích letech projekt získal celkem 2,7 milionu korun navzdory negativním doporučením odborné komise. Přitom nešlo pouze o nedostatečný počet bodů, ale o samotné věcné zaměření projektu.
I kdyby ale ne, tak v minulosti dotace na akci Korzo Národní 17. listopad byla udělena. Navíc šlo skutečně o akci, která je pro lidi velkým svátkem, vládne tam opravdu příjemná atmosféra.
Já nechci kritizovat svého předchůdce Martina Baxu, ale on dotaci udělil navzdory negativnímu doporučení odborné komise. To my jsme nechtěli, i když jsme věděli, co to vyvolá, že to bude peklo.
A stálo vám to za to? Nebyly za tím ještě něco jiného?
Nebylo. Projekt nesplňoval podmínky dotační výzvy. To byl jediný důvod. Nejde o politické rozhodnutí ani o zpochybňování významu 17. listopadu nebo práce organizátorů Korza Národní. Ale pravidla musí platit pro všechny žadatele stejně. A znovu zdůrazňuji, že jde o pravidla stanovená ještě za mého předchůdce.
Lidé byli na vás velmi naštvaní patrně i proto, že už před touto „událostí“ si vaše ministerstvo upravilo pravidla pro udělování dotací na různé festivaly a další kulturní akce. Řada organizátorů měla pocit, že jim fakticky omezujete svobodu vyjadřování tím, že na nich zakazujete politickou propagaci.
Neomezujeme žádnou svobodu, my jsme jen do těch dotačních výzev dali to, že zakazujeme přímou podporu politickému hnutí nebo konkrétnímu politikovi.
No, ale tím fakticky omezujete, co můžou a nemůžou na své akci mít.
My neříkáme, že nemají něco takového na své akci mít. Ať to tam mají, ať si dělají, co chtějí, ale ministerstvo na něco takového nemá dotační výzvu. Nebo to nedělejte a přihlaste to. A víte co? My máme oproti minulému roku v přihláškách do dotačních výzev úbytek necelá čtyři procenta. Takže to, o čem mluvíme, není žádnou překážkou. Tou překážkou začíná být obrovský hlad po penězích.
Pane ministře, ale nebylo by lepší nedávat žádné „politické podmínky“? Ať si organizátoři pozvou, koho chtějí, ať mají v tomto úplnou svobodu, ať na jejich akci padají jakékoliv názory.
Jasně, ať tam padají jakékoliv názory, ale ať tam není podpora konkrétního politického hnutí nebo konkrétního politika. Není to o tom, že někdo nemůže napsat například politickou divadelní hru, kde jsou vládní politici třeba za úplné grázly, jasně, že jo, protože to není podpora konkrétní strany či politika.
Takže může na takových akcích zaznít kritika vládní politiky?
Samozřejmě. Nám jde jen o to, aby tam nebyla propagace konkrétní strany nebo politika.
Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi. Další kritika ministerstva směřovala k tomu, že selektujete ty, kteří budou rozhodovat o dotačních výzvách. Někteří členové i odstoupili.
My se snažíme o jediné. Aby nedocházelo ke střetu zájmů při posuzování, kdo dostane či nedostane dotaci.
Ale nevede to k tomu, že se zbavíte nepohodlných lidí?
My skutečně chceme jen to, aby nebyl tento střet zájmů. V minulosti tam těch střetů zájmů bylo hodně, myslím, že to věděl i pan předcházející ministr, ale neřešil to. My to řešíme.
Například ředitelka divadla X 10 Lenka Havlíková, která je i ředitelkou Asociace nezávislých divadel, poukazuje na to, že poté, co vyjádřila nesouhlas s politikou vašeho ministerstva, tak do jejího divadla vzápětí přišla kontrola.
Tady je potřeba vysvětlit, jak celá věc vznikla. Na počátku vůbec nebylo divadlo X10 ani paní Havlíková. Společnost ArtProm byla zařazena do plánu kontrol už 4. června 2026, a to na podnět odborného odboru ministerstva. Samotná kontrola byla zahájena 20. srpna a týkala se dotace ve výši 250 tisíc korun na projekt Inspiral Garden 2025.
A proč byla kontrolované divadlo X10?
V průběhu této kontroly narazili kontroloři na konkrétní skutečnosti týkající se personální, ekonomické a organizační provázanosti osob a subjektů, oprávněnosti některých nákladů a rizika duplicitního financování napříč dotovanými projekty. Právě na základě těchto skutečností vznikl návrh prověřit dalších pět souvisejících projektů. V této souvislosti je potřeba vysvětlovat také kontrolu divadla X10. Podstatné je, že prvotním impulzem byla finanční kontrola společnosti ArtProm a skutečnosti, které při ní kontroloři zjistili, nikoliv veřejná vystoupení paní Havlíkové nebo její působení v Asociaci nezávislých divadel.
Ale působí to tak, že to byl trest za to, že řekla kritický názor.
