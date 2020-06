Nikdo nesmí být v ANO "nedotknutelný", tvrdí Macura, který čeká, co udělá Babiš

Ostravský primátor za hnutí ANO Tomáš Macura patří k těm, kteří nejpozorněji sledují, jaká bude reakce předsedy hnutí Andreje Babiše na odchod místopředsedy Petra Vokřála z ANO. A také jak Babiš zareaguje na korupční aféru, která se dotýká brněnské buňky. "Říká, že jsme protikorupční hnutí, tak bych očekával v tomto případě konkrétní a rázné kroky," sdělil Macura v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ve čtvrtek bude o "případu Vokřál" jednat vedení hnutí ANO. Jste rád, že se to takto řeší?

Odchod místopředsedy hnutí je natolik závažná věc, že je jednání vedení nezbytné. Kdyby nebylo na čtvrtek svolané, sám bych takové jednání inicioval.

Co by mělo být výsledkem? Protože místopředseda ANO Vokřál hnutí opustil a nevrátí se.

To se pravděpodobně nezmění, ale hnutí by mělo situaci reflektovat. Pan Vokřál řekl důvody svého odchodu a já myslím, že je potřeba si o tom ještě znovu otevřeně povykládat. A vyvodit z toho nějaké závěry.

Jaké závěry? Celá věc se týká zejména prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a jeho syna, tedy dvojice, která je podle řady názorů v ANO nedotknutelná. Jejich jména ale figurují v korupční kauze Stoka, kvůli které brzy zamíří před soud třeba bývalý člen ANO Jiří Švachula.

Nechci být takto osobní. Ale já myslím, že bez ohledu na to, že Petr se rozhodl odejít, tak je třeba situaci řešit rázně. Protože mám pocit, že na základě posledního jednání předsednictva ANO, kde se rozhodlo o revokaci usnesení, tak jednotlivým členům těchto místních organizací narostla křídla.

Brněnská kauza Stoka V kauze policisté prověřují systém ovlivňování tendrů v brněnských městských firmách v době, kdy městu vládlo hnutí ANO. Obžalováno je 13 subjektů - dvě firmy a 11 lidí, mezi nimi i bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula. Podezřelý je i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Odposlechy zachytily, jak dva muži řeší odvádění údajných "desátků" z veřejných zakázek právě Faltýnkům. Bývalý primátor za ANO Petr Vokřál neúspěšně usiloval o zrušení některých buněk, které byly do kauzy zapojené. Tvrdí však, že k odchodu ho přimělo zejména to, že lidé, kteří zakládali některé buňky, jsou řízeni lidmi propojenými s podsvětím.

Jak jste vy vnímal rozhodnutí vedení ANO, že se fakticky postavilo proti snaze místopředsedy Vokřála zrušit některé brněnské buňky, které podle něj měly propojení na kauzu Stoka?

Já si čtu toto rozhodnutí tak, že vlastně hnutí nemá zájem situaci v Brně řešit.

A kdo by měl být konkrétně tím, koho by vedení mělo "řešit"?

Na koho to dopadne, to je věc druhá. Ale nikdo by neměl být takzvaně nedotknutelný.

Vy jste už dříve řekl, že se korupce vaší Ostravy netýká. Svědčí ale dění v brněnském ANO o něčem hlubším v hnutí?

Já jsem řekl, že doufám, že se to Ostravy netýká. Ale samozřejmě, každá strana nebo hnutí, které je v laufu, láká celou řadu prospěchářů. Ukazuje se, že v hnutí byla celá řada prospěchářů od samého počátku nějakým způsobem zakuklena. Nemám opravdu recept na to, jestli se to dá zcela vymýtit, ale hnutí, které si speciálně dalo do vínku, že je protikorupční, by se s tím alespoň mělo snažit bojovat. A to je jedna z věcí, která nás s Petrem spojovala.

Když Vokřál, tak Macura Není vůbec překvapivé, že Petr Vokřál ještě předtím, než v pondělí oznámil v rozhovoru pro Aktuálně.cz konec v hnutí ANO, zajel v neděli do Ostravy za Tomášem Macurou. Oba totiž spojuje pravicovější pohled na politiku a měli touhu pootočit právě tímto směrem směřování ANO. Oba svorně ovšem také dospěli k poznání, že prosadit cokoliv v hnutí ANO je značně nesnadné, předseda ANO Andrej Babiš sice kývl na žádost Macury, aby proběhla ideová konference hnutí, na které se mluvilo o tom, jakou politiku a pro koho by mělo hnutí dělat, ovšem to bylo vše. Když si Macura s Vokřálem mysleli, že delegátům sněmu hnutí ANO rozdají výsledky této konference, zjistili, že nic takového na stolech nebude. Věcí, s kterými byli v hnutí ANO nespokojeni, přibývalo, ale oni přesto dál zůstávali. Daleko od Prahy, nadále bez možnosti cokoliv v hnutí výrazněji ovlivňovat. A tak se oba soustředili na svá města, do kterých byli zvoleni ve stejném roce - 2014. Oba si počínali úspěšně, alespoň podle výsledků voleb. Rozdíl byl ale v tom, že Macura proměnil vítězství ve volbách v roce 2018 v pokračování vlády nad městem, zatímco Vokřál i přes přízeň voličů skončil v opozici, protože méně úspěšné strany se spojily proti němu. Příběh obou těchto politiků má zatím jen odlišný závěr. Vokřál z ANO odešel, Macura zůstává. Zatím.

A spojovala vás také s předsedou Babišem, jde mu skutečně o potírání korupce?

Pan předseda pořád hovoří, jak jsme protikorupční hnutí, tak já bych očekával v tomto případě konkrétní a rázné kroky.

A myslíte, že chce vůbec proti tomu zasáhnout?

Jsou případy, kdy takovou aktivitu vyvíjí, týká se to jednotlivých případů v některých obcích a městech. Vidím, že má snahu to řešit poměrně rázně. V případě brněnské kauzy se mně zdá, že jsme se všichni tak trochu zalekli možných mediálních tahanic a soudních tahanic. Ukazuje se, že to není správný postup.

Ale proč to předseda Babiš neřeší rázně? Nemá na to čas, nemá vůli, nepovažuje to za tak závažné, je to pro něj složité? Zalekl se prvního místopředsedy Faltýnka, který je pro něj absolutně klíčový, protože se dokonale vyzná v politickém zákulisí a vede 78 poslanců ANO?

Nemám na to odpověď. Hledal bych ji právě na jednání předsednictva. Už skutečně nazrál čas říkat si věci napřímo a všechno si vyříkat. Mám neoficiální informace, že pan Babiš byl o víkendu dokonce v Brně a nějaká jednání vedl. O to více mě překvapuje, že o tom není nikde vidu ani slechu.

Co domluvil Babiš v Brně V tom, co se poslední dny odehrálo v hnutí ANO na jihu Moravy, zůstává řada nejasností. Ještě v neděli byl ale oficiálně hlavním favoritem na post lídra pro tamější podzimní krajské volby Petr Vokřál. Pověst hnutí ANO v Brně však dlouhodobě komplikuje korupční kauza Stoka, která navíc nedávno dospěla k obžalobě, tedy půjde brzy k soudu. Zasáhla různým způsobem celou řadu brněnských členů hnutí. Vokřál se rozhodl situaci řešit tak, že chtěl hnutí v očích voličů očistit a snažil se řadu členů dostat z hnutí pryč. Jenže někteří se začali ozývat s tím, že sám Vokřál byl v kontaktu s některými podezřelými členy hnutí v kauze Stoka, a boj v brněnském ANO se stával nepřehlednější a ostřejší. Za této situace přijel o víkendu do Brna podle několika zdrojů předseda Babiš a sešel se s hejtmanem Jihomoravského kraje Bohumilem Šimkem - mužem, kterého ANO nedávno fakticky odstavilo až na šesté místo kandidátky. Co si spolu řekli, není jasné, Babiš o něm ale může uvažovat jako o lídrovi. Šimek sice není zdaleka tak známý a populární jako Vokřál, ale má minimálně jednu výhodu - se Stokou a podezřelými členy ANO nemá absolutně nic společného. Zda tato víkendová schůzka Babiše se Šimkem sehrála ve Vokřálově rozhodnutí roli, on sám nekomentoval.

Vy zůstanete v ANO?

Nechci v tuto chvíli předjímat žádné další kroky. To si nechám v tuto chvíli pro sebe. Nezastírám, že jsem se s Petrem Vokřálem v posledních dnech potkal a že jsme o tom hovořili, v neděli přijel za mnou.

A přemlouval jste ho, aby zůstal v ANO, nebo jste měl pochopení pro to, že chce z ANO odejít?

Když mi vysvětlil svou motivaci, tak jsem mu to příliš nerozmlouval.

A byl už rozhodnutý, když přijel za vámi?

Ještě na sto procent nebyl, ale evidentně ke svému rozhodnutí odejít z ANO spěl.

Proč vlastně zůstáváte v ANO?

Absolutně vaši otázku chápu a denně si ji také kladu. Ale mám vedle sebe v Ostravě celou řadu šikovných lidí a mám jistotu, že město posouváme dopředu. Žádné korupční kauzy u nás nejsou. A kdykoliv v minulosti vznikly, samozřejmě v mnohem menším měřítku než v Brně, tak jsme se s nimi dokázali vypořádat. Celá řada lidí odešla jak z hnutí, tak ze zastupitelstva. Takže já teď nechci vypadat jako nějaký Mirek Dušín, ale myslím, že principy, na kterých ANO vzniklo, se tady snažíme dodržovat. Jakmile bych měl pocit, že to nejde ani v tom ostravském "mikrokosmu", tak pro mě nemá význam zůstávat v ANO.

Vy máte s Petrem Vokřálem pověst dvou členů ANO, kteří usilovali o to, aby se ANO snažilo oslovit liberálnější, pravicovější voliče. Ale nevzdali jste to už dávno?

My jsme se snažili. Přesvědčili jsme nějakým způsobem vedení, aby byla loni ideová konference, kde také vznikly nějaké myšlenky a náměty. Pan předseda se tehdy vyjadřoval pochvalně, slíbili jsme si, že nějaké věci budou aplikované do praxe.

Ale mám pocit, že nebyly. Pamatuji si, jak se závěry z této konference k vašemu velkému překvapení vůbec neobjevily na stolech delegátů volebního sněmu hnutí ANO, přestože jste to měl slíbeno.

Máte pravdu, že tyto závěry nebyly do praxe aplikované a frustrace od toho okamžiku nějakým způsobem narůstá. Zároveň ale život přináší nové a nové věci, čas běží rychle. Pro mě je určitým mementem pro zastavení a zamyšlení právě Petrovo rozhodnutí odejít z ANO. Samozřejmě u něho je to ovlivněno nejen frustrací z toho, kam ANO směřuje, ale také s konkrétní situací ohledně jeho kandidatury v čele kandidátky na jihu Moravy.

Takže pro vás bude při přemýšlení nad tím, zda zůstat v ANO, důležité čtvrteční jednání předsednictva ANO, je to tak?

Každopádně nejdu na předsednictvo s žádným ultimátem. Ale chci, abychom si vše vyříkali, protože situace v Brně ukazuje, že něco není zdravé. Uvidíme, jaké k tomu budou postoje. Nemá smysl nic předjímat.

Trošku se divím tomu, proč si s panem Babišem nezavoláte a nepobavíte se o celé situaci? Nevolal jste mu? Nebo on vám?

My k sobě nemáme zase tak blízko, abychom spolu nějak zvlášť intenzivně komunikovali. Uvidíme se na předsednictvu, což je lepší než telefon.