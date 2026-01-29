Přeskočit na obsah
Nezákonné řidičské průkazy a úplatky: policie po zásahu v Černošicích řeší přes 200 případů

ČTK

Policie po středečním zásahu na pražské pobočce Městského úřadu Černošice obvinila 16 lidí. Viní je z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, řekl ve čtvrtek mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Městský úřad Černošice, policie, policista
Pražští policisté ve spolupráci s cizineckou policií a dalšími útvary zasahovali na Městském úřadu Černošice, 28. ledna 2026, Praha.Foto: CTK
Obvinění se podle něj týká nezákonného získávání řidičských průkazů, policie se zabývá více než 200 takovými případy. Počet podle Cimbaly nemusí být konečný.

„K samotnému skutku lze pouze ve stručnosti předestřít, že se jednání, kterým se orgány činné v trestním řízení zabývají v této věci, týkalo získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem. Orgány činné v trestním řízení se v současnou dobu zabývají více jak 200 jednotlivými případy, kdy bylo zasaženo do řádného procesu, na jehož základě může být řidičské oprávnění získáno. Uvedený počet však nemusí být konečný,“ popsal Cimbala.

„Další jednání, které je předmětem vyšetřování, se týká samotného přijímání úplatků,“ doplnil mluvčí. Zatím není jasné, zda bude žalobkyně pro obviněné navrhovat vazbu.

Trestní stíhání zahájili policisté z odboru hospodářské kriminality podle Cimbaly ve středu, do dnešního dne doručovali usnesení o jeho zahájení všem obviněným. „Nyní tedy ve věci probíhá nadále přípravné řízení trestní, ale již se jedná o navazující fázi označovanou jako vyšetřování,“ uvedl Cimbala. Připomněl, že jde o neveřejnou fázi přípravného řízení a že ve vztahu k obviněným platí presumpce neviny.

„Orgány činné v trestním řízení se nyní budou zabývat dalším a podrobným vyšetřením celé věci, aby po skončení vyšetřování mohly rozhodnout o způsobu jejího vyřízení. Více informací není možné s ohledem na neveřejnost přípravného řízení k věci poskytnout,“ dodal Cimbala.

Na pracovišti úřadu v Podskalské ulici a dalších místech zasahovali policisté ve středu od brzkých ranních hodin, zadrželi 16 lidí. Pracoviště bylo ve středu uzavřené.

