Posílají nevyžádané zboží, pak vymáhají peníze a vyhrožují exekucí. Podvody řídí Švéd

Zasílají lidem balíčky, které si neobjednali, přesto je nutí za ně zaplatit. Když peníze nepošlou, nastoupí vymahači. Nedobrovolní zákazníci se bojí problémů a radši zaplatí, někteří dokonce vícekrát, popisují pro Aktuálně.cz. Firma Stander už tak obrala ve spolupráci s vymahači nejméně stovky Čechů. Jejím jednatelem je Švéd, který je spojený s dalšími nepoctivými firmami napříč Evropou.

"Zaplatil jsem zhruba desetkrát," říká Tomáš, jehož skutečné jméno redakce zná. "Volali mi i z vymahačské agentury, že se mám vyhnout exekucím a zaplatit. Říkali, že mi obstaví účet," popisuje. Na nic z toho přitom nemají právo.

Telemarketingová firma Stander mu původně zavolala s nabídkou, že mu zhruba za sto korun zašle sadu žiletek na vyzkoušení. Když bude spokojený, budou mu je posílat pravidelně. Tomáš souhlasil. Když mu ale žiletky přišly, byl to podle něj "nepoužitelný šunt".

Odběr proto chtěl odhlásit. Zjistil ale, že to je skoro nemožné. "Jakmile člověka dostanou do spárů, nejde to žádným způsobem zrušit. Telefonní čísla nefungují nebo neexistují, internetová stránka je nepoužitelná," říká.

A balíčky nekvalitního zboží mu chodí dál. Už dva roky. Každý vyjde zhruba na 400 korun. Vždy jsou v něm instrukce, jak má zaplatit. Když se Tomáš s platbou zpozdí, hned ho začnou uhánět vymahači. S firmou sice neuzavřel žádnou písemnou smlouvu, přesto prý raději platí, aby neměl problémy.

"Kolikrát zboží ani nedorazilo, pouze přišla esemeska, že jsem nezaplatil. Zaplatil jsem. Když jsem peníze posílal posledně, přišla mi za týden další esemeska od nějakých vymahačů, že musím uhradit penále, protože jsem prý nezaplatil," popisuje chování firem.

Na webu organizace dTest, která se zabývá ochranou spotřebitelů, je na firmu Stander podáno téměř 900 stížností. Scénář bývá podobný jako u Tomáše. "Telefonicky jsem jedenkrát souhlasil se zasláním vzorku ponožek a pracích ubrousků. Nevyžádanou zásilku jsem jednou zaplatil, od té doby chodily výzvy k zaplacení dalších zásilek, ovšem ty jsem neobdržel. Nyní je na mně vymáháno penále a Stander hrozí exekucí," popisuje další z klientů.

Nereagují na volání ani zprávy

Aktuálně.cz se s firmou Stander opakovaně zkoušelo spojit. Telefonní čísla uvedená na jejím webu ale neexistují. Redakci se podařilo dohledat starší číslo infolinky, které se téměř shoduje s tím, které firma uvádí nyní. Někdo však z telefonního čísla na webu později odmazal jednu cifru a uváděný kontakt je tak nefunkční.

Po zavolání na původní číslo se ozve jen nahraný vzkaz, který oznamuje, že infolinka byla zrušena. Zákazník má napsat e-mail. Na zaslané dotazy ale nikdo nereaguje. Firma používá ještě jedno číslo, které má pro nabírání nových zaměstnanců. V telefonu se ozývá mužský hlas, který zadrmolí několik nesrozumitelných slov, poté zazní vysoký tón a dál už nikdo neodpovídá.

Firma redakci poskytla vyjádření pouze prostřednictvím společnosti, která pro ně dluhy vymáhá. Tvrdí, že neprodává zboží novým zákazníkům, ale pouze těm, kteří jim dali potřebné souhlasy v minulosti. Uvádí, že byla prověřována českými úřady, které údajně nenašly žádné pochybení.

Jejich podnikáním se ale zabývá Česká obchodní inspekce, která eviduje desítky stížností. Evropské spotřebitelské centrum pak za poslední tři roky prověřuje dokonce stovky případů, které se společnosti týkají. "Jednání spadá spíše do kategorie neseriózního/nepoctivého obchodního jednání a šmejdské praktiky než do oblasti trestního práva," odkázala policie na inspekci.

Jak upozorňuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba, od loňského roku už není možné uzavřít smlouvu pouze přes telefon. Zákazník ji vždy musí potvrdit elektronicky nebo podpisem. A pokud člověk dostane nevyžádané zboží, nemusí na své náklady firmě nic vracet, ani ji o tom vyrozumět. Zpřísnění pravidel mělo zákazníky před podvodnými praktikami ochránit.

Pokud ale lidé po telefonu souhlasili se zasíláním balíčků před 6. lednem 2023, smlouva je pořád platná, uvádí právní poradce dTestu Martin Pitron. Lze ji zrušit doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti, ideálně s dodejkou. Po deseti dnech se dopis považuje za doručený, takže nezáleží na tom, zda jej společnost převezme, nebo ne. Stejnou cestou lze požádat i o vyřazení z databáze, aby společnost člověka dále nekontaktovala.

Odběr jste nezrušili, tvrdí firma

Ani když se zákazníkovi podaří s firmou spojit, nemá ještě vyhráno. "Kontaktovali moji maminku s tím, že má možnost mít zkušební balíček. Říkali, že je zcela bezplatný a že pokud se jí nebude líbit, stačí do určitého data zavolat a říct, že další nechce," vypráví Nikola Součková. Přišly doplňky stravy a prázdná lahvička od parfému. Ženě se podařilo do firmy dovolat a sdělila jim, že odběr ruší.

"Přišel ale další balíček, za který chtěli peníze. Když tam maminka znova volala, řekli jí, že nic nezrušila. Poté jí začali posílat dopisy, že má zaplatit a že jí nabíhají penále," popisuje Součková. Společně volaly do firmy, ta je ale odkázala na vymahačskou agenturu. Ta jim řekla, ať pošlou e-mail. Na něj už ale nikdo neopověděl.

I pokud druhý balíček přišel těsně po vypovězení smlouvy, podle právníka je nelegální požadovat za něj peníze. "Je sice sporné, jestli balíček člověk musí převzít a poslat zpátky, nebo jestli to stačí nepřebírat, ale určitě to nemusí platit," říká Pitron.

"Za půl roku poslali dopis, že pokuta narůstá na pět set. To se opakovalo, cena se zvyšovala. V posledním dopise chtěli čtyři tisíce. Říkají: Pokud nezaplatíte, půjdete před soud a budete platit ještě soudní výlohy," říká Součková. Firmě ale dodnes žádné peníze neposlaly.

Mnoho lidí však nakonec tlaku vymahačů podlehne. Daně Štěpánkové přišel balíček s doplňky stravy zdarma, ale obsah se jí nelíbil, a tak na infolince odběr odhlásila. Za nějakou dobu dorazil další. Znovu zavolala a nový balíček už skutečně nepřišel. Firma Stander ale začala vymáhat zaplacení prvního balíčku, chtěla za něj tisíc korun.

Poté ženě napsali vymahači. "Říkala jsem si, že nechci problémy, tak jsem jim peníze i s příplatkem, zhruba 1400 korun, poslala. Ale upomínky mi chodí pořád. Otravuje mi to život," svěřuje se.

"Cílí na seniory a podobně zranitelné osoby, které nejsou tolik opatrné. Často se totiž bojí, že mají někde dluh či zapomněli, že si něco objednali," říká právní poradce dTestu.

Prodejci propojení s vymahači

Společnost Stander sídlí v Polsku. Jejími jednateli jsou Švédové Jon Cristian Leander Engström a Björn Nils Gunnar Percy Westerlund. První zmíněný muž figuruje i v několika dalších firmách, které používají podobné praktiky. Jde například o švýcarskou firmu Westerfield, na kterou je jen na českém dTestu na osm set stížností. Před ní inspekce varovala už v roce 2015.

Engström je i v představenstvu švýcarského holdingu Vaudiq, který spravuje jednu z vymahačských firem Smart Inkasso. Podle veřejně dostupných informací pracuje ředitel této vymahačské firmy ve i Standeru. Holdingu v minulosti patřila i firma Talking People Poland, která se zaměřovala na telemarketing a na internetu na ni lze nalézt mnoho negativních recenzí od zákazníků i samotných zaměstnanců. Engström podle příspěvků na sociálních sítích plánoval otevřít call centrum na Maltě, kde měl v té době pobývat.

O Engströmovi dříve v souvislosti s nepoctivým telemarketingem psaly i švédské noviny. Firma, ve které podle deníku figuroval, například posílala zboží ženě s Alzheimerem, která si objednávku nepamatovala, a vynucovala na ní platby. Stejná společnost pak vymáhala peníze v Česku - dokonce i od lidí, kteří si nikdy nic neobjednali.

Pro Stander nyní z Čechů peníze vymáhá polská agentura Statima, s Engströmem podle dostupných informací spojena není. Také na ni je na internetu mnoho negativních recenzí. Lidé si například stěžují, že po nich agentura vymáhá pokuty za jízdu načerno, aniž by dodali bližší údaje. Požadují zaplacení mýtného po lidech, kteří ani nevlastní řidičský průkaz. Nebo chtějí údajný dluh zaplatit vícekrát. Agentura se v diskusích snaží nespokojené zákazníky přinutit, ať své negativní komentáře smažou.

Redakci se s vymahačskou společností podařilo spojit, na dotazy odpověděla pouze krátkým prohlášením, že funguje na základě plné moci. Dodala, že neprověřuje, zda jsou pohledávky oprávněné a podle českého práva, protože je její činností jen smírné vymáhání dluhů.