My nemáme zapotřebí si s kýmkoliv vyřizovat účty. Dnes už navíc známe výsledek první kontroly, která prokázala porušení podmínek čerpání dotace a na jejímž základě má kontrolovaný subjekt část dotace vrátit. Kontroloři zároveň narazili na další skutečnosti, které je potřeba prověřit. Nechci veřejně rozebírat jednotlivá zjištění ani předjímat výsledky dalších kontrol. Pokud ale kontroloři zjistí nesrovnalosti v nakládání s veřejnými penězi, je jejich povinností se jimi zabývat.
Takže to nebyl trest za to, že vyjádřila nesouhlas s postupem ministerstva?
Ne.
Já už tam nebudu
Další odborníci kritizovali rozdělování peněz na literární časopisy a akce, hlavně jejich velký úbytek peněz. Místo 36 milionů je jenom 21 milionů. Neohrožujete to už samotné fungování této oblasti kultury?
Věřte mi, že bych byl rád, kdyby na toto šlo mnohem víc peněz. Třeba 100 milionů. Ale my ty peníze nemáme. Dostali jsme nějaké peníze, se kterými se snažíme co nejlépe hospodařit.
Ale literární časopisy, akce a další podobné věci jsou pro společnost velmi důležité.
My se vlastně bavíme o jedné odnoži kultury, o živé kultuře. Ale ta tvoří v rozpočtu jednu devatenáctinu toho, co musíme obsáhnout. Já vám řeknu zkušenost z Frankfurtského knižního veletrhu…
To byl ten festival, kde zazněly při vašem projevu protesty a následně vás kritizovala spisovatelka Radka Denemarková.
Během mého projevu někdo dvakrát zařval a někdo hvízdnul. Ale média z toho udělala vypískání. Není to pravda. Bylo to neskutečným způsobem nafouknuto. Ale když se mě pak někdo ze zahraničí ptal, proč tam někdo zahvízdal při mém projevu, jestli je to proto, že nedáváme na podporu knih a spisovatelů peníze, tak byli mojí odpovědí překvapeni.
Jak překvapeni?
Odpověděl jsem jim, že česká účast na tomto veletrhu stála 197,2 miliony korun. Oni upadli, když to slyšeli. Byli překvapeni, jak moc peněz to je. A ještě platíme překlady českých knih. Příští rok budeme na veletrhu ve Vídni, kde věřím, že budeme mít pěknou a pohlednou reprezentaci.
Neobáváte se, že pokud byste tam vystoupil, že opět zazní pískot?
Bez ohledu na to, jak tuto oblast podporujeme, je tento sektor nesmírně nepřátelský, nesmírně neklidný, nesmírně nepřejícný a vzteklý.
Znamená to, že lidé z tohoto „resortu“ budou, či nebudou moci dál žádat o podporu z grantů? Budou ji dostávat, když splní podmínky? A budou moci vystupovat na akcích typu veletrhů jako paní Denemarková? Jinými slovy, nebude je vy nebo vaše ministerstvo trestat za názor?
Podívejte, to trestání za názor se pořád táhne jako červená niť. Ale my jsme se na ministerstvu nevydali cestou trestání za názor. My jsme se nevydali cestou osobního antagonismu. Ale zažíváme ho z druhé strany. Upřímně řečeno, dokážu si jen těžko představit, že na zmiňovaném festivalu ve Vídni bude Česko vystupovat v obdobné mentální nerovnováze, když to řeknu hezky, jako ve Frankfurtu.
Co myslíte „mentální nerovnováhou“?
Když jsem si ve Frankfurtu procházel jednotlivé expozice zemí a mluvil tam s lidmi, byli často opravdu kreativní a také skromní. A u nás někteří jedinci a vydavatelé vytvořili opravdu blbou náladu. Češi tam měli opravdu blbou atmosféru. Stálo to hrozné prachy, a ta atmosféra tam byla proti těm, co platí. Opravdu hrozná.
Nepovede to k tomu, že ve Vídni už budou jen ti, kteří o vás budou mluvit hezky?
Zase tady máme vinu a trest.
Jak ji tady máme?
Jako že my někoho trestáme.
Ale ta otázka se přece nabízí.
My ale touto cestou nejdeme. Nedovedu si to představit. Nebudeme nikoho trestat.
Ale mluvíte o mentální nerovnováze.
My budeme chtít jediné. Aby se šetřilo.
A pokud jde o ty, kteří budou vystupovat na akcích typu Frankfurt? V čem to bude příště jiné?
Jiné to bude v tom, že já už tam nebudu.
Fakt ne?
Ne.
Jednání o ČT a Českém rozhlasu vede premiér
Další věc, za kterou jste sklidil vlnu kritiky, bylo udělování cen Ministerstva kultury. Z kdysi velké akce, kterou přenášela televize, ceny uděloval samotný ministr a oceněným tleskalo velké množství lidé, jste udělal komorní akci. Bez kamer i bez vás.
Já jsem ale na této akci neměl vůbec být, ani jsem to neplánoval.
