Neznámý útočník bodl ženu u rybníka nenadále do zad. Policie po něm pátrá

Zhruba devětatřicetiletou ženu napadl v sobotu po poledni v rekreační oblasti v okolí Boleveckého rybníku v Plzni neznámý útočník, zřejmě ji zezadu bodl nožem. Zraněná žena skončila v nemocnici. Policie po pachateli pátrá, řekli ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková a mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
„Mohu potvrdit, že jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem, který za ní měl jet na kole. Na místo ihned vyjelo několik hlídek policistů, kteří nyní po pachateli pátrají,“ uvedla Mifková.
Podle serveru Krimi-Plzeň si byla žena zřejmě u rybníka zaběhat, když ji neznámý útočník napadl a bodl.
„Žena byla po ošetření bodné rány v oblasti zad našimi záchranáři transportována do zdravotnického zařízení při vědomí a ve stabilizovaném stavu,“ doplnil Bouček.
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