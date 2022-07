Malíř pokojů v exekucích šíří proruské lži. Teď stojí před soudem za podporu genocidy

Jakub Netík odrazoval od očkování a léčby covidu, ve středu stanul před soudem. Za video, které zveřejnil v reakci na text Aktuálně.cz, ho státní zástupce obžaloval z šíření poplašné zprávy. Tisícům fanoušků na Facebooku tvrdil, že očkováním vláda vraždí. Hrozí mu dva roky vězení. Netík je obžalovaný i za podporu genocidy. Radoval se z vraždění Ukrajinců Ruskem.

Letos v lednu Aktuálně.cz rozkrylo činnost Jakuba Netíka. Tehdy nezaměstnaný malíř pokojů je zadlužený milionem korun a neplatil výživné na děti. Tisícům svých fanoušků na sociálních sítích ovšem hlásá lži o covidu. Odrazuje je od očkování a jako lék na covid se svým příznivcům pokoušel nelegálně prodávat pastu pro koně nebo bělidlo.

V den vydání textu popisujícího jeho činnost Netík odvysílal další video, v němž novinářům vyhrožoval. Jakmile ho v živém přenosu tisíce jeho sledujících viděly, tak ho smazal. Aktuálně.cz ho ale získalo. Netík v něm mimo jiné hlásal, že vláda vakcínami vraždí tisíce lidí. Ve středu Netík stanul u okresního soudu v Litoměřicích. Státní zástupce ho za odvysílaná slova obžaloval ze šíření poplašné zprávy.

"Věděl, že podané informace nemá podloženy žádnými konkrétními zdroji, přičemž věděl, že tyto informace odporují skutečnosti. Tedy způsobil nebezpeční vážného znepokojení skupiny obyvatelstva tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu," píše se v obžalobě. Netíkovi za to hrozí až dva roky vězení. Ten to odmítá. Na soudní líčení lákal své příznivce s tím, že jde o boj za svobodu.

Tím ale obžaloba nekončí. Potom co pandemie začala ustupovat, se Netík ze zdravotnictví přeorientoval. Těsně po začátku ruské invaze na Ukrajinu se z něj stal příznivce Ruska a šiřitel propagandy režimu Vladimira Putina. A pokouší se za to vybírat příspěvky od sledujících, které od nich žádá poslat na účet.

"To je taková škoda, že se Putin zastavil jen u ukrajinských hranic. To je taková škoda. (…) Putin zachránil Ukrajinu od tady těch šmejdů, kteří zabíjeli svoje vlastní lidi. Putin je šel zachránit a jsou mu vděční," promlouval v době, kdy již ruští okupanti podle zahraničních zdrojů prokazatelně vraždili i ženy a děti. A v dalším videu Netík litoval, že Putin nepřišel i do Česka a nezlikvidoval zdejší vládu. Prý by z toho byl šťastný.

Rusové podle něj osvobozují města od "fašistických zrůd" a on doufá, že by mohli od fašistů vyčistit celou Evropu. Za ty označil i členy české vlády. Celkem Netíka žalobce viní z obhajování a podpory genocidy hned v osmi dalších videích, které mají desítky tisíc zhlédnutí.

Podle obžaloby musel z médií Netík vědět, že Vladimir Putin je agresor, který bezdůvodně napadl cizí stát, a odsoudila to česká vláda, prezident, jakož i hlavy EU, USA či Velké Británie. Přesto hlásal opak a spáchal tak zločin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Za to mu hrozí až tři roky vězení. Jednání soud odročil.

Netík odmítá, že by na videích říkal cokoliv protizákonného. Fanouškům to sděloval minulý týden ve vysílání dezinformační televize KTV, která má na Facebooku na sto tisíc odběratelů. I zakladatel KTV Ivan Smetana za svá vystoupení vybírá peníze na účet svého spolku.

"Není to o mně. Je to o vás, o nás. Bude to precedent," vykládal Netík s tím, že glorifikovat Putina prý nechtěl. K soudu ho nakonec skupina lidí přišla podpořit.

Z dezinformátorů o covidu příznivci Putina

Smetana i Netík čelí statisícovým exekucím, takže velkou část případné mzdy by jim zabavil exekutor. Malíř pokojů Netík na sebe od roku 2016 už dvakrát neúspěšně vyhlásil insolvenci s cílem se oddlužit. Exekutoři na něj tak nemohli. Z rejstříku je patrné, že dluží zdravotní pojišťovně, nesplácel půjčky od nebankovních společností ani třeba poplatky za vyvážení popelnic. Některé dluhy má už od roku 2015.

Naposledy v roce 2019 přiznal insolvenčnímu správci dluhy 1,2 milionu korun a majetek 22 tisíc. Dlužil tehdy také 87 tisíc korun na výživném na své tři děti, kterými se mimochodem na sociálních sítích chlubí. Bydliště uvedl na úřadě s tím, že přespává na ubytovnách a u kamarádů. V roce 2020 soudu slíbil, že výživné už nebude hradit on, ale jeho matka. I fotografii s ní předložil svému facebookovému publiku.

Netík přitom není sám mezi těmi, kteří se nejdříve pokoušeli vydělat na lžích o covidu a po ochabnutí pandemie přesedlali na podporu ruské agrese na Ukrajině. I v těchto případech se pokoušejí svá vystoupení na sociálních sítích zpeněžit. Tisícům sledujících tvrdí, že hlásají pravdu, kterou jim vláda či média tají, a žádají příspěvky na své účty.

Aktuálně.cz na začátku března informovalo například o tom, že Patrik Tušl, stíhaný za stalking zdravotníků, a Tomáš Čermák, obviněný z propagace terorismu, se vypravili na hranice Slovenska a Ukrajiny. Vydávali se za novináře a obtěžovali válečné utečence.

BIS varuje, že prostřednictvím propagandy a dezinformací se režim ruského prezidenta Vladimira Putina pokouší rozklížit jednotu Západu a solidaritu s Ukrajinci.