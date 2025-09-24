Domácí

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

Na základě nového kontraktu platného od roku 2027 bude mít česká armáda už jen 12 gripenů. Jejich pronájem skončí v roce 2035.
Dvojice českých gripenů doprovází střední transportní letoun C-295 Casa.
Průlet podzvukového tréninkového stroje L-39 Skyfox vyráběného v továrně Aero Vodochody.
Divácky atraktivní ukázka vrtulníku NH90 německé armády završená hromadným výstřelem obranných "flér" určených k matení nepřátelských raket.
Akrobatická skupina Turkish Stars na dnes už téměř historických strojích F-5. Zobrazit 9 fotografií
Foto: Dny NATO
Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 59 minutami
Ministerstvo obrany už několik let nezveřejňuje strategické smlouvy v hodnotě desítek miliard korun. Výjimku neudělalo ani u nedávno uzavřeného kontraktu na prodloužení pronájmu supersoniků Jas-39 Gripen za více než 20 miliard korun. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, česká strana při dlouhém vyjednávání úplně vynechala právo na opci pro případ, že by se zpozdily dodávky nových stíhaček F-35.

I když s tím měli spolupracovníci premiéra a ministryně obrany hodně práce, italské letectvo se jim nakonec podařilo přemluvit. A tak mohl mít Petr Fiala (ODS) s Janou Černochovou (ODS) v sobotu 20. září na Dnech NATO tiskovou konferenci přímo u bedlivě hlídané stíhačky F-35, již do Ostravy vyslal Řím.

Související

Smlouva na pronájem švédských gripenů prodloužena. Česko zaplatí 16 miliard

Letoun JAS-39 Gripen

Černochová i tímhle gestem chtěla ukázat, jaká je budoucnost českého taktického letectva. Celkové náklady na přezbrojení vzdušných sil na 24 letounů páté generace by měly do roku 2035 činit 135 miliard korun. Zatímco tucet letounů vznikne v továrně Lockheed Martin v texaském Fort Worthu, druhou polovinu objednávky sestrojí v italském Cameri.

Strategické plány vzdušných sil pak počítají s tím, že první dvě F-35 budou hotové v roce 2029 a ihned se na nich ve Spojených státech začnou učit čeští piloti a obsluha. O dva roky později by měly stroje dorazit do Česka, plné nasazení je koncipováno na rok 2035.

Není ale vůbec zřejmé, jestli se tenhle harmonogram podaří dodržet. Z USA i z jiných zákaznických zemí pravidelně přicházejí informace, že výrobci Lockheed Martin a Pratt & Whitney zápasí s termíny a zpožďuje se i nezbytný technologický vývoj a plánované modernizace.

"Žádné zpoždění se nečeká"

Deník Aktuálně.cz chtěl proto zjistit, jak na tyto komplikace a možné ohrožení dodávek amerických F-35 reaguje nová smlouva na pronájem supersoniků Jas-39 Gripen, kterou ministerstvo obrany uzavřelo se Švédskem letos 1. září. Právě ta má zajistit to, že se Česko neocitne bez nadzvukového letectva. Jenže bez úspěchu.

Související

Letouny F-35 i Gripeny. První den přijelo na Dny NATO do Mošnova 85 tisíc návštěvníků

Dny NATO v Mošnově, den první

"Dokumentace je s omezeným přístupem na základě zákona a nelze ji tedy poskytnout," odmítá nahlédnutí do, byť anonymizovaného, kontraktu Petr Pešek, mluvčí ministerstva obrany. Nejde přitom o nic nového. Resort přestal úplně zveřejňovat řadu strategických smluv.

Nicméně, jak vyšlo najevo, ve smlouvě, jejíž celková hodnota přesahuje 20 miliard korun, chybí jeden zásadní bod - opce. Tedy možnost automatického a rychlého prodloužení pronájmu gripenů. Třeba v situaci, kdy by se dodávky F-35 zasekly a Česku hrozilo, že nebude mít dostatek vlastních nadzvukových strojů.

Mluvčí Pešek potvrzuje, že opci ministerští úředníci se Švédy vůbec neřešili. "Prodloužení pronájmu letounů Jas-39 Gripen bylo sjednáno až do roku 2035, kdy bychom měli mít plně využitelné všechny pořizované stroje F-35. Žádné zpožďování v tomto projektu se nečeká, překlenovací doba je tedy dostatečně nastavena a z tohoto důvodu jsme opci nevyjednávali," vysvětluje Petr Pešek.

Přitom když se v roce 2014 na poslední chvíli podepisovalo první prodloužení pronájmu, ministerstvo tehdy do smlouvy nechalo zanést i dvouleté opční právo. Pokud by bylo využito, kontrakt mohl trvat až 14 let.

Nižší počet letounů? Prý to nevadí

Jak vyplývá z dostupných informací, za pronájem a modernizaci gripenů v letech 2027 až 2035 zaplatí Praha celkově 20,7 miliardy korun. Dva jednomístné supersoniky nicméně za dva roky odletí zpátky do Švédska - vzdušné síly tak budou mít k dispozici už jen tucet nadzvukových letounů.

Související

Česko koupilo nové tankery z Brazílie. Jenže stíhačky F-35 z nich palivo nenačerpají

Ministerstvo obrany ČR si objednalo dva dopravní letouny Embraer C-390 Millennium.

"I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35," tvrdí Petr Čepelka, velitel Vzdušných sil Armády ČR.

Praha na to už musela upozornit Severoatlantickou alianci. Ta nyní musí počítat s tím, že Česko nebude mít několik dalších let tolik sil na ochranu společného vzdušného prostoru jako nyní.

A i když politická opozice nyní tvrdí, že F-35 je pro Česko zbytečným a nákladným řešením, resort vedený Janou Černochovou takovým názorům oponuje. A monstrózní zakázku zadanou bez soutěže brání.

"Armáda k budoucnosti českého nadzvukového letectva zpracovala vojenské doporučení, ze kterého zcela jasně vyplynulo, že všechny úkoly, které naše letectvo v budoucnosti bude muset plnit, dokáže naplnit pouze letoun páté generace. Jediným dostupným strojem v této kategorii je F-35," stojí na webu ministerstva obrany.

České gripeny startovaly k ruským strojům, armáda zveřejnila video (17. 5. 2022)

České gripeny startovaly k ruským strojům, armáda zveřejnila video | Video: Armáda ČR
Prohlédnout si 9 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

Jurečka: Dohoda o platech se neuzavřela, s odbory se projedná nový návrh

Jurečka: Dohoda o platech se neuzavřela, s odbory se projedná nový návrh

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud

Spasitel Viktorie Žižkov jde na pět let do vězení. Čekan podváděl, potvrdil soud
domácí Aktuálně.cz Obsah dny nato gripen armáda smlouva opce pronájem stíhačka F-35 Čáslav Jana Černochová Andrej Babiš Rozcestník IG

Právě se děje

před 11 minutami

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě

Terénní auta řádí, ochránci jásají. Největší off-road akce v Česku pomáhá přírodě
Prohlédnout si 32 fotografií
Off-road trialových kategorií je několik, oblíbená byla i ta s vraky.
Akce Pístovské mokřady se koná už od roku 2013.
Aktualizováno před 21 minutami
Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Fialova vláda těsně před volbami zvýšila důchody. Řeší i platy učitelů

Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
před 24 minutami
Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Rock for People oznamuje první hvězdy. Přijedou Iron Maiden nebo Papa Roach

Festival se bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června 2026, tedy o den déle než organizátoři původně oznámili.
Vladimír Krupa

Komentář: Opravdu není SPD proruská? Některé příklady varují

před 51 minutami
Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Čekání na Václava začíná. Divadelní festival nabídne Cimrmany i Kartonového taťku

Klicperovo divadlo v Hradci Králové v neděli 28. září zahájí divadelní festival Čekání na Václava. Akce potrvá celý měsíc.
před 57 minutami
"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců
1:48

"Vypadl zub, zase musíš uklízet." Ostraha obchodního domu natáčela mučení bezdomovců

"Do poškozených kopali, bili je pěstmi, teleskopickými obušky nebo je například řezali noži a nůžkami na různých částech těla," popisuje policie.
před 59 minutami

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod
Prohlédnout si 9 fotografií
Show českého gripenu byla nejen hlasitá, ale díky nízkým průletům v malé rychlosti si mohli všichni prohlédnout detaily supersoniku.
Dvojice českých gripenů doprovází střední transportní letoun C-295 Casa.
Další zprávy