Ale nebylo to proto, že jste se chtěl vyhnout možné kritice, protože před místem, kde udělování cen probíhalo, byla demonstrace proti vám?
Vím, že se psalo, že jsem se tam bál jít, ale tak to není. Ať mě kritizují, ale naší snahou je udělovat tyto ceny jinak, v ještě komornějším prostředí.
Proč ale? Není lepší dát této akci velkou publicitu, možnost, aby se s oceněnými a jejich prací seznámilo co nejvíce lidí?
My jsme se dívali na udělování cen v minulých letech, kdy to bylo nesmírně vážné, pan minulý ministr tam hovořil nesmírně vzletně. Bylo to dlouhé a únavné. A my jsme si řekli, že toto fakt nechceme. Původně jsme to chtěli úplně zrušit.
Zrušit udělování cen samotného ministerstva?
Ano. Že by ocenění lidé přišli k nám na ministerstvo, uděláme jim hezké posezení a dostanou cenu. Jeden po druhém. Aby to nemělo tu papalášskou noblesu. Nakonec jsme si ale řekli, že když už to má být, tak opravdu v komorní atmosféře. Pro sto lidí, opravdu jen pro zájemce, nebude to pro široké publikum, které přijde a jenom kouká, že je v televizi.
Zastavme se ještě u České televize a Českého rozhlasu. Od koho se dozvím nejčerstvější informace o tom, jak budete jako vláda v tomto dál postupovat? Od vás jako ministra kultury, který původně připravoval patřičnou změnu zákona, nebo od premiéra Andrej Babiš?
Pan premiér o sobě prohlašuje, že je mikromanažer. A on chce obsáhnout všechny problémy do nejhlubší hloubky, stejně jako chce obsáhnout hned několik resortů, které jsou pro něj zajímavé. Kultura je jedním z nich.
Takže se mám ptát na postup ohledně zmiňovaných médií jeho?
Já jsem svou míru informací na toto téma, kterou můžu ze své pozice dodat, už vyčerpal. Téma médií veřejné služby je tak velké, že už přerostlo naše ministerstvo kultury. Navíc je to teď o penězích, je to boj o peníze. A ministerstvo kultury žádnými penězi v tomto směru nedisponuje. Takže se to posunulo o level výš.
Je to tedy v rukou premiéra?
Je to v mé gesci, ale on teď vede prioritní jednání a koaliční rada ANO, Motoristé a SPD je informována o výsledcích jednání.
Rád bych se vás zeptal alespoň na jednu věc. Zástupci Evropské komise říkají, že jakákoli reforma veřejnoprávních médií v Česku musí mimo jiné zajistit, aby jejich financování bylo odpovídající, stabilní, udržitelné a předvídatelné. Bude tomu tak?
Ano, bude. Každý rok budou tato média dopředu vědět, jakou částku dostanou. Bude to předvídatelné, stabilní a udržitelné.
Jenže zatím to vypadá, že tyto peníze budou podstatně menší, takže už tak vláda dostává tato média pod tlak. A svým způsobem nepřímo říká: „Podle toho, co a jak budete vysílat, tak vám určíme množství peněz.“
Tak to není. Peníze na tato média budou mandatorním výdajem ze zákona, a to i s ohledem na inflační doložku. Nebudou chodit rok co rok za politiky vyjednávat. Snažím se v tomto postupovat co nejvíce férově a říkám, že jediným rizikem je obava lidí z těch médií ze změny. Jiné riziko neexistuje.
Ale znovu upozorňuji, že vy jim chcete dát podstatně méně peněz, než mají teď.
O výši peněz jen spekulujeme, zatím nikdo neví, kolik to bude.
A poslední dotaz se týká pojistky proti možnému politickému ovlivňování těchto médií. Jakou dáte k tomuto pojistku?
Pojistkou je přece už současný zákon o ČT a Českém rozhlasu, ten neměníme. My měníme jenom financování. My chceme jen ulevit lidem, kteří měsíc co měsíc platí poplatky.
Ale dokážete se vžít i do pocitu těch, kteří prostě současné vládě nevěří, že nechá tato média na pokoji, když na ně často útočí a zpochybňuje je? Divíte se jejich obavě?
Nedivím.
Takže je chápete?
Chápu je, protože jsou vystaveni mediální masáži. Ale znovu opakuji, nic se nemění oproti dosavadnímu stavu. Jen způsob financování. Ale jinak jsem přesvědčený, že musíme naslouchat i těmto lidem, kteří nás nevolili. Sice jsme vyhráli volby a máme mandát čtyři roky vládnout, ale je tady i velká skupina lidí, kteří nás nevolila. A je potřeba myslet i na ně.
Dal byste ale ruku do ohně za to, že se u této či dalších vlád nedočkáme ztráty nezávislosti těchto médií?
Celá situace je pod takovým drobnohledem, že si prostě nikdo netroufne tato média ovlivňovat. O tom jsem pevně přesvědčený.
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