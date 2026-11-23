Bývalé výrazné tváře redakce zpravodajství a publicistiky České televize Nora Fridrichová a Barbora Kroužková se vymezily vůči slovům svého tehdejšího šéfredaktora Michala Kubala. Ten v rozhovoru pro deník Blesk řekl, že lituje odchodu svých zkušených kolegů, což vyvolalo nesouhlasné reakce.
„Tady má někdo krátkou paměť?“ táže se sarkasticky na sociální síti X bývalá moderátorka večerních Událostí Barbora Kroužková, která z České televize odešla zkraje letošního roku a od jara pracuje pro týdeník Respekt. A na adresu šéfredaktora zpravodajství a publicistiky Michala Kubala dodává: „A zrovna ten, kdo spolurozhodoval o našich přesunech, odstavení klíčové dramaturgyně, o zrušení 168 atd. Nikdo z nás z ČT nechtěl odejít.“
Kritická reakce Barbory Kroužkové následovala poté, co Michal Kubal poskytl rozhovor deníku Blesk. V něm řekl, že lituje odchodů svých bývalých zkušených kolegů. „Určitě bych rád spolupracoval dál vlastně se všemi z nich,“ podotkl.
Kroužková ale nebyla jediná, kdo se ozval. Nora Fridrichová, která byla dlouhé roky v ČT spojená s pořadem 168 hodin a odešla z ní ještě před Kroužkovou, Kubalovi připomněla, že se on sám nejen na jejím odchodu z ČT osobně podílel. „Považuji tato Michalova slova za nevěrohodná,“ zdůraznila.
„A jsem ráda, že s lidmi, jako je on, Petr Mrzena nebo Aneta Snopová, spolupracovat už nikdy nebudu. Spolu s tehdejším ředitelem ČT Janem Součkem nesou přímou odpovědnost za zničení pořadu 168 hodin, který ničím nenahradili,“ připomněla někdejší známá tvář televizní publicistiky na Kavčích horách.
Nejlepší je podle ní dělat věci tak, aby je člověk nemusel později vysvětlovat a veřejně jich litovat. Fridrichová z ČT odešla právě poté, co byl v létě 2024 zrušen zmiňovaný pořad 168 hodin. Mezitím veřejnoprávní televizi opustili kromě ní a Kroužkové také třeba dlouholetý moderátor nedělní politické debaty Václav Moravec a mnozí další.
A byť celá věc navenek působila tak, že Moravec z ČT odešel kvůli sporu s vedením redakce o zvaní či nezvaní předsedy SPD Toma Okamury do jeho Otázek Václav Moravce, v pozadí bylo něco jiného: konflikt o povahu a charakter novinářské práce v mediích veřejné služby mezi Moravcem a ředitelem divize zpravodajství a publicistiky ČT Petrem Mrzenou.
Podobně to bylo také s odchodem Kroužkové. Známá moderátorka na sociálních sítích už dříve uvedla, že jedním z důvodů jejího konce v ČT byly osobní útoky ze strany ředitele zpravodajství Petra Mrzeny.
Kroužková totiž loni v létě nepodepsala dopis adresovaný členům Rady ČT, pod kterým se objevilo okolo 165 podpisů redaktorů, moderátorů, editorů i dalších zaměstnanců zpravodajství ČT. Dokument vyjadřoval podporu právě řediteli divize zpravodajství Petru Mrzenovi, který předtím neúspěšně kandidoval na post generálního ředitele ČT.
Podepsal ho například zástupce šéfredaktora a vedoucí zahraničního zpravodajství Martin Řezníček. Svůj podpis pod něj připojili také moderátoři hlavní zpravodajské relace Události – Marcela Augustová, Josef Kvasnička i šéfredaktor Michal Kubal.
Materiál vznikl v reakci na kritiku, která zazněla při loňské volbě generálního ředitele směrem k tomu, jak funguje redakce zpravodajství ČT. „Jako pracovníci Zpravodajství a publicistiky České televize, kteří denně pracují s informacemi, cítíme jako nejvyšší hodnotu pravdu,“ uvedli tehdy zaměstnanci v dopise radním.
Kritika směrem ke zpravodajství zazněla v průběhu volby nástupce Jana Součka, který byl z pozice generálního ředitele ČT loni na jaře odvolán, z úst Milana Fridricha. Ten postoupil do finální volby s Hynkem Chudárkem. Ten byl nakonec generálním ředitelem zvolen poté, co Fridrich z volby odstoupil. Oba nyní tvoří ve vedení ČT jakýsi tandem.
Ještě předtím, než byl Chudárek generálním ředitelem zvolen, rozeslal Mrzena některým radním textové zprávy, ve kterých je nabádal, aby Fridricha nevolili.
Zprávě předcházela situace, kdy se radní Roman Bradáč Fridricha zeptal, zda by – pokud by byl zvolen generálním ředitelem České televize – došlo k personálním změnám ve vedení zpravodajství. „Nikdo nemá nic jistého navěky,“ reagoval Fridrich na dotaz. Celá záležitost následně vyústila ve výše zmíněný dopis na podporu Mrzeny, pod který Kroužková svůj podpis nepřipojila.
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