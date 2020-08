Nikdo mi neřekl, že to je špatně, komentuje Maláčová šest tisíc navíc pro důchodce

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) trvá i po mohutných reakcích veřejnosti na svém návrhu, aby důchodci dostali 6 tisíc korun jako "rouškovné". Deníku Aktuálně.cz sdělila, že sama u svých rodičů vidí, jak jsou penze velmi nízké. "Já jsem nepotkala nikoho, kdo by mi řekl, že to je špatně," řekla o reakcích lidí na svůj návrh. Diskuze, kde na to stát vezme, považuje za plytké.

Když místopředseda ČSSD Michal Šmarda zahajoval v úterý dopoledne svou kampaň před podzimními volbami a vítal na ní svou stranickou kolegyni a zároveň ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, hned jeho první otázka se týkala plánů Maláčové přidat důchodcům 6 tisíc korun.

"Jani, na Facebooku se mě lidi ptají na ty důchody. Musíme na to něco odpovědět," obracel se na Maláčovou, která nejdříve reagovala humorem. "Můžeš říci, že co se nedá lidem, to se rozkrade," pronesla místopředsedkyně ČSSD. "Já jim to řeknu, ale nevím, jestli z toho budou mít radost," odvětil Šmarda krátce před tím, než se oba následně vyjadřovali před novináři na toto téma podstatně vážněji.

Tato úterní historka ale dobře dokumentuje, že i sociální demokraté jsou pod tlakem veřejnosti, která ve velkém debatuje o zatím posledním nápadu ČSSD, kterou čekají nesmírně důležité krajské a senátní volby. V době nevelké popularity potřebuje strana pokud možno udržet pozice v krajích i v Senátu - navzdory průzkumům, které většinou straně moc velké naděje na úspěch nedávají.

I proto se deník Aktuálně.cz na zmiňované předvolební akci ptal ministryně Maláčové, co říká na reakce lidí a zda se neobává, že její sociální demokracie může návrhem na 6 tisíc pro důchodce u voličů spíše ztratit. To proto, že si (dle dosavadních reakcí) část veřejnosti myslí, že opatření spojená s pandemií dopadla mnohem více na jiné skupiny společnosti, než jsou penzisté. A také proto, že takový krok udělá zásek ve státním rozpočtu zhruba 17 miliard korun, místo aby se třeba investovalo do navýšení počtu lůžek v domovech pro seniory, kterých je dnes zoufale málo.

"Vždyť jsme celé jaro od mnoha lidí slyšeli, že za méně než 500 korun na den se nedá žít. Je tedy logické, že chceme dát 500 korun na den seniorům, kteří celý život pracovali. Navíc vidím u svých rodičů, jak strašně nízké jsou penze. Myslím, že lidé s tím nemají problémy. Já jsem nepotkala nikoho, kdo by mi řekl, že to je špatně," odpověděla Maláčová, která obdobně reagovala na doplňující dotaz, zda skutečně nepotkala někoho, kdo se vyjadřoval kriticky. "Ne, nikoho. A to jsem čtyři dny v týdnu v regionech. Nepotkala jsem nikoho, kdo by mi řekl, že to je špatně. Kromě ODS," podotkla.

Maláčová (ČSSD) oznámila záměr předložit návrh na jednorázový bonus pro důchodce v hodnotě 6 tisíc korun minulé pondělí v televizi Nova. Podle ní by šlo o "rouškovné", které by se mělo vyplácet ještě letos před Vánocemi.

O zvažovaném vládním jednorázovém příspěvku 5 nebo 6 tisíc korun pro důchodce pak mluvil o několik dní později, v sobotním rozhovoru pro deník Právo, také premiér Andrej Babiš (ANO).

Unavuje mě otázka, kde na to vezmeme

Od té doby hnutí ANO a sociální demokraté o výši příspěvku jednají. K dohodě zatím nedošlo. Řada ekonomů i opozičních politiků záměr vlády kritizuje a tvrdí, že jde o populistický předvolební krok. A to zejména s ohledem na schodek státního rozpočtu, který dosáhl prozatím astronomických 500 miliard korun.

"Je nesmysl, že bych s návrhem přišla kvůli volbám. Stále jsou nějaké volby, to bych nemohla nic navrhovat," prohlašuje Maláčová a odmítá i výtky, že rozpočet už teď je ve velkém mínusu a bude těžké dluh dále prohlubovat.

"Strašně mě unavuje otázka, kde na zvýšení důchodů vezmeme a jestli si takové navýšení můžeme dovolit. Diskuze o tom, kde na to vezmeme, je hloupá a plytká," tvrdí kategoricky sociální demokratka Maláčová, která mluví o zvyšování důchodů od července 2018, kdy přišla do vlády.

"Jak je možné, že lidé, kteří celý život pracovali, nemají důchod, ze kterého se dá žít? Jak je možné, že milion seniorů má důchod pod 14 tisíc? Na to bychom se měli ptát. A politici jsou placeni za to, aby vymysleli, jak důstojné stáří lidem na konci života zajistit. To je podle mě klíčová otázka a takto bychom se měli bavit," říká Maláčová.

Proti je ale zatím například ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), která už dříve řekla, že nepodpoří 6 tisíc korun. Výše částky je podle ní na debatu, prostor v letošním státním rozpočtu je. "Ale musíme se bavit o částce rozpočtově odpovědné, kterou ten rozpočet unese," řekla v tomto týdnu Schillerová, která se s Maláčovou nehádá zdaleka poprvé.

Nicméně Maláčová připustila, že je připravena jít ohledně vyplácení mimořádného příspěvku důchodcům na kompromis, stejně jako se nebrání rozepsání šesti tisíc korun na vyplácení pětistovky každý měsíc.

Na dotaz Aktuálně.cz, jaké má reakce od samotných seniorů, tvrdila, že senioři se různí v tom, jak peníze vyplatit - s tím, že pro mimořádnou výplatu jsou všichni. "Ptám se jich, jestli chtějí 6 tisíc najednou, nebo 500 korun každý měsíc. A je to půl na půl. Někteří mi řekli, že chtějí peníze najednou, protože neví, kdy umřou. Což je velmi pragmatický argument. Někdo zase říká, že nechce hned celou částku, protože by ji 'rozfrcal'. Je to hodně podle životní situace," soudí Maláčová.