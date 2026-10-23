U Metuje našli zmizelou ženu. Vrah ji mnohokrát bodl, pak ji okradl

Královéhradečtí krajští kriminalisté obvinili čtyřiatřicetiletého muže z vraždy jednašedesátileté ženy ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Oběť mnohokrát bodl, v důsledku čehož žena zraněním podlehla. Po činu vzal věci, které měla u sebe. ČTK to v pátek sdělil policejní mluvčí Martin Stránský. Podle kriminalistů nebyli příbuzní. Obviněný muž je českým občanem.
„Případ i samotný motiv činu je předmětem dalšího vyšetřování,“ sdělil Stránský. Policie navrhla pro muže vazbu. „V případě prokázání viny obviněnému za tento čin hrozí trest odnětí svobody až 20 let,“ uvedl Stránský.
Policisté zadrželi muže v noci na pátek poté, co našli pobodané tělo ženy u řeky Metuje. Po ženě pátrala policie od čtvrtečního odpoledne, když dostala oznámení, že nepřišla domů ani do zaměstnání a nebylo ji možné kontaktovat.
„Na objasnění případu pracují královéhradečtí krajští kriminalisté spolu s náchodskými. Součinnost jim poskytli policisté napříč službami a psovodi se služebními psy,“ dodal Stránský.
O činu na svém facebookovém profilu informoval Městys Velké Poříčí. V příspěvku ujistili občany, že nehrozí žádné další nebezpečí.
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