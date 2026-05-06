„Nikdy ho takhle nefotili.“ Prezident láká z reklamy v Polsku, Hrad tuší podvod

Prezident láká na autentický český odpočinek se značkou Alpine Pro. Podivná fotografie Petra Pavla se objevila ve výloze v polském Těšíně. Působí jako oficiální komerční kampaň s hlavou státu coby hlavní tváří. Hrad ale tvrdí, že o ničem takovém nevěděl, a zpochybňuje i pravost snímku.
V ulicích polského maloměsta se znenadání objevil usměvavý český prezident – sice ne osobně, ale o to podivněji – ve výloze prodejny outdoorového oblečení. S úsměvem od ucha k uchu, vztyčeným prstem a v olympijské kolekci společnosti Alpine Pro zve zájemce do odpočinkové zóny, kterou firma sponzoruje. A nechybí ani podpora agentury CzechTourism a Českého centra.
Pavel, milovník sportu, má přitom na sobě stejné oblečení, ve jakém skandoval na podporu českých sportovců na letošních zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině. Právě tam byla česká kolekce pod značkou Alpine Pro.
Netrvalo dlouho a snímek výlohy oblétl sociální sítě. Figuruje snad hlava státu v komerční kampani? Standardní by to určitě nebylo. Jenže nešlo o podvrh? To si myslí mj. na Pražském hradě, kam zpráva o podivném plakátu na jihu Polska doputovala celkem rychle.
„O ničem jsme nevěděli. Otázka, jestli ten plakát vůbec existuje – já jsem zaznamenal jenom mizernou fotografii, ze které jsem ani neseznal, co, kdo, jak, kde a proč to je,“ řekl Aktuálně.cz ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky Vít Kolář.
Dodal, že prezident fotografii viděl, ale zatím nemá dostatek informací, aby podnikl další, případně i právní kroky. „Netýká se totiž prezidenta republiky, ale Petra Pavla jako občana – jeho práva by to porušovalo. Jak se k tomu postaví on sám, zatím není jasné. Nedokázal si na to ještě udělat názor, zda se bude bránit, nebo ne,“ popsal Kolář zákulisí kolem podivného plakátu.
„Myslíme si, že je to výtvor umělé inteligence. Může to tak klidně být, protože Petra Pavla nikdy takhle nefotili,“ podivil se Kolář.
V rámci propagační akce
Ačkoliv je u fotky prezidenta viditelně podepsána agentura CzechTourism, dává od celé věci ruce pryč.
„Plakát vznikl z iniciativy společnosti Alpine Pro, agentura CzechTourism se na jeho přípravě nijak nepodílela,“ řekla deníku mluvčí Kateřina Beránková, čímž ale zároveň pravost kampaně potvrdila.
„Plakát s prezidentem vznikl v rámci série kulturních akcí propagujících Českou republiku a českou kulturu, které spolupořádaly české instituce, jako je CzechTourism a České centrum, ve spolupráci s Alpine Pro, která poskytla prostor pro kulturní aktivity a je partnerem této akce,“ přiznal pak pro TN.cz výkonný ředitel Alpine Pro Václav Hrbek.
„Pouze zval k účasti na akcích pořádaných v Těšíně zmíněnými českými propagačními institucemi v Polsku. Pokud byl formát vnímán jinak, nebyl tak zamýšlen,“ zdůraznil Hrbek.
Reklama s prezidentem? Protokol to odmítá
Podle bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta by případ, kdy by se hlava státu objevila v komerční reklamě, byl z pohledu zvyklostí velmi problematický.
„Hlavy států se v reklamách objevují velice málo. Protokol se tomu dlouhodobě brání, protože jde o zneužitelné nabízení,“ uvedl pro Aktuálně.cz. Připomněl, že výjimky existují, ale týkají se jiných situací. „Typicky jde o charitu, humanitární akce nebo reakce na katastrofy. To jsou úplně jiné případy než komerční reklama,“ dodal.
Podle Forejta i zdánlivě nevinné využití může vyvolat silnou reakci. „V evropském kontextu si vybavuji reklamu, kde byl záběr na kolonu španělského krále při jeho návštěvě města. Nehrál tam žádnou aktivní roli, ale i tak to vyvolalo takový odpor, že ji museli okamžitě stáhnout,“ popsal.
Pokud by se navíc potvrdilo, že je do kampaně zapojen některý český subjekt, měla by podle něj tvrdě zasáhnout diplomacie. „Česká ambasáda by měla zjistit, kdo je autorem a kdo to šíří. A pokud by tam byl český prvek, Hrad by se měl jasně distancovat a říct, že nejde o oficiální spolupráci prezidenta,“ řekl deníku.
Zároveň upozorňuje, že pokud se celá věc nechá jen tak vyšumět, může to nadělat paseku – i kvůli rozvoji umělé inteligence. „Lidé mají pocit, že obraz prezidenta patří všem a může být kdekoliv. Pokud se to nechá bez reakce, vznikne precedent a z jedné věci bude najednou celá řada dalších. Je to strašně nebezpečné,“ uzavírá Forejt.
