Nezvykle horký červen vystřídá chladnější červenec s teplotami kolem 25 stupňů

před 5 minutami

Teplotně silně nadprůměrný červen podle meteorologů vystřídá červenec s průměrnými teplotami, které budou kolem 25 stupňů Celsia. Dál se bude ale prohlubovat sucho. Co do množství srážek budou mezi oblastmi navíc rozdíly, protože srážky budou hlavně ve formě přeháněk nebo bouřek. Vyplývá to z měsíční prognózy a týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Teploty v následujícím týdnu mají být ještě na rozhraní průměrných a nadprůměrných. V pondělí bude do Česka stále proudit tropický vzduch, při kterém odpolední teploty vystoupají na jihovýchodě Moravy k 33 až 37 stupňům a na ostatním území kromě západu a severu Čech na 31 až 35 stupňů. V dalších dnech se mírně ochladí a nejvyšší teploty budou mezi 22 až 30 stupni. Další tři červencové týdny by měly být teplotně průměrné, uvedli meteorologové. První dva červencové týdny podle nich budou zároveň chudé na srážky, v druhé polovině měsíce by sice mělo pršet o něco více, přesto množství srážek bude odpovídat jen hodnotám obvyklým pro toto období. Meteorologové současně upozornilina to, že s pokračujících suchem se v ČR zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Průměrná teplota v Česku od 1. do 28. července činí 18,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v tomto období v roce 1979, kdy se průměrná teplota dostala k 15 stupňům. Naopak nejteplejší červenec byl v roce 2006 s průměrnou teplotou 22 stupňů. Měsíční výhled vyjadřuje ale celkový charakter počasí a nepostihuje všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Podle něj je úspěšnost výhledu u teplot kolem 75 procent a u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se pak často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období. Video: Extrémní vedra trápí celou Evropu, očekává se až 40 stupňů Extrémní vedra trápí celou Evropu. Očekává se teplota přes 40 stupňů | Video: Reuters | 02:01