Zimnice, únava, horečka. Podezření na nežádoucí účinky má jen jeden očkovaný z tisíce

Státní ústav pro kontrolu léčiv eviduje k úterku 322 podezření na možné nežádoucí účinky vakcín, za týden počet vzrostl o 124. Nejčastěji lidé hlásili po očkování takové reakce, jako je horečka, zimnice, reakce v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů. Pravidelné informace dnes ústav zveřejnil na svém webu. Zdravotníci už lidem podali přes 310 000 dávek vakcín.

Většinou lidé hlásí očekávané potíže, které jsou popsány v oficiálních dokumentech k vakcínám. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje, že se jedná o podezření, a ne o prokázané nežádoucí účinky. Projevy, které lidé po podání vakcíny měli, nemusí s očkováním souviset.

Ve zhruba polovině hlášení, tedy ve 160 případech, SÚKL zaznamenal celkové příznaky, tedy například horečku, třesavku, únavu a slabost nebo reakci v místě vpichu. Necelá čtvrtina podezření se týkala takových reakcí, jako je bolest hlavy, závrať, třes, pocit na omdlení, mdloba a mravenčení.

Sedm desítek hlášení, které SÚKL obdržel, popisují bolesti kloubů, svalů, zad či svalovou slabost a 53 hlášení se týká reakcí majících vliv na trávicí soustavu, tedy například nevolnost, zvracení, průjem či obtížné polykání. Někteří pacienti měli vyrážku, dušnost, alergickou reakci nebo potíže, které by mohly souviset s ovlivněním cévního a kardiovaskulárního systému.

Podle SÚKL je celkový počet reakcí vyšší než počet podezření na nežádoucí účinky. Jedno hlášení, které SÚKL obdrží, totiž může obsahovat i více reakcí. Pokud by se objevil větší počet hlášení určité reakce, která pro používané vakcíny není dosud známa, mohli by odborníci zahájit podrobné hodnocení možného nežádoucího účinku.

V Česku se zatím očkuje dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer a BioNTech a od společnosti Moderna. V příštích dnech by měly do Česka dorazit také první dodávky vakcíny firmy AstraZeneca, kterou jako třetí registrovala pro použití v EU Evropská komise. Vakcínu dostávají především zdravotníci a senioři nad 80 let. Celkem bylo podle dat ministerstva zdravotnictví ke středečnímu večeru podáno 310 340 dávek a 65 916 lidí už dostalo i potřebnou druhou dávku.

Video: Nechali jsme to zajít moc daleko, počty mrtvých porostou. Očkování nestíháme, říká Tachezy