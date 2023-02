Babiš neřekl poslední slovo. Nebudeme dělat politiku SPD, tvrdí Schillerová

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová odmítá, že by politika ANO a jeho předsedy Andreje Babiše nadbíhala voličům SPD či komunistů. Podle ní nebude hnutí nikdy podporovat odchod Česka z NATO či EU. "Nestavte kritiku ANO na billboardech pana Babiše v prezidentských volbách. Měla jsem k nim výhrady. Ale naše politika je postavená na pomoci mnoha lidem," tvrdí Schillerová.

Jak se vyrovnáváte s prohrou Andreje Babiše v prezidentských volbách?

Beru to tak, jak to je, s pokorou, dál pokračujeme v naší práci. Ve čtvrtek se schází naše stínová vláda na svém 51. zasedání, chystáme kulatý stůl k nedostatku léků, protože slyším spoustu příběhů lidí, kteří je marně shání. Příští týden bude sněmovna, makáme dál. My se nemůžeme zastavit ani se nechceme zastavit.

Zatím není jasné, zda budete pokračovat v politice s vaším předsedou Andrejem Babišem jako poslancem, který oznámí rozhodnutí o své budoucnosti 8. února. Nebylo by hnutí ANO lépe bez něho, protože by pak vaše politika nemusela být možná až tak konfrontační?

Já podporuji myšlenku, aby Andrej Babiš zůstal předsedou ANO, protože jsem přesvědčená, že má našemu hnutí co dát a má obrovskou podporu, což potvrdily i prezidentské volby. To je obrovský úspěch. On neřekl v politice poslední slovo.

A jste i pro to, aby zůstal členem Poslanecké sněmovny, kam chodil v posledních měsících velmi málo?

Určitě. Věnoval se trojím volbám, ve kterých byl z nás všech nejaktivnější, což přinášelo našemu hnutí také body. Teď máme po volbách a já jsem přesvědčená, že on jako zodpovědný člověk bude do sněmovny chodit.

Prospívá vašemu hnutí a této zemi jeho styl politiky, která se v kampani posledních týdnů vyznačovala podle některých odborníků především strašením veřejnosti?

My si musíme tuto kampaň zhodnotit 8. února na předsednictvu, kde řeknu kolegům i své názory.

Mohla byste nyní říci alespoň svůj základní pohled?

Myslím si, že myšlenka v kampani byla velmi dobrá, pan Babiš chtěl prostě víc mluvit o míru, než o něm mluví například vládní představitelé. Jestli ale bylo uchopení této myšlenky dobré, to si řekneme právě na předsednictvu.

Já jsem z některých vašich povolebních slov cítil, že jste měla ke kampani předsedy výhrady.

Viděla jsem v kampani chyby, ale považuji za slušné to říci nejdříve kolegům. Určitě ale nějaké výhrady mám. Teď už to neodčiníme, ale musíme se toho vyvarovat do budoucnosti.

Nelíbilo se vám strašení válkou?

Andrej Babiš chtěl určitě říci, aby se mluvilo hlavně o míru. Prostě neříkejte válka v každém druhém slovu, ale mluvte o míru. Jestli se to ale podařilo těmi billboardy, tak to si nejsem jistá. Ale prosím, nestavte na tomto politiku našeho hnutí. My nikdy nebudeme podporovat vystoupení z NATO a EU, to je přece politika SPD. A to my nikdy nebudeme podporovat

Nebyla slova vašeho předsedy jen politickým kalkulem? Netouží po míru v naší zemi každý člověk, každý politik? S tím dovětkem, že předtím musí ruská vojska opustit Ukrajinu.

On je člověk, který neumí kalkulovat. On říká věci tak, jak je cítí. On cítil, že premiér Petr Fiala mluví o válce, ministryně obrany Jana Černochová mluví o válce, a on řekl: Pojďme mluvit o míru. To v žádném případě neznamená, že by se mělo ustupovat ruskému agresorovi. V žádném případě. Ruský agresor musí odejít. On jen chtěl nastolit slovo mír, aby znělo častěji než válka.

Podporujeme dodávky zbraní Ukrajině v rámci NATO a EU

Potřebuje podle vás politika vašeho hnutí nějakou změnu?

Jak už jsem řekla, vše probereme na předsednictvu, tam si k tomu řeknu své. Určitě chci, abychom vyhodnotili kampaň, budeme se bavit o věcech, které s ní souvisely, a budeme se bavit také o směřování našeho hnutí.

Nesnaží se vaše hnutí svým slovníkem stále více oslovovat voliče typu těch, kteří například vystupují proti našemu členství v NATO či EU?

Nemyslím si to. Všichni politici ANO zdůrazňují, že nemůžeme odejít z NATO, že je to pro nás důležité, o tom není pochyb. Nemůžeme odejít z EU, jako bývalá ministryně financí vím, jak je pro nás důležité být v EU. To ale neznamená, že jsme spokojeni s politikou této vlády. V naší zemi je spousta lidí, kteří se ocitají v obrovských problémech, tato skupina roste a má pocit, že za ně nikdo nemluví. A my musíme být jejich hlasem, protože je nikdo jiný ve sněmovně nereprezentuje. Jde o více jak 2,4 milionu lidí, kteří vidí naději v Andreji Babišovi a v ANO.

Nemůže se ale stávat, že stylem politiky a některými výroky ve skutečnosti v lidech vyvoláváte nedůvěru k NATO a EU?

Ale jakým stylem? Nenajdete v našich krocích, činech ani vystoupeních cokoliv proti NATO a EU. To je nám podsouváno. My jsme podpořili všechny významné zákony, které se týkaly pomoci migrantům, řešení uprchlické krize a pomoci Ukrajině. To neznamená, že jsme spokojeni s politikou této vlády. Je arogantní, asociální a elitářská.

Ale když jsem poslouchal pana Babiše v kampani, mluvil spíš o tom, jak prý nikdo, tedy ani NATO a EU, nejedná o míru, v souvislosti s uprchlíky v Česku mluvil hlavně o tom, aby pracovali, a až někde v poslední větě řekl, že by Rusko mělo odejít z Ukrajiny.

Nemám ráda, když jsem konfrontována s názory Andreje Babiše, které jsem neslyšela. Já jasně říkám, že jednání o míru neznamená, že se ustoupí agresorovi. Ten musí z Ukrajiny odejít.

A podporujete i to, aby naše země a další země NATO dodávaly na Ukrajinu další zbraně?

Koordinujme to v rámci EU a v rámci NATO, to je to podstatné. My podporujeme koordinovanou pomoc Ukrajině.

Včetně zbraní?

Včetně všeho. Ale koordinujme to.

Ale neposunul se minimálně váš předseda poněkud jiným směrem, když se například před prezidentskými volbami sešel se skalním komunistou Josefem Skálou, poslancem SPD Jaroslavem Foldynou a když se dočkal podpory dezinformátorů?

Já jsem to až tak nesledovala, abych řekla, že by ho podporovali nějací dezinformátoři. Myslím, že pan předseda a ANO jsme se nikam neposunuli, po odchodu ČSSD a KSČM ze sněmovny zůstáváme mnohdy jediná alternativa, která bojuje za zájmy milionů lidí.

Dokážete vést v hnutí ANO otevřenou a kritickou debatu, třeba i směrem k předsedovi? Když jsem na vašich sněmech, tak tam téměř nikdo nic kritického neřekl. Může z toho prostředí vyjít něco zdravého, inspirativního?

Pane redaktore, pracovala jsem několik let v blízkosti Andreje Babiše, a můžu vám říci, že jsme se mockrát pohádali, často moji kritiku uznal nebo mě přesvědčil, že má pravdu on. A pokud jde o sněm, tak například na tom posledním volilo pana Babiše předsedou kolem 80 procent hlasů. A pan předseda Fiala dostal v ODS téměř 100 procent. Takže pozor, pozor.

Já se jen ptám, jestli vaše hnutí je v situaci, kdy je v něm možné otevřeně debatovat. Vidíte, jakou kritiku sklízí váš poslanec a hejtman Ivo Vondrák.

Můžu vás ujistit, že naše debaty v ANO bývají i ostré, ale slušné a korektní. Všichni, včetně pana Vondráka, mohou své názory říkat, a dokonce je možné svolat mimořádné jednání předsednictva.

Ale sám pan Vondrák upozorňoval například na to, jak pan Babiš oznámil loni 30. října svou kandidaturu na prezidenta, a to ještě předtím, než o ní jednalo předsednictvo.

To je interpretace pana Vondráka. My jsme byli v podstatě zajedno, že pan Babiš je správný kandidát na prezidenta. A bylo na něm, jak se rozhodne. Nedovedla jsem si představit, že by za nás kandidoval někdo jiný. On řekl, že do toho půjde, svolalo se předsednictvo a pan Vondrák se z něho omluvil.

Ale už před tím Andrej Babiš v televizi Nova oznámil, že bude kandidovat.

Ale my jsme si to většinově přáli, nedovedu si představit, že by to předsednictvo neschválilo.

Petr Pavel je zatím důchodce

Když to shrnu, vy si myslíte, že ANO by nemělo dělat něco jinak než dosud? Jinými slovy říkáte: Děláme to dobře?

Jsem pro to, abychom dál přicházeli s vlastními recepty řešení problémů v naší zemi. My jsme s nimi přišli už vloni a některé z nich vláda i převzala, byť pozdě. A letos přijdeme s dalšími. Zároveň budeme nadále vystupovat kriticky k vládě, na tom se nic nezmění. Kromě toho chceme poslat dopis novému panu prezidentovi, ve kterém chceme popsat věci, které podle nás vláda neřeší.

Co na Petra Pavla zatím říkáte?

Blahopřeji mu k vítězství, které bylo nezpochybnitelné.

Omlouvám se, že vám skáču do řeči. Co říkáte tomu, že náměstek děčínského primátora za ANO Jan Skalický prohlásil, že neexistují důkazy, že volby nebyly zfalšované?

Vůbec jsem toto neznamenala.

Opravdu? On vystupoval i na protivládní demonstraci na Václavském náměstí v Praze.

Vůbec ho neznám. Nemám pochybnosti, že volby proběhly regulérně.

Vraťme se k Petru Pavlovi. Jak vidíte jeho první kroky po volbách?

Z rychlosti jeho kroků jsem minimálně překvapená.

Z čeho konkrétně?

Samozřejmě jsem čekala, že se bude připravovat. To je v pořádku. Ale že bude dělat to, co dělá, v době, kdy ještě není jako prezident inaugurovaný. Z právního hlediska je stále ještě důchodce a budoucí prezident. Nevím…

Co se vám nelíbí? Například jeho telefonát s prezidentkou Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen?

Bylo to překvapivé a bylo to velmi brzy. A myslím, že to pan premiér Fiala i trochu mírnil.

Opravdu to mírnil?

Musíme pořád pamatovat na to, že je tady politika jedné Číny a musíme to brát v potaz. Nejsem ale žádný odpůrce Tchaj-wanu.

A řekla byste podobně jako Petr Pavel, že Čína není v této chvíli přátelská země? Je to komunistická země, není tam demokracie, jsou tam pošlapávána lidská práva.

Určitě je to komunistický režim, určitě tam není na rozdíl od naší země všechno tak, jak bychom si z hlediska demokracie představovali. Na druhé straně máme politiku jedné Číny, ke které jsme se přihlásili. A zahraniční politiku dělá vláda.

Je něco, co jste v chování nového prezidenta přivítala? Část veřejnosti například oceňuje jeho klidný a neútočný styl vystupování. Co vy?

Pane redaktore, dejme mu šanci. Chci věřit jeho slovům, že chce spojit národ, ale jsou to zatím jen slova. Mě bude zajímat, jak ta slova promění v činy. On svou politickou kariéru začíná hned ve funkci prezidenta. Takže pro mě je to nepopsaný list.

Video: Nemůžeme odejít z NATO a EU. Babiš bude do sněmovny chodit, tvrdí Schillerová