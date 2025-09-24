"Nevyjednávali jsme to." Obraně u smlouvy za 20 miliard chybí důležitý bod

I když s tím měli spolupracovníci premiéra a ministryně obrany hodně práce, italské letectvo se jim nakonec podařilo přemluvit. A tak mohl mít Petr Fiala (ODS) s Janou Černochovou (ODS) v sobotu 20. září na Dnech NATO tiskovou konferenci přímo u bedlivě hlídané stíhačky F-35, již do Ostravy vyslal Řím.
Černochová i tímhle gestem chtěla ukázat, jaká je budoucnost českého taktického letectva. Celkové náklady na přezbrojení vzdušných sil na 24 letounů páté generace by měly do roku 2035 činit 135 miliard korun. Zatímco tucet letounů vznikne v továrně Lockheed Martin v texaském Fort Worthu, druhou polovinu objednávky sestrojí v italském Cameri.
Strategické plány vzdušných sil pak počítají s tím, že první dvě F-35 budou hotové v roce 2029 a ihned se na nich ve Spojených státech začnou učit čeští piloti a obsluha. O dva roky později by měly stroje dorazit do Česka, plné nasazení je koncipováno na rok 2035.
Není ale vůbec zřejmé, jestli se tenhle harmonogram podaří dodržet. Z USA i z jiných zákaznických zemí pravidelně přicházejí informace, že výrobci Lockheed Martin a Pratt & Whitney zápasí s termíny a zpožďuje se i nezbytný technologický vývoj a plánované modernizace.
"Žádné zpoždění se nečeká"
Deník Aktuálně.cz chtěl proto zjistit, jak na tyto komplikace a možné ohrožení dodávek amerických F-35 reaguje nová smlouva na pronájem supersoniků Jas-39 Gripen, kterou ministerstvo obrany uzavřelo se Švédskem letos 1. září. Právě ta má zajistit to, že se Česko neocitne bez nadzvukového letectva. Jenže bez úspěchu.
"Dokumentace je s omezeným přístupem na základě zákona a nelze ji tedy poskytnout," odmítá nahlédnutí do, byť anonymizovaného, kontraktu Petr Pešek, mluvčí ministerstva obrany. Nejde přitom o nic nového. Resort přestal úplně zveřejňovat řadu strategických smluv.
Nicméně, jak vyšlo najevo, ve smlouvě, jejíž celková hodnota přesahuje 20 miliard korun, chybí jeden zásadní bod - opce. Tedy možnost automatického a rychlého prodloužení pronájmu gripenů. Třeba v situaci, kdy by se dodávky F-35 zasekly a Česku hrozilo, že nebude mít dostatek vlastních nadzvukových strojů.
Mluvčí Pešek potvrzuje, že opci ministerští úředníci se Švédy vůbec neřešili. "Prodloužení pronájmu letounů Jas-39 Gripen bylo sjednáno až do roku 2035, kdy bychom měli mít plně využitelné všechny pořizované stroje F-35. Žádné zpožďování v tomto projektu se nečeká, překlenovací doba je tedy dostatečně nastavena a z tohoto důvodu jsme opci nevyjednávali," vysvětluje Petr Pešek.
Přitom když se v roce 2014 na poslední chvíli podepisovalo první prodloužení pronájmu, ministerstvo tehdy do smlouvy nechalo zanést i dvouleté opční právo. Pokud by bylo využito, kontrakt mohl trvat až 14 let.
Nižší počet letounů? Prý to nevadí
Jak vyplývá z dostupných informací, za pronájem a modernizaci gripenů v letech 2027 až 2035 zaplatí Praha celkově 20,7 miliardy korun. Dva jednomístné supersoniky nicméně za dva roky odletí zpátky do Švédska - vzdušné síly tak budou mít k dispozici už jen tucet nadzvukových letounů.
"I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35," tvrdí Petr Čepelka, velitel Vzdušných sil Armády ČR.
Praha na to už musela upozornit Severoatlantickou alianci. Ta nyní musí počítat s tím, že Česko nebude mít několik dalších let tolik sil na ochranu společného vzdušného prostoru jako nyní.
A i když politická opozice nyní tvrdí, že F-35 je pro Česko zbytečným a nákladným řešením, resort vedený Janou Černochovou takovým názorům oponuje. A monstrózní zakázku zadanou bez soutěže brání.
"Armáda k budoucnosti českého nadzvukového letectva zpracovala vojenské doporučení, ze kterého zcela jasně vyplynulo, že všechny úkoly, které naše letectvo v budoucnosti bude muset plnit, dokáže naplnit pouze letoun páté generace. Jediným dostupným strojem v této kategorii je F-35," stojí na webu ministerstva obrany.