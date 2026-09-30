Nigerijec tančil téměř 177 hodin v kuse, čeká na zápis do Guinnessovy knihy

Nigerijský tanečník Benjamin Daniel Gabriel v úterý zakončil pokus o překonání světového rekordu v nejdéle trvajícím tanci. Tančil nepřetržitě 176 hodin 52 minut a 59 sekund, informovala agentura AFP. Stanice BBC napsala, že než bude Gabrielův výkon oficiálně zanesen do Guinnessovy knihy rekordů, musejí zástupci organizace potvrdit, že vše proběhlo v souladu s pravidly.
Dosavadní držitelkou rekordu z roku 2023 byla s časem 127 hodin tehdy šestnáctiletá Indka Srušti Sudhir Džagtap.
Dvaatřicetiletý Gabriel, známý též jako Ben Dancer, se tanci věnuje od 12 let. Na překonání rekordu se připravoval od roku 2022. Během pokusu měl podle AFP po každé odtančené hodině povolenou pětiminutovou přestávku, kdy se mohl trochu najíst a napít.
"Dostat se do Guinnessovy knihy rekordů nikdy nebylo o rekordu samotném," řekl podle AFP Gabriel o svém výkonu, "Bylo to o tom přitáhnout celosvětovou pozornost k africkým domorodým tancům," dodal. Jeho tanec byl inspirovaný bohatými a různorodými nigerijskými tradicemi, napsala BBC, podle které je v zemi více než 250 etnik.
Nigerijci našli zalíbení v překonávání světových rekordů v roce 2023, kdy se místní šéfkuchařka Hilda Baciová zapsala do Guinnessovy knihy rekordů nejdelším nepřetržitým vařením. Podle BBC vařila 93 hodin a 11 minut. AFP napsala, že v měsících, které následovaly po jejím úspěchu, obdrželi zástupci Guinnessovy knihy rekordů přibližně 1500 žádostí z Nigerie o možnost pokusit se o rekord.
Nigerijci od té doby překonali rekordy například v nejdelší ručně vyrobené paruce (asi 350 metrů) nebo v nejvíce fastfoodových restauracích navštívených během 24 hodin (150).
"Jsem na něj opravdu pyšný," řekl AFP při sledování Gabrielova tance šachista a rovněž držitel rekordu Tunde Onakoya, který přišel svého krajana podpořit. "Nigerijci nejsou v ničem poslední. Jsme od přírody opovážliví a soutěživí. Rádi sami sebe zkoušíme proti světu, abychom ukázali, že dokážeme velké věci," komentoval. Onakoya v roce 2023 s časem 60 hodin překonal rekord v nejdelším nepřetržitém hraní šachů.
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