Než si začala s expremiérem Fialou, řekla to Kupkovi. Decroix zkouší nového parťáka – influencera

I když se oba pohybují kousek od sebe už několik let, až teď to začínají dávat dohromady. Možná na jedenkrát, ale spíše na vícekrát a nejenom na sociálních sítích. Bývalý premiér a předseda ODS Petr Fiala a exministryně spravedlnosti Eva Decroix odvysílali na internetu první politicko-zábavný přenos s názvem: SPOLU ŽIVĚ! Poodhalili své soukromí, ale následně mluvili hlavně o politice.
„Stále hledám a zkouším nové formáty komunikace s občany,“ reaguje poslankyně ODS Eva Decroix na dotaz Aktuálně.cz, jak došlo k tomu, že se v tomto týdnu poprvé posadila vedle expremiéra a expředsedy ODS Petra Fialy a začala s ním vysílat na internetu společný stream.
Znají se dobře z vlády, kde byla ministryní spravedlnosti, v ODS dělala za vedení Fialy místopředsedkyni, teď mají kousek od sebe místa v jednacím sále Poslanecké sněmovny, ale že by vytvořili i dvojici „influencerů? „Pořádám diskuse u piva nebo u palačinek na náměstí, stejně jako dělám podcast o justici i streamy v uzavřených skupinách. Já miluji diskuse,“ pokračuje ve vysvětlování Decroix, která čas od času poodhalí i své soukromí a ukáže fotky třeba z dovolené v plavkách.
Petr Fiala je v poslední době na sociálních sítích podobně aktivní, jak už Aktuálně.cz informovalo, občas si dělá srandu z premiéra Andreje Babiše, nebrání se krátkým, někdy ironickým scénkám, sám říká, že se na sociálních sítích cítí stále více doma. Byť stále zůstává věrný své tradiční prezentaci v saku a s knihou po boku.
Decroix říká, že ona s novým společným formátem oslovila Petra Fialu a měla radost, že souhlasil. „Není to žádná sólo akce, ale běžná komunikace dvou poslanců,“ upozorňuje na stream, který má podobu téměř hodinového povídání. Kdo si ho pustí, může mít z počátku pocit, že půjde spíše o zábavnější, odlehčenější komunikaci, protože Decroix vypráví třeba o tom, jak chtěla původně studovat novinařinu, a Fiala možná poprvé prozrazuje, že nejde jen intelektuálně náročnější knihy.
„Párkrát jsem teď četl detektivky, mám rád kvalitní detektivky, klasickou americkou detektivní školu,“ uvedl a jmenoval například amerického spisovatele Rosse Macdonalda nebo britského autora Jamese Hadleyho Chase. „Píše hodně z amerických reálií, u toho si odpočinu. Ale musí to být dobrá detektivka, mám rád, když ten hrdina, byť je třeba z drsné školy, má nějaká morální pravidla,“ svěřuje se Evě Decroix.
I když občas mluví také ona, přece jen Fiala nezapře své pedagogické základy a bere si častěji slovo. Jak je u něj zvykem, mluví o evropské politice, slábnoucí bezpečnosti nebo o tom, jak se svět radikálně mění. Jako opoziční politici se ale několikrát strefují do Andreje Babiše a jeho vlády a svým způsobem ho „chválí“.
„Bohužel si musíme přiznat, že to dělají profesionálně a dobře. Vždyť Babišovi vyhovuje všechna ta pozornost Turkovi, Macinkovi, Okamurovi, záměrně to nechávají žít, protože pak všichni zapomínají na základní problém. A to je Andrej Babiš, jeho střet zájmů a jeho mocenská struktura,“ tvrdí Fiala. „A on se mezitím zabetonovává a zabetonovává a ujišťuje se ve svých pozicích,“ přidává se Decroix.
S Martinem Kupkou jsem o tom mluvila
Zároveň oba dávají najevo, že nepočítají s předčasným koncem vlády a smiřují se s plánovaným termínem dalších parlamentních voleb v roce 2029. Přitom varují své příznivce před optimismem. „My se musíme hodně snažit a být co nejlepší, abychom za tři a půl roku vyhráli volby. To žádná samozřejmost nebude. A nebude to fakt lehké, protože ta mocenská mašinerie Babiše funguje dobře. Takže máme co dělat,“ shrnuje expremiér Fiala.
Jak už dával v minulosti několikrát najevo, je příznivcem spolupráce opozičních stran a koalice Spolu s Top 09 a KDU-ČSL, což není směr, který by na nedávném kongresu ODS zvítězil. Fiala ho ale dál zmiňuje a kdoví, jestli i proto není v názvu streamu zmiňované spojení „SPOLU ŽIVĚ“.
Když mluví Fiala s Decroix o spojování, je si vědom, že s tímto postojem naráží. Takže když ho zmíní, rozesměje se. „Vím, že teď to není nejpopulárnější, ale já to musím říkat, protože tomu věřím, v nějaké formě spojit síly. Je nutné, abychom tuto mašinerii porazili. A já myslím, že všichni, kdo si pořád si uvědomují spíš ty rozdíly mezi demokratickými stranami, tak trošku pomíjejí to, o co tady jde,“ míní a na znamení toho, jak mu na této pasáži záleží, sevře obě ruce v pěsti. „Co se tady děje, proti komu bojujeme, co se děje kolem nás, to všechno musíme mít na paměti, když o těch věcech přemýšlíme,“ dodává.
Decroix je nepochybně v tomto jeho spojenkyně, v ODS patří zároveň k liberálnějšímu křídlu, což se některým voličům ODS nelíbí. Ostatně to ve streamu přiznává i ona. „Já nejsem dost pravičák pro pravičáky a dost levičák pro levičáky, takže já to vždycky schytám na obě strany,“ posteskla si a zdůraznila, že je pro to, aby všichni táhli proti Babišovi za jeden provaz.
Když se jeden z posluchačů streamu, kteří posílali vesměs vstřícné dotazy, zeptal na pokračování jejich vysílání, oba jakoby byli zaskočeni. „Tak co, budeme pokračovat?“ odpověděl otázkou Fiala s tím, že ho to bavilo. „Přečteme si, kolik lidí nám vynadalo. Mohli bychom příště ještě s někým dalším,“ zareagovala s úsměvem Decroix. „Dobře. Můžeme zkusit,“ odvětil Fiala a oba dali najevo, že rádi společně vyrazí i za lidmi.
„Dejte nám vědět, jestli se třeba můžeme pobavit i u vás, třeba za vámi zajet. Zajedeme rádi kamkoliv. Petře, mě to bavilo,“ loučila se Eva Decroix, které se Aktuálně.cz zeptalo, zda má nějaké reakce na společné vystoupení od spolustraníků. Případně jestli vše konzultovala s předsedou ODS Martinem Kupkou, protože někteří jeho příznivci mají pocit, že se ho Fiala snaží mediálně zastínit. „S Martinem jsem o tom mluvila, obecně mé diskusní formáty vítá. Ani zde jsem nezaregistrovala negativní reakci,“ sdělila Decroix.